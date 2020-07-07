Російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. Затримано шість осіб. ВIДЕО (оновлено)
У чотирьох районах Криму одночасно із 4 години ранку відбуваються обшуки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють регіональні активісти "Кримської солідарності", крім цього, інформація підтверджується дзвінками на гарячу лінію громадського об'єднання.
Слідчі заходи проводяться за трьома адресами в Бахчисарайському районі - в селі Залізничне у Суфьянова Аліма, в селі Білокам’янка у Хайретдінова Сейрана і в селі Севастянівка у Сізікова Олександра, в Красногвардійському районі Криму - в селищі Октябрське в будинку Зіядінова Еміля, у Меметова Ділявера в Алушті та Ібрагімова Ісмета в селищі Курци Сімферопольського району.
На місцях працюють співробітники центру "Е", ФСБ Криму, "Беркута" - спеціального підрозділу Росгвардії, існуючого в Криму з 2014 року, ОМОНу - спеціального поліцейського підрозділу, який залучається для забезпечення охорони громадського порядку.
Еміль Зіядінов - активіст і стример. Був у Москві в липні 2019 року і висловлював протест проти репресій у Криму. Щодо нього було також складено адміністративний протокол за ведення відеозйомки в день масових обшуків у будинках кримських татар у березні 2019 року.
Ділявер Меметов - 61-річний мешканець Алушти. У травні 2020 року був затриманий під час перетину кордону на пункті пропуску "Джанкой" (відповідає українському пункту пропуску "Чонгар") і не пропущений. Співробітники КПП намагалися взяти в нього відбитки пальців і не пропустили в Україну через псування документів. Того дня Меметов виявив у своїх паспортах вирвані сторінки.
Алім Суф'яном - активіст, брав участь в організації мусульманських свят. Відвідував суди за політично вмотивованими справами. У своїй місцевості був серед організаторів святкових заходів К'урбан та Ораза байрам. Активно відвідував судові процеси щодо кримських татар.
Олександр Сізіков - російський мусульманин, інвалід I групи, повністю втратив зір у 2009 році. Двічі виходив на поодинокі пікети на підтримку політв'язня Едема Смаілова, глави релігійної громади "Топчик", який до арешту був опікуном Сізікова.
Вадим Бектеміров - активіст, релігійний діяч, також займався передачами в СІЗО політв'язням. Випускник факультету арабської мови і літератури, відділення "Ісламська освіта" університету Аль-Джінан у Лівані.
7:15 ранку. У Сімферополі повідомляють про сьомий обшук - в Кам'янці в будинку Бектімірова Вадима.
7:45 ранку. Активісти повідомляють про обшуки в селі Андрусове Сімферопольського району і в смт Октябрське Красногвардійського району, але ці слідчі дії пов'язані з обшуками у Ділявера Меметова та Олександра Сізікова. За цими адресами проживають їхні близькі родичі.
8:30 ранку. За попередніми даними правозахисного офісу адвокатів, затримано 6 осіб: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф'яном Алім, Хайретдінов Сейран, Сізіков Олександр, Бектеміров Вадим. Усіх доставляють в УФСБ Криму в Сімферополі на бульварі Франка. Ділявера Меметова в його домоволодінні не було.
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А СБУ треба повчитися у ворога бо в Україні відверти сепари вже патрюлювати вулиці збираються й янєлохМінє42 спить , й СБУ !!!
Так им весь мир помагает , а если перейдут на бандитские методы : мерзкое ***** только от них этого и ждёт . ***** своих рабов не жалко - ФСБ уже пару раз взрывала дома и типа это Басаев ... Но крымские татары мудрый народ - оне не будут давать ***** повод и оне не террористы !