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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Нардеп "Голосу" Рахманін вважає малоймовірним нове вторгнення Росії найближчим часом: Ситуація в РФ скрутна

Нардеп

Вторгнення Росії в Україну найближчим часом є малоймовірним, бо Росія має проблеми зі збільшенням військового угруповання на кордонах нашої країни.

Про це заявив народний член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Свободи слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Формування величезного угруповання російських військ на кордонах України загальмовано і розтягнуто в часі щонайменше на півтора року. Це свідчення того, що ситуація з нестабільністю з нафтою і COVID-19 у Росії дійсно скрутна", – сказав він.

Росія планувала завершити розгортання військ на кордонах України до кінця 2020 року, уточнив Рахманін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну немає, - Наєв

"Коли відбувається реальне захоплення, створюються ударні угруповання, яких немає на кордонах. Суттєвого збільшення кількості чи якості з’єднань нині не фіксується", – додав нардеп.

Автор: 

армія рф (17538) росія (65394) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+20
нужно еще услышать по этому вопросу мнение Медведчука, Кивалова, Шуфрича, Надийки Савченко и других длб...
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07.07.2020 08:35
+14
"Ситуация в РФ затруднительная"

Проблема в том, что для РФии привычно отвлекать население от затруднительных ситуаций при помощи внешней агрессии.
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07.07.2020 08:40
+7
Самоуспокоением занимаетесь. Результат
будет очевиден.
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07.07.2020 08:38
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Тебя никто не слушает!
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07.07.2020 10:04 Відповісти
Ещё один иксперд
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07.07.2020 09:19 Відповісти
ти помилився адрєсом. Тобі Дудра написав про тебе, а ніколс - про рахманінава
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07.07.2020 09:29 Відповісти
Поживем увидим
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07.07.2020 09:29 Відповісти
а шо? ше не бачили? Крим і Дамбас - це шо? Сказкі шіхрізади?
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07.07.2020 09:31 Відповісти
Тотальное непонимание психологии не братьев по мышам. Как раз потому, что ситуация затруднительная, риск вторжения возрастает. Вчера запустили в оборот Дмитриева, который есть далеко не подарок для Украины. Если он провалит "дипломатический" путь прибирания к рукам Украины, к осени пойдут в ход остальные средства. Путин от Украины не отвяжется, даже несмотря на "затруднительную ситуацию".
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07.07.2020 09:31 Відповісти
Щось мені це не подобається, з кожного кутка кричать, що вторгнення не буде. Значить точно буде.
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07.07.2020 09:54 Відповісти
Много у нас диковин, каждый мудак Бетховен. Один ты Рахманин нынче Иван Сусанин. Сирожа кончай мочиться на порох в пороховом погребе. И меньше говори глупостей относительно агресивной политики страны парашии.
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07.07.2020 10:05 Відповісти
У кацапні ситуація складна, та зелена влада працює нед вирішенням проблем своїх хазяїв
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07.07.2020 10:06 Відповісти
Рахманин считает маловероятным новое вторжение России в ближайшее время:

Не пытайтесь предугадать мысли шизика, это бесполезно. Нужно быть всегда готовым к самому худшему.
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07.07.2020 10:20 Відповісти
Рахманін був класним журналістом. Рахманін залишився порядною людиною. Але Рахманін не став і не стане сильним політиком. Лідер "голоса" кинув свою команду - це репутація їм всім. Раз він за них не відповідає і їх не поважає, то хто інший їх поважатиме? Набридне їм політика - вони її теж кинуть і сховаються по звукостудіях та редакціях. Стосовно оцінки військової ситуації треба слухати не політиків та начштаба (в якому пасуться агенти впливу), а піхоту. Вона нюхом чує куди діло йде. Взагалі то на цьому ресурсові мої дописи почали витирати так що "I won't be sending cards from Paraguay", як співав Нопфлер.
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07.07.2020 11:41 Відповісти
Нарід, ви сильно не мудруйте. Я 4 роки бачив раху наживо від Виборга до Чіти і Сх.Гобійської пустелі. Немає у них затруднітєльних палаженій. Десяток московських і пітерських інтелектуалів блогерів, політиків, творчої інтелігенції, десяток тисяч багачів, сотня тисяча заможних що за мир та інвестиції і торгівлю це 1% рахи котру бачить 99% наріду. По мухосрансках, ******, *********** сотні тисяч голів орків котрі будуть ходити в кирзаках і куфайках та жити на пайок, і готові у будь який час йти на війну чи в армію аби вирватись з гімна глибинки. З бурятів вже можна сколотити танкову армію і за тиждень вона буде на всьому кордоні. А хачам тільки свисни про похід на Європу (білі доступні девушкі ?)
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07.07.2020 11:45 Відповісти
Что Вы , как турчинов все блеете уже 6 (шесть) лет -
волки- волки ..
Когда волки придут по - н ас т о я щ е м у -
не кому будет страшилки писать !
Фарисеи .... мля .\\
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07.07.2020 12:44 Відповісти
Придурошная, раскрой глаза! Волки уже шесть лет как тут, обходят ограду, пытаясь найти в ней брешь. А вы, дибилы, сторожевого пса заменили цирковым пекинесом, и радуетесь, шо умалишонные.
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07.07.2020 23:02 Відповісти
Умные говорят надейся на лучшее, а готовься худшему.
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07.07.2020 12:49 Відповісти
подивимось у разі нового нападу за скільки часу ці рахманіни будуть на українсько-польському кордоні!
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07.07.2020 21:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Lns1pzw2siw "И так россия" короткое видео на 8 секунд
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07.07.2020 22:03 Відповісти
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