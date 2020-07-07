Бельгія відправлятиме на двотижневий карантин усіх, хто прибуває із країн з високим ризиком зараження COVID-19

Влада Бельгії вимагатиме від усіх, хто прибуває до країни з регіонів з високим рівнем інфікування коронавірусом, обов’язкового тестування та двотижневої самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таке рішення ухвалила Група менеджменту ризиків при уряді Бельгії, пише The Brussels Times.

"Це означає, що люди, які повертаються з подорожі, будуть протестовані та відправлені на карантин на максимальний період у два тижні. Поки що незрозуміло, як таке рішення буде реалізовуватися з правової точки зору та в практичній площині. Оскільки багато бельгійців виїжджають за кордон, фахівці побоюються, що вірус може знову швидко поширитися в країні, як це сталося після повернення бельгійців з відпусток у Північній Італії", - йдеться в публікації.

Статус "осіб з високим ризиком" отримують, як правило, члени родин та особи з близького кола контактів хворих на коронавірус. Їм негайно проводять тестування та відправляють на двотижневий карантин. Навіть якщо перший тест виявиться негативним, такі особи зобов’язані перебувати на карантині принаймні п’ять днів, поки їм зроблять другий тест. І тільки після того як цей тест покаже негативний результат, особа може бути звільнена від необхідності проходження подальшого карантину.

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"Протягом кількох минулих днів міністр охорони здоров’я Меггі Де Блок раз у раз наголошувала, що дуже рекомендує тим, хто повертається з подорожей, витримувати самоізоляцію - хоча немає жодних федеральних законів, які б зобов’язували людину до проходження такого карантину", - зауважили автори статті.

Вони нагадали, що у двох провінціях Іспанії, включно з Каталонією, спостерігається новий сплеск інфікування COVID-19, і це спричинило нові обмежувальні заходи. Окрім того, посилити карантин вимушені були у столиці Португалії Лісабоні та місті Лестер у Великій Британії. А влада Швейцарії та Люксембургу просто зараз запроваджує обмеження для запобігання новому спалаху хвороби.