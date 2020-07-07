США привітали запровадження Британією глобального режиму санкцій проти РФ та інших держав, які порушують права людини

Державний секретар США Майк Помпео привітав санкції Великої Британії, запроваджені проти Росії за регулярне порушення прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав у соцмережі.

"Ми вітаємо запровадження Великою Британією глобального режиму санкцій у сфері прав людини, який сприяє підвищенню підзвітності за серйозні порушення прав людини. Велика Британія є світовим лідером у сфері захисту прав людини та близьким партнером США в цій галузі", - заявив Помпео.

Нагадаємо, уряд Великої Британії запровадив обмежувальні заходи проти держав, які порушують права людини - Саудівської Аравії, Росії, М'янми та Північної Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія вводить санкції проти Росії й інших держав, які порушують права людини

Санкційні правила враховують низку чинників, серед яких, по-перше, йдеться про право на життя, яке опинилося під загрозою вбивства або позасудових страт. Також, по-друге, право не піддаватися тортурам або насильству або нелюдському, або такому, що принижує людську гідність поводженню. І по-третє, право бути вільним від рабства, підневільного стану або примусової праці.

Повний список осіб, що потрапили під санкції, опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії. У ньому 25 росіян.