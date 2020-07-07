Нардеп "Голосу" Рахманін вважає малоймовірним нове вторгнення Росії найближчим часом: Ситуація в РФ скрутна

Вторгнення Росії в Україну найближчим часом є малоймовірним, бо Росія має проблеми зі збільшенням військового угруповання на кордонах нашої країни.

Про це заявив народний член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Свободи слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Формування величезного угруповання російських військ на кордонах України загальмовано і розтягнуто в часі щонайменше на півтора року. Це свідчення того, що ситуація з нестабільністю з нафтою і COVID-19 у Росії дійсно скрутна", – сказав він.

Росія планувала завершити розгортання військ на кордонах України до кінця 2020 року, уточнив Рахманін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну немає, - Наєв

"Коли відбувається реальне захоплення, створюються ударні угруповання, яких немає на кордонах. Суттєвого збільшення кількості чи якості з’єднань нині не фіксується", – додав нардеп.