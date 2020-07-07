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Новини
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Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося

Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося

Після падіння гривні на тлі заяви глави правління НБУ Якова Смолія про відставку ситуація на валютному ринку стабілізувалася і різких коливань не спостерігається.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин, передає Цензор.НЕТ.

"Після заяви голови НБУ про відставку минулої середи, 1 липня, у засобах масової інформації з’явилися численні коментарі відомих та невідомих експертів, які змагалися у пророкуванні апокаліптичних сценаріїв щодо курсу гривні. Проте поведінка ринків насправді виявилася значно раціональнішою, ніж деякі "пророцтва"", - зазначив Данилишин.

Він розповів, що наступного дня після заяви, 2 липня, з метою "стримування надмірних коливань курсу гривні до долара США під впливом понад 10-кратного збільшення обсягу купівлі іноземної валюти на умовах "форвард" порівняно із середньоденним значенням з початку 2020 року Національним банком було продано 150 млн дол. США.

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Однак вже у п’ятницю ситуація на МВРУ стабілізувалась. А сьогодні, у понеділок, курс гривні до долара США мав виражену тенденцію до зміцнення, що дозволило Національному банку двічі вийти на ринок з купівлею іноземної валюти за курсом 27.06 та 26.98".

Данилишин наголосив, що апокаліпсису на українському валютному ринку не сталося. "Таким чином, попри намагання "прихильників апокаліпсису" розхитати ринок, коливання курсу гривні відбуваються у вузьких межах. У разі надмірних коливань курсу Національний банк здійснюватиме валютні інтервенції з метою збалансування попиту та пропозиції на ринку. З огляду на те, що значення курсу гривні на 12 годину 01.07 було 26.75 грн/$, то ціна "політичного тиску" 20 копійок", - зазначив голова Ради НБУ.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося 01

Автор: 

валюта (2398) гривня (1739) Данилишин Богдан (141) долар (535) курс (1649) НБУ (10405)


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Топ коментарі
+12
Точно, а Сталін обвалив рубль в 1941-1945.
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07.07.2020 07:57
+8
ушла старая жопа со свынячей команды , хуже не будет
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07.07.2020 07:47
+8
Все еще будет. Земразота пороха бабки сейчас доест и включит станок.
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07.07.2020 08:01
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ушла старая жопа со свынячей команды , хуже не будет
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07.07.2020 07:47 Відповісти
І куди ви пішли?
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07.07.2020 07:52 Відповісти
Ты ж не вернешься, правильно? Как говорится, уходя - уходи...
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07.07.2020 07:57 Відповісти
Все на ваше хуже не будет насмотрелись уже. Теперь у нас уверенность в завтрашнем дне - завтра обязательно будет очередное дно
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07.07.2020 08:08 Відповісти
Тебе бы закусить...Цены б тебе не было.
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07.07.2020 07:57 Відповісти
Точно, а Сталін обвалив рубль в 1941-1945.
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07.07.2020 07:57 Відповісти
Як відбувається обвал гривні? Пусті золотовалютні резерви, відсутність інвестицій, нестабільність у країні. Інвестори викуповують долар за гривні. Перенасичення ринку гривнею і дефіцит долара. Враховуючи те, що у НБУ на той момент не було по можливості спалювати по кількасот мільйонів доларів на міжбанку- то гривня і обвалилась. Зараз такі кошти є. Зеленський забезпечив стабільність гривні починаючи з 2015 року. При ньому в Україну пішли інвестиції і ми отримали міжнародну підтримку. При ньому ми отримали сигнал від МВФ, і інвестори почали відкривати підприємства в нашому податковому полі.
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07.07.2020 08:02 Відповісти
Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося - Цензор.НЕТ 1631
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07.07.2020 08:04 Відповісти
І ти проти бубочки? Зеленський вивів Україну з економічної кризи у 2015))
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07.07.2020 08:07 Відповісти
то виходить, його наступник введе країну в кризу, починаючи з 2020 року ?
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07.07.2020 08:32 Відповісти
А якщо серйозно- нічого пояснювати їм не варто. Більшість не розуміє економічних процесів, та воно їм і не потрібно.
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07.07.2020 08:09 Відповісти
Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося - Цензор.НЕТ 7725
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07.07.2020 08:33 Відповісти
Зеленський забезпечив стабільність гривні починаючи з 2015 року.

