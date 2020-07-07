США привітали запровадження Британією глобального режиму санкцій проти РФ та інших держав, які порушують права людини
Державний секретар США Майк Помпео привітав санкції Великої Британії, запроваджені проти Росії за регулярне порушення прав людини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав у соцмережі.
"Ми вітаємо запровадження Великою Британією глобального режиму санкцій у сфері прав людини, який сприяє підвищенню підзвітності за серйозні порушення прав людини. Велика Британія є світовим лідером у сфері захисту прав людини та близьким партнером США в цій галузі", - заявив Помпео.
Нагадаємо, уряд Великої Британії запровадив обмежувальні заходи проти держав, які порушують права людини - Саудівської Аравії, Росії, М'янми та Північної Кореї.
Санкційні правила враховують низку чинників, серед яких, по-перше, йдеться про право на життя, яке опинилося під загрозою вбивства або позасудових страт. Також, по-друге, право не піддаватися тортурам або насильству або нелюдському, або такому, що принижує людську гідність поводженню. І по-третє, право бути вільним від рабства, підневільного стану або примусової праці.
Повний список осіб, що потрапили під санкції, опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії. У ньому 25 росіян.
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Что касаемо рф то людьми их трудно назвать, судя по войне с Украиной, но приветствуется.
Эмбарго, ... было бы еще лучше.
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Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZWybzdm33ziBveSbqncVXDULiwNp9jyRXm3EaF9XVBLzWNpumhgx_LhPulXuYFhiRd_6T2Oqh00squtpi06NQYpBB_ya2q0bPPT35OZ91kGucvoV9RGnLgUF3aGLsZGo-c&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
2 ч.
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Доброе утро.Прекрасные новости приходят из Великобритании.Эта страна ввела ПЕРСОНАЛЬНЫЕ санкции против двадцати пяти БОГАТЕЙШИХ россиян,которые естественно хранили деньги в британских банках))Теперь они не смогут снять эти деньги со счетов,на их недвижимость наложен арест и они не смогут ее продать))Более того,их не будут ПУСКАТЬ в Великобританию))На России поднялся ВОЙ и СТЕНАНИЯ)))..Так а чего вы ВОЕТЕ??Обдираете свою ВАТУ,так и живите в своем ВАТАСТАНЕ.Чего вы в Лондон претесь??Вы же по своим теле каналам рассказываете про то,что в Лондоне одни геи живут))У вас там на России все СКРЕПНО,живите вместе со всеми в ДЕРЬМЕЦЕ))).....Я считаю,что вот это самый серьезный удар Запада по ПУТИНИЗМУ.Ударили именно по тем,кто больше всего этого заслуживает.Ударили по окружению Путина,именно по тем,кто превратил Россию в СТРАНУ-ТЕРРОРИСТА....
Гонконг майже став китайською провінцією..
тобто прийдеться тимченкам і ротенбергам крім у Ху№ла готуватись відсосувати у Китайського чебурашки Сі..
Список распространила канцелярия правительства http://ria.ru/location_United_Kingdom/ Великобритании .
Помимо Бастрыкина, там значатся имена бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой.
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
в список также вошли 22 человека из http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/ Саудовской Аравии и две спецслужбы КНДР.
http://ria.ru/location_London_2/ Лондон ввел ограничения в соответствии с законом "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" и "поправкой Магнитского". Там заявляли, что в список попадут те, кого сочтут причастными к смерти юриста http://ria.ru/person_Sergejj_Magnitskijj/ Сергея Магнитского и к убийству саудовского оппозиционного журналиста http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/ Джамаля Хашукджи .
Фигурантам списка закрыт въезд в Британию, а все их активы, если они есть, на территории Соединенного Королевства замораживаются.