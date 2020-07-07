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На Рівненщині за добу виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом - 4228, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Рівненській області за минулу добу, 6 липня, підтвердили 38 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 6 липня на Рівненщині зареєстровано 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 6 липня на Рівненщині підтверджено 27 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 8 до 79 років.
Загалом в області зареєстровано 4228 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 78 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 2195 осіб.
У роботі лабораторій області залишаються 342 зразки.
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показати весь коментар07.07.2020 09:51 Відповісти Мені подобається 0
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