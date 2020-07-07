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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 144 нові випадки COVID-19, загалом 6445 інфікованих, - міськрада

За добу на Львівщині виявили 144 нові випадки COVID-19, загалом 6445 інфікованих, - міськрада

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 144 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 6445 осіб, 164 людини померли, 971 пацієнт одужав.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6414 осіб, госпіталізовані - 1140, на амбулаторному лікуванні - 5274 особи, виписані - 969 осіб. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1272 ПЛР-тести, з них 144 - позитивні. Серед них львів`ян - 64.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осіб, захворіли понад 11,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Загалом у роботу взяли 142 проби, залишок у холодильнику - 233 проби.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2440)


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відкидаючи статистику понеділків за неділю добре що є якесь зниження..
бо цифра 200 починала лякати..
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07.07.2020 08:55 Відповісти
Зеленський залишив совкову медицину. Тепер лікарі-паразити беруть гроші з державного бюджету за посади, а не за вилікуваних пацієнтів.
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07.07.2020 09:58 Відповісти
 
 