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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом - 4228, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом - 4228, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 6 липня, підтвердили 38 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 6 липня на Рівненщині зареєстровано 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 6 липня на Рівненщині підтверджено 27 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 8 до 79 років.

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Загалом в області зареєстровано 4228 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 78 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 2195 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 342 зразки.

На Рівненщині за добу виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом - 4228, - ОДА 01

На Рівненщині за добу виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом - 4228, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом - 4228, - ОДА 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1180)


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07.07.2020 09:51 Відповісти
 
 