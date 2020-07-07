Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осіб, захворіли понад 11,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 липня у світі зареєстрували 171 508 заражень COVID-19 за добу, понад 11,7 млн ​​випадків інфікування коронавірусом, одужали 6,7 млн ​​осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 11 744 397 випадків інфікування та 540 764 смерті через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 132 979 (+378 за добу), хворих - 3 040 833 (+50 586 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 626 071 інфікований (+21 486 за добу) та 65 556 (+656 за добу) летальних випадків.

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Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 720 346 осіб (+22 510 за добу), кількість смертей - 20 174 (+474 за добу). У Росії 687 862 хворих (+6611 за добу) і 10 296 летальних випадків (+135 за добу).

У Перу кількість інфікованих вже досягла 305 703 осіб (+2985 за добу), кількість смертей - 10 772 (+183 за добу).

В Іспанії зареєстрували 298 869 (+414 за добу) інфікованих пацієнтів, померли 28 388 (+3).