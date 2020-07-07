Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осіб, захворіли понад 11,7 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 7 липня у світі зареєстрували 171 508 заражень COVID-19 за добу, понад 11,7 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 6,7 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 11 744 397 випадків інфікування та 540 764 смерті через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 132 979 (+378 за добу), хворих - 3 040 833 (+50 586 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 626 071 інфікований (+21 486 за добу) та 65 556 (+656 за добу) летальних випадків.
Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 720 346 осіб (+22 510 за добу), кількість смертей - 20 174 (+474 за добу). У Росії 687 862 хворих (+6611 за добу) і 10 296 летальних випадків (+135 за добу).
У Перу кількість інфікованих вже досягла 305 703 осіб (+2985 за добу), кількість смертей - 10 772 (+183 за добу).
В Іспанії зареєстрували 298 869 (+414 за добу) інфікованих пацієнтів, померли 28 388 (+3).
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А в Штатах продолжается сеанс политического сюрреализма. Президент страны, которая имеет самое большое количество зараженных людей и находящейся на первом месте по погибшим, опережая Бразилию, идущую на втором месте - вдвое, ведет самую беспечную риторику на сей счет. Он с очень серьезным видом говорит о том, что угроза - преувеличена и что если бы на нее меньше обращали внимания, то и проблем было бы меньше.
Правда, он не уточнил, у кого именно проблем будет меньше, у его предвыборной кампании или у тех трех миллионов людей, которые заразились и еще неизвестно, как это аукнется в недалекой перспективе, или у семей 132 тысяч погибших. Удивительно, но похоже на то, что он действительно так считает, а не публично валяет дурака.
https://defence-line.org/2020/07/o-pervom-desyatke-i-ne-tolko-chast-2/
мэр города Остин, штат Техас Стив Адлер, публично призвал Трампа заткнуться. Он говорит, что если ситуация будет развиваться в нынешнем темпе, то меньше чем через 10 дней больницы города захлебнутся тяжело больными. В связи с этим, он считает речи Трампа не просто оскорбительными, но и опасными. А мэр Феникса Кейт Галлего прямо заявила о том, что Аризона слишком рано открылась после карантина и теперь пожинает плоды этого бестолкового решения. По ее словам, больницы смогут работать без перегрузки еще неделю, максимум - две, если тепы разрастания эпидемии не упадут. После этого - они захлебнутся тоже.
90% жертв ( 489209 из 540677 ) приходится всего на 22 страны
USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Ecuador, Pakistan, China, Colombia
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 9,0 % для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,5 %%
99% жертв ( 535356 из 540677 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,2 %%
всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
приходится на страны Большой семёрки G7
1 # USA = = total.Deaths = 132979
3 # UK = = t.Deaths = 44236
4 # Italy = = t.Deaths = 34869
6 # France = = t.Deaths = 29920
13 # Germany = = t.Deaths = 9092
14 # Canada = = t.Deaths = 8693
39 # Japan = = t.Deaths = 977
с показателем «смертность» = ~ 12,3 %%
Значительная аномалия более чем в 8 раз
в показателе смертности
для 48,2 % жертв (страны G7) показатель смертность = ~ 12,3 %
для 1 % жертв (148 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,5 %
указывает ,
что ИМЕЛ МЕСТО НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ .
НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ
может являться результатом , например,
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника,
или повторных террористических актов .
может являться результатом , например,
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника,
или повторных террористических актов .
сегодня 48,2 % жертв
приходится на страны Большой семёрки G7 !
а 51%+ жертв приходится на 208 стран\регионов .
Ещё более страшные цифры окажутся, если поднять статистику за июнь 2020 г.
например по состоянию на утро 10.06.2020г щ
общее количество жертв в мире Total: =413731
а количество жертв в странах Большой семёрки G7
1 # USA = = total.Deaths = 114148
2 # UK = = t.Deaths = 40883
4 # Italy = = t.Deaths = 34043
5 # France = = t.Deaths = 29296
9 # Germany = = t.Deaths = 8831
11 # Canada = = t.Deaths = 7897
33 # Japan = = t.Deaths = 916
составляло 57 % (236014 из 413731) от общего числа жертв в мире .
на основании этих результатов
считаю, что ПАНДЕМИЯ COVID-19
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВО-ЕСТЕССТВЕННОЙ (террористической) ПАНДЕМИЕЙ
.
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВО-ЕСТЕССТВЕННОЙ
ні..
..за винятком Італії,де наявна кореляція посиленння епідемії і появи ще одного штаму Ковід з приїздом "гуманітарної колони" рашистів,
це можна пояснити більшою 'контактністю' європейських країн.. а вітання через поцілунки-це взагалі щось..
https://www.bbc.com/russian/news-53310502 Фармкомпании просят минздрав России не лечить больных Covid-19 лекарствами от малярии и ВИЧ
"Согласно отчету о ходе упомянутой "программы профилактики", более четырех тысяч медицинских работников на протяжении нескольких месяцев подвергались напрасному риску на основании действующих рекомендаций минздрава России", - говорится в письме. В обоснование своей позиции фармкомпании приводят https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2016638 ссылку на исследование, в котором говорится, что применение гидроксихлорохина для профилактики не дает преимуществ по сравнению с плацебо, но при этом вероятность возникновения нежелательных явлений больше.
Вместо этих препаратов в АОКИ призывают включить в методические рекомендации https://www.who.int/news-room/detail/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients дексаметазон , который применяется при лечении аутоиммунных, инфекционных и ревматических заболеваний и который в ВОЗ сейчас называют первым препаратом, показавшим снижение смертности у тяжелых пациентов с Covid-19.
запішем тєбє плоскостопіє.
шоб карму нє портіть..
уж так тому бить..