порохоботи щось сильно занервували.. )))
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07.07.2020 08:30 Відповісти
Тебе ведь уже говорили, вторая "д", в твоем нике, лишняя.
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07.07.2020 08:53 Відповісти
Данилишин до речі теж призначений Порохом, давайте Лисого на Нацбанк.
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07.07.2020 07:59 Відповісти
Все еще будет. Земразота пороха бабки сейчас доест и включит станок.
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07.07.2020 08:01 Відповісти
У Пороха не було земразоти...
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07.07.2020 08:03 Відповісти
А куди поділися 56%-ів?Перекочували до 73-х?От зараза- зебіли таки зебіли-їм в три рази петя пельку підрізав,та так і не навчив феодала шанувати.
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07.07.2020 08:41 Відповісти
А истчо земразота - капитулянты и сдают Украину путену уже полтора года в дегенеративных мыслях соевых идиотов.
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07.07.2020 08:07 Відповісти
А сокращение ВСУ на 40% это что? А риврд войск в глубь территории это что? А прием личинок колоборантов в ВУЗы без ЗНО это что?
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07.07.2020 08:35 Відповісти
В то же время, по информации, поступающей из разных источников, прежде всего из войск, сейчас уже запланировано сокращение численности Сухопутных войск более десятка тысяч человек, Воздушных Сил, Морской пехоты и ДШВ - по несколько тысяч человек. Всего около сорока тысяч должностей. В частности речь идет о сокращении нескольких эскадрилий тактической авиации, разведывательных, артиллерийских и танковых подразделений в ДШВ и Морской пехоте.
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07.07.2020 08:43 Відповісти
06.07.20 14:07 Информация о сокращении ВСУ - манипуляция: сейчас штатная численность значительно превышает установленные законом 250 тыс. чел., - Хомчак
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07.07.2020 08:56 Відповісти
И ее, эту самую штатную численность, нужно привести в соответствие с законом, сократив 40 тысяч человек, во время войны. Я все правильно понял?
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07.07.2020 09:00 Відповісти
Информация о сокращении ВСУ - манипуляция
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07.07.2020 09:01 Відповісти
Придурок, ты читать умеешь? А понимать прочитанное?
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07.07.2020 09:03 Відповісти
Центр петиной ботофермы
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07.07.2020 09:00 Відповісти
Хомчак с "петиной ботофермы"? Серьезно?
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07.07.2020 09:02 Відповісти
Там же выше есть - Хомчак. Еще вопросы?
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07.07.2020 09:01 Відповісти
Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося - Цензор.НЕТ 9759
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07.07.2020 08:45 Відповісти
Самокритично, даже не ожидал.
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07.07.2020 08:57 Відповісти
Вдарені сватами голобородьки не у курсі,що це оптимізація,з продажем надлишкового майна,криворагульного?
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07.07.2020 08:54 Відповісти
Ты про приказ ЗЕ про безпричинное отступление под девизом "надо просто перестать стрелять" и сдачу без боя территорий Украины забыл.
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07.07.2020 10:08 Відповісти
как говорят на моей родине, зе чикен каунт шелл бе комплитид ин зе фолл.....
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07.07.2020 08:12 Відповісти
"Глава Совета НБУ Данилишин о ситуации на валютном рынке: Апокалипсиса не произошло" - только WOG на следующий день после отставки Смолия цену на бензин поднял. Mustang-92 был 22,49 грн., а стал 24,49 грн..
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07.07.2020 08:16 Відповісти
Апокаліпсису не сталося..
тому що зняття маріонетки(Гонтарєвої,потім Рожкової) ні на що вплинути не може..
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07.07.2020 08:28 Відповісти
Да скажите спасибо гонтаревой что она вам 28 миллиардов оставила ЗВР ну вы их сейчас просрете!
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07.07.2020 08:37 Відповісти
у тебя до сих пор гонтарева крадет миллиарды?
зеля ж тебе в видосике говорил, звони в набу!
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07.07.2020 09:11 Відповісти
Зебилоидам впаривает,что на следующий день "ничего не случилось".
Не зебилам понятно,что последствия настипят через 5 - 10 месяцев.
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07.07.2020 08:49 Відповісти
Порохоботы боритесь с Зеленским!
Освобождайте путь к президентству Бойко!...........там и ПЕте место найдётся))
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07.07.2020 08:58 Відповісти
..а вас, пришедшая официально к власти про российская вата разорвёт уже окончательно и навсегда.

Все порохнявые на борьбу с Зе!!!

Бойко будущий президент, Порошенко у него премьер)))))))))
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07.07.2020 09:17 Відповісти
осень и зима покажет. миллиарды не печатают за неделю
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07.07.2020 09:10 Відповісти


При ком, что и как повысилось....для петялюбов.

На вторник, 1 октября 2013, курсы основных валют, установленные НБУ, составили: доллар США (USD) - 7.993 грн., евро (EUR) - 10.7945 грн., российский рубль (RUB) - 0.2461 грн. Курсы основных валют, установленные НБУ в понедельник, 31.12.2018, составили: Доллар США (USD) - 27,6883 грн. за 1 доллар
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07.07.2020 09:13 Відповісти
Вы еще вспомните когда доллар был 2:1 к рублю(в ссср). И еще Вы забыли о войне которая идет.
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07.07.2020 09:53 Відповісти
Читай, дигинират:

Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося - Цензор.НЕТ 4117
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07.07.2020 11:43 Відповісти
ну так грші спалили на курс і стабілізували.. умнік.
я так розумію, що цей юлькин вилупок вже відчуває себе главою НБУ?
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07.07.2020 09:35 Відповісти
Цыплят по осени считают... Толи еще будет....
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07.07.2020 09:48 Відповісти
Читай, дигинират

Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося - Цензор.НЕТ 7121
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07.07.2020 11:43 Відповісти
Заметили, как этой Тюлиной куклы стало много в СМИ?

Старается дедушка... Не зря ж все эти годы засланным козачком в НБУ был.
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07.07.2020 10:04 Відповісти
бажаю вам 36.6
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07.07.2020 10:40 Відповісти
А куда вы спешите? Дедлайн 17 июня!

"Верховная Рада должна назначить нового главу Национального банка до ухода на летние каникулы 17 июля.
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07.07.2020 11:42 Відповісти
нету доллара по 100? - зрада.
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07.07.2020 19:14 Відповісти
Як то кажуть - прірва дна не має, хвилюватися зарано🤔
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07.07.2020 20:55 Відповісти
 
 