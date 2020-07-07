Мешканці Галича скаржаться на несправедливий розподіл компенсацій після повені: "На 20 тисяч - це хіба двері вхідні поставити"

У місті Галич Івано-Франківської області розгорівся скандал через, як стверджують місцеві мешканці, несправедливий розподіл грошових компенсацій, які раніше були спрямовані на подолання наслідків масштабних повеней у регіоні.

За словами мешканців, лише близько сотні будинків змогли отримати обіцяні державою гроші, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Пошкоджені оселі розділили на три категорії. За геть зруйновані - 300 тисяч гривень відшкодувань. На ті, що потребують капітального ремонту, виділять 50 тисяч. І по 20 тисяч - за пошкоджені помешкання - більшість осель віднесли саме до цієї категорії. Люди кажуть, що цього дуже мало, адже в багатьох будинках треба повністю відновлювати стіни та підлогу.

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Потерпілі вимагають, щоб їхні оселі обстежили повторно.

"На 20 тисяч відшкодування - це хіба двері вхідні поставити, які у нас дуються. Підлогу, щоб найдешевшою плиткою застелити - 18 тисяч", - каже мешканка Галича Альона Чемеринська.

"Депутат не може визначити, чи цей будинок потребує капремонту чи поточного. Має бути спеціаліст. В адміністраціях є в штаті люди, які б могли це кваліфіковано розписати. Ще 26 числа ми просили надати, але відповіді досі немає", - каже секретар міської ради Олен Скриник.