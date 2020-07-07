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Новини Санкції проти Росії
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США привітали запровадження Британією глобального режиму санкцій проти РФ та інших держав, які порушують права людини

США привітали запровадження Британією глобального режиму санкцій проти РФ та інших держав, які порушують права людини

Державний секретар США Майк Помпео привітав санкції Великої Британії, запроваджені проти Росії за регулярне порушення прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав у соцмережі.

"Ми вітаємо запровадження Великою Британією глобального режиму санкцій у сфері прав людини, який сприяє підвищенню підзвітності за серйозні порушення прав людини. Велика Британія є світовим лідером у сфері захисту прав людини та близьким партнером США в цій галузі", - заявив Помпео.

Нагадаємо, уряд Великої Британії запровадив обмежувальні заходи проти держав, які порушують права людини - Саудівської Аравії, Росії, М'янми та Північної Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія вводить санкції проти Росії й інших держав, які порушують права людини

Санкційні правила враховують низку чинників, серед яких, по-перше, йдеться про право на життя, яке опинилося під загрозою вбивства або позасудових страт. Також, по-друге, право не піддаватися тортурам або насильству або нелюдському, або такому, що принижує людську гідність поводженню. І по-третє, право бути вільним від рабства, підневільного стану або примусової праці.

Повний список осіб, що потрапили під санкції, опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії. У ньому 25 росіян.

Автор: 

Велика Британія (5610) росія (65394) санкції (11885) США (23065) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+7
А на мій погляд, московитів, які себе назвали у 1721 році росіянами, зовсім не можна випускати у вивілізованний світ і до них також їхати не варто. Ті, що виїхали в Європу і США час від часу щось утворять (недавнє вбивство чеченського блогера), то різна Баширови і Петрови. А хто їде до них мабуть мають проблеми з головою, або не знають, хто такі московити. Підкинуть наркотичеі засоби, чи вибухівку і будуть тримати років 20 у в*язниці. А ще спалюють старі церкви, пам*ятники і крадуть експонати.
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07.07.2020 09:55
+6
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZWybzdm33ziBveSbqncVXDULiwNp9jyRXm3EaF9XVBLzWNpumhgx_LhPulXuYFhiRd_6T2Oqh00squtpi06NQYpBB_ya2q0bPPT35OZ91kGucvoV9RGnLgUF3aGLsZGo-c&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZWybzdm33ziBveSbqncVXDULiwNp9jyRXm3EaF9XVBLzWNpumhgx_LhPulXuYFhiRd_6T2Oqh00squtpi06NQYpBB_ya2q0bPPT35OZ91kGucvoV9RGnLgUF3aGLsZGo-c&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZWybzdm33ziBveSbqncVXDULiwNp9jyRXm3EaF9XVBLzWNpumhgx_LhPulXuYFhiRd_6T2Oqh00squtpi06NQYpBB_ya2q0bPPT35OZ91kGucvoV9RGnLgUF3aGLsZGo-c&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZWybzdm33ziBveSbqncVXDULiwNp9jyRXm3EaF9XVBLzWNpumhgx_LhPulXuYFhiRd_6T2Oqh00squtpi06NQYpBB_ya2q0bPPT35OZ91kGucvoV9RGnLgUF3aGLsZGo-c&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .

2 ч.
·

Доброе утро.Прекрасные новости приходят из Великобритании.Эта страна ввела ПЕРСОНАЛЬНЫЕ санкции против двадцати пяти БОГАТЕЙШИХ россиян,которые естественно хранили деньги в британских банках))Теперь они не смогут снять эти деньги со счетов,на их недвижимость наложен арест и они не смогут ее продать))Более того,их не будут ПУСКАТЬ в Великобританию))На России поднялся ВОЙ и СТЕНАНИЯ)))..Так а чего вы ВОЕТЕ??Обдираете свою ВАТУ,так и живите в своем ВАТАСТАНЕ.Чего вы в Лондон претесь??Вы же по своим теле каналам рассказываете про то,что в Лондоне одни геи живут))У вас там на России все СКРЕПНО,живите вместе со всеми в ДЕРЬМЕЦЕ))).....Я считаю,что вот это самый серьезный удар Запада по ПУТИНИЗМУ.Ударили именно по тем,кто больше всего этого заслуживает.Ударили по окружению Путина,именно по тем,кто превратил Россию в СТРАНУ-ТЕРРОРИСТА....
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07.07.2020 10:15
+4
США поприветствовали введение Британией глобального режима санкций против РФ и других государств, нарушающих права человека

Что касаемо рф то людьми их трудно назвать, судя по войне с Украиной, но приветствуется.
Эмбарго, ... было бы еще лучше.
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07.07.2020 09:43
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А за Петрова и Боширова ( Скрипали ) так все и заглохло? А обещали супер-адские санкции. Так и с этими будет - пук в лужу.
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07.07.2020 09:41 Відповісти
Штати, приєднуйтесь!
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07.07.2020 09:41 Відповісти
США поприветствовали введение Британией глобального режима санкций против РФ и других государств, нарушающих права человека

