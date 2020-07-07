За добу на Львівщині виявили 144 нові випадки COVID-19, загалом 6445 інфікованих, - міськрада
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 144 нові випадки захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 6445 осіб, 164 людини померли, 971 пацієнт одужав.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6414 осіб, госпіталізовані - 1140, на амбулаторному лікуванні - 5274 особи, виписані - 969 осіб. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1272 ПЛР-тести, з них 144 - позитивні. Серед них львів`ян - 64.
Загалом у роботу взяли 142 проби, залишок у холодильнику - 233 проби.
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бо цифра 200 починала лякати..