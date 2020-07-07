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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артсистеми, 120- та 82-мм міномети, за добу - 7 обстрілів, - штаб

Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артсистеми, 120- та 82-мм міномети, за добу - 7 обстрілів, - штаб

6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120 та 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новгородського противник спершу застосував проти українських захисників артилерійські системи калібру 122 мм, а пізніше – 120-мм міномети. На підступах до населених пунктів Зайцеве та Південне ворог також використав міномети 120-мм калібру, а неподалік Хутора Вільний – гранатомети різних систем та кулемети.

По укріпленнях українських воїнів неподалік Верхньоторецького, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", агресор відкривав вогонь зі 120-мм міномети, а біля Старогнатівки – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій.

За минулу добу внаслідок обстрілів противника один український воїн зазнав бойового травмування", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, від початку поточної доби збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм вів вогонь на підступах до Новотошківського.

"Не було спокійно і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артсистеми, 120- та 82-мм міномети, за добу - 7 обстрілів, - штаб 01
Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артсистеми, 120- та 82-мм міномети, за добу - 7 обстрілів, - штаб 02

Автор: 

обстріл (28700) поранення (2807) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
смерть терорістам кацапським!
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07.07.2020 07:32
+4
Динирійці наполегливо знищують свою землю, нерідна земля їм пофіг, повернуться на Урал.
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07.07.2020 07:33
+2
Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артсистеми, 120- та 82-мм міномети, за добу - 7 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 271
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07.07.2020 13:00
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смерть терорістам кацапським!
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07.07.2020 07:32 Відповісти
Динирійці наполегливо знищують свою землю, нерідна земля їм пофіг, повернуться на Урал.
показати весь коментар
07.07.2020 07:33 Відповісти
///
Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артсистеми, 120- та 82-мм міномети, за добу - 7 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 3049 Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артсистеми, 120- та 82-мм міномети, за добу - 7 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 2702

..
Сослуживцы сообщили о внезапной смерти подполковника Олега Крашаницы («Термит») из полка «Азов» НГУ. Офицеру было всего 52 года.
«Он был очень опытным специалистом по минно-подрывному делу, на счету которого - километры разминированной территорий и бесчисленное количество спасенных жизней наших бойцов и гражданских»
Олег Крашаница родился в Павлограде Днепропетровской области. Жил в Белой Церкви. В полк «Азов» пришел в 2015 году.
показати весь коментар
07.07.2020 12:49 Відповісти
Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артсистеми, 120- та 82-мм міномети, за добу - 7 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 271
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07.07.2020 13:00 Відповісти
в нетах пишуть, шо наші уграли вісьмох і дві самоходки...
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07.07.2020 14:24 Відповісти
Во вторник министерство обороны Эстонии направило в Украину 2400 пистолетов системы Макарова, чтобы поддержать обороноспособность страны.
Эстония переводит пистолеты в Украину бесплатно...
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07.07.2020 15:13 Відповісти
 
 