Что касаемо рф то людьми их трудно назвать, судя по войне с Украиной, но приветствуется.
Эмбарго, ... было бы еще лучше.
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07.07.2020 09:43 Відповісти
Щерхан лизнул Табаки
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07.07.2020 09:48 Відповісти
А на мій погляд, московитів, які себе назвали у 1721 році росіянами, зовсім не можна випускати у вивілізованний світ і до них також їхати не варто. Ті, що виїхали в Європу і США час від часу щось утворять (недавнє вбивство чеченського блогера), то різна Баширови і Петрови. А хто їде до них мабуть мають проблеми з головою, або не знають, хто такі московити. Підкинуть наркотичеі засоби, чи вибухівку і будуть тримати років 20 у в*язниці. А ще спалюють старі церкви, пам*ятники і крадуть експонати.
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07.07.2020 09:55 Відповісти
США привітали, а Зезидент мовчки курить в куточку.
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07.07.2020 10:07 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZWybzdm33ziBveSbqncVXDULiwNp9jyRXm3EaF9XVBLzWNpumhgx_LhPulXuYFhiRd_6T2Oqh00squtpi06NQYpBB_ya2q0bPPT35OZ91kGucvoV9RGnLgUF3aGLsZGo-c&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZWybzdm33ziBveSbqncVXDULiwNp9jyRXm3EaF9XVBLzWNpumhgx_LhPulXuYFhiRd_6T2Oqh00squtpi06NQYpBB_ya2q0bPPT35OZ91kGucvoV9RGnLgUF3aGLsZGo-c&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZWybzdm33ziBveSbqncVXDULiwNp9jyRXm3EaF9XVBLzWNpumhgx_LhPulXuYFhiRd_6T2Oqh00squtpi06NQYpBB_ya2q0bPPT35OZ91kGucvoV9RGnLgUF3aGLsZGo-c&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZWybzdm33ziBveSbqncVXDULiwNp9jyRXm3EaF9XVBLzWNpumhgx_LhPulXuYFhiRd_6T2Oqh00squtpi06NQYpBB_ya2q0bPPT35OZ91kGucvoV9RGnLgUF3aGLsZGo-c&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .

2 ч.
·

Доброе утро.Прекрасные новости приходят из Великобритании.Эта страна ввела ПЕРСОНАЛЬНЫЕ санкции против двадцати пяти БОГАТЕЙШИХ россиян,которые естественно хранили деньги в британских банках))Теперь они не смогут снять эти деньги со счетов,на их недвижимость наложен арест и они не смогут ее продать))Более того,их не будут ПУСКАТЬ в Великобританию))На России поднялся ВОЙ и СТЕНАНИЯ)))..Так а чего вы ВОЕТЕ??Обдираете свою ВАТУ,так и живите в своем ВАТАСТАНЕ.Чего вы в Лондон претесь??Вы же по своим теле каналам рассказываете про то,что в Лондоне одни геи живут))У вас там на России все СКРЕПНО,живите вместе со всеми в ДЕРЬМЕЦЕ))).....Я считаю,что вот это самый серьезный удар Запада по ПУТИНИЗМУ.Ударили именно по тем,кто больше всего этого заслуживает.Ударили по окружению Путина,именно по тем,кто превратил Россию в СТРАНУ-ТЕРРОРИСТА....
показати весь коментар
07.07.2020 10:15 Відповісти
рашен олігархам залишається виводити своє"нажите непосильною працею" у гонконг..Але там теж проблема..
Гонконг майже став китайською провінцією..

тобто прийдеться тимченкам і ротенбергам крім у Ху№ла готуватись відсосувати у Китайського чебурашки Сі..
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07.07.2020 10:34 Відповісти
ОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Двадцать пять граждан России, в том числе глава http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/ СК http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/ Александр Бастрыкин , попали под британские санкции, связанные с нарушением прав человека.

Список распространила канцелярия правительства http://ria.ru/location_United_Kingdom/ Великобритании .




Помимо Бастрыкина, там значатся имена бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой.




http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/

в список также вошли 22 человека из http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/ Саудовской Аравии и две спецслужбы КНДР.

http://ria.ru/location_London_2/ Лондон ввел ограничения в соответствии с законом "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" и "поправкой Магнитского". Там заявляли, что в список попадут те, кого сочтут причастными к смерти юриста http://ria.ru/person_Sergejj_Magnitskijj/ Сергея Магнитского и к убийству саудовского оппозиционного журналиста http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/ Джамаля Хашукджи .

Фигурантам списка закрыт въезд в Британию, а все их активы, если они есть, на территории Соединенного Королевства замораживаются.
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07.07.2020 10:39 Відповісти
Англосаксы - извечные враги Расии!
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07.07.2020 11:50 Відповісти
каждый расеянин имеет право добровольно сесть на бутылку
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07.07.2020 11:56 Відповісти
А де наші санкції а то вже холопи путіна згадали про СНД,
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07.07.2020 12:43 Відповісти
 
 