Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося
Після падіння гривні на тлі заяви глави правління НБУ Якова Смолія про відставку ситуація на валютному ринку стабілізувалася і різких коливань не спостерігається.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин, передає Цензор.НЕТ.
"Після заяви голови НБУ про відставку минулої середи, 1 липня, у засобах масової інформації з’явилися численні коментарі відомих та невідомих експертів, які змагалися у пророкуванні апокаліптичних сценаріїв щодо курсу гривні. Проте поведінка ринків насправді виявилася значно раціональнішою, ніж деякі "пророцтва"", - зазначив Данилишин.
Він розповів, що наступного дня після заяви, 2 липня, з метою "стримування надмірних коливань курсу гривні до долара США під впливом понад 10-кратного збільшення обсягу купівлі іноземної валюти на умовах "форвард" порівняно із середньоденним значенням з початку 2020 року Національним банком було продано 150 млн дол. США.
Однак вже у п’ятницю ситуація на МВРУ стабілізувалась. А сьогодні, у понеділок, курс гривні до долара США мав виражену тенденцію до зміцнення, що дозволило Національному банку двічі вийти на ринок з купівлею іноземної валюти за курсом 27.06 та 26.98".
Данилишин наголосив, що апокаліпсису на українському валютному ринку не сталося. "Таким чином, попри намагання "прихильників апокаліпсису" розхитати ринок, коливання курсу гривні відбуваються у вузьких межах. У разі надмірних коливань курсу Національний банк здійснюватиме валютні інтервенції з метою збалансування попиту та пропозиції на ринку. З огляду на те, що значення курсу гривні на 12 годину 01.07 було 26.75 грн/$, то ціна "політичного тиску" 20 копійок", - зазначив голова Ради НБУ.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
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порохоботи щось сильно занервували.. )))
тому що зняття маріонетки(Гонтарєвої,потім Рожкової) ні на що вплинути не може..
зеля ж тебе в видосике говорил, звони в набу!
Не зебилам понятно,что последствия настипят через 5 - 10 месяцев.
Освобождайте путь к президентству Бойко!...........там и ПЕте место найдётся))
Все порохнявые на борьбу с Зе!!!
Бойко будущий президент, Порошенко у него премьер)))))))))
При ком, что и как повысилось....для петялюбов.
На вторник, 1 октября 2013, курсы основных валют, установленные НБУ, составили: доллар США (USD) - 7.993 грн., евро (EUR) - 10.7945 грн., российский рубль (RUB) - 0.2461 грн. Курсы основных валют, установленные НБУ в понедельник, 31.12.2018, составили: Доллар США (USD) - 27,6883 грн. за 1 доллар
я так розумію, що цей юлькин вилупок вже відчуває себе главою НБУ?
Старается дедушка... Не зря ж все эти годы засланным козачком в НБУ был.
"Верховная Рада должна назначить нового главу Национального банка до ухода на летние каникулы 17 июля.