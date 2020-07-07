Нардеп "Голосу" Рахманін вважає малоймовірним нове вторгнення Росії найближчим часом: Ситуація в РФ скрутна
Вторгнення Росії в Україну найближчим часом є малоймовірним, бо Росія має проблеми зі збільшенням військового угруповання на кордонах нашої країни.
Про це заявив народний член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Свободи слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Формування величезного угруповання російських військ на кордонах України загальмовано і розтягнуто в часі щонайменше на півтора року. Це свідчення того, що ситуація з нестабільністю з нафтою і COVID-19 у Росії дійсно скрутна", – сказав він.
Росія планувала завершити розгортання військ на кордонах України до кінця 2020 року, уточнив Рахманін.
"Коли відбувається реальне захоплення, створюються ударні угруповання, яких немає на кордонах. Суттєвого збільшення кількості чи якості з’єднань нині не фіксується", – додав нардеп.
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волки- волки ..
Когда волки придут по - н ас т о я щ е м у -
не кому будет страшилки писать !
Фарисеи .... мля .\\