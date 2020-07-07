Мешканці Галича скаржаться на несправедливий розподіл компенсацій після повені: "На 20 тисяч - це хіба двері вхідні поставити"
У місті Галич Івано-Франківської області розгорівся скандал через, як стверджують місцеві мешканці, несправедливий розподіл грошових компенсацій, які раніше були спрямовані на подолання наслідків масштабних повеней у регіоні.
За словами мешканців, лише близько сотні будинків змогли отримати обіцяні державою гроші, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Пошкоджені оселі розділили на три категорії. За геть зруйновані - 300 тисяч гривень відшкодувань. На ті, що потребують капітального ремонту, виділять 50 тисяч. І по 20 тисяч - за пошкоджені помешкання - більшість осель віднесли саме до цієї категорії. Люди кажуть, що цього дуже мало, адже в багатьох будинках треба повністю відновлювати стіни та підлогу.
Потерпілі вимагають, щоб їхні оселі обстежили повторно.
"На 20 тисяч відшкодування - це хіба двері вхідні поставити, які у нас дуються. Підлогу, щоб найдешевшою плиткою застелити - 18 тисяч", - каже мешканка Галича Альона Чемеринська.
"Депутат не може визначити, чи цей будинок потребує капремонту чи поточного. Має бути спеціаліст. В адміністраціях є в штаті люди, які б могли це кваліфіковано розписати. Ще 26 числа ми просили надати, але відповіді досі немає", - каже секретар міської ради Олен Скриник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И предсказательные наклонения история имеет?
Ты тогда тоже писала, мол, идите нахрен, одесситы, ничего гам не давать?
Или у тебя Одесса это фамилиё такое?
і як РОбін Гуду роздати бідним..
Тоді в України був відносно малий зовнішній борг
чому я погоджуюсь на робінгуда ,а не на Юлєчку ?
бо Кредити Юлєчки зараз приходиться віддавати..(у 2021 це буде 200 млрд грн за відсотками..)
це якби до тих,кому Робінгуд роздав гроші за деякий час постукали в двері....
Тому зараз допомога така ,а не інакша..
Зараз ваня він всім пояснить, що "Україні потрібна Йуля", і навіщо...
Он же обещал.
Не все дома в рискованной зоне.
А что - войска ***** вторглись именно в течении этих 2х недель? Или еще до обещаний? Или, если полномасштабно - то через 2 месяца?
Пусть Зю отправит проверку для оценки, разбирательства.
Он уже квартирами "одарил"-отпиарился... А люди на улице.
"Гаряча тема обговорення - те, що президент https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський роздав 12 квартир. Кажуть, що отримали лише сертифікати. Є проблема з тим, як потрапити до них", - йдеться у повідомленні.
Так, за словами однієї мешканки, квартири видали у ЖК "Кришталеві фонтани" на вулиці Метрологічна 42. Усього є чотири черги комплексу, четверту ще добудовують.
За інформацією каналу, Зеленський вручав нібито ключі 12 родинам - тим, хто втратив родичів, живе в інтернаті і не має іншого альтернативного житла і має малолітніх дітей.
"Фактично люди отримали ключі, але скористатися ними не можуть.
Їх не пускають навіть подивитися квартиру, бо там все ще триває будівництво. А в квартирах голі бетонні стіни", - сказано у матеріалі.
Зазначається, що зовні будинки обнесені огорожею. Зі слів постраждалих, документів на квартири поки не мають. Їм видали сертифікати. На них є лише фото підпису директора забудовника, а ще стоїть технічний будівельний номер. Насправді ж він не відповідає номеру будинку. Родина однієї з мешканок навіть не знала, на якому поверсі квартира.
У відділі продажу їм сказали, що у них двокімнатна квартира, а в сертифікаті йдеться про трикімнатну.
260087З вичайна м.Галич - вул.Бічна, вул.Грушевського, вул.І.Франка, вул.Караїмська, вул.Коновальця, вул.Коротка, ву...Зеленський Володимир Олександрович
589
52.36%260088 Звичайна м.Галич - вул.Б.Хмельницького, вул.Вітовського, вул.Дністровська, вул.Заводська, вул.Київська, вул.К...Зеленський Володимир Олександрович
335
54.03%260089 Звичайна м.Галич - вул.Винниченка, вул.Галич-Гора «Кут», вул.Гора, вул.Д.Галицького, вул.Донецька, вул.Замков...Зеленський Володимир Олександрович
600
55.25%260162 Спеціальна Комунальний заклад "Галицька центральна районна лікарня"Зеленський Володимир Олександрович
15
53.57%
ЗЫ: КушайТЕ
За то, чтобы не замечать незаконных вырубок ( не важно кем осуществляемых, местными или не местными ) и пропускать лесовозы, вагоны через границу?
Их тоже считает второсортными?
Ось вони зобов"язані.Якщо ви підписали Договір
Хоча вімова від страхування від повеней "у районах можливого затоплення" -це їх звичайна практика
Или ты таки вася из Пензы, судя по манере выражаться?
Кроме того, щи это кацапское блюдо.
Согласен, "литературовед"?
Пилите лес и ставьте двери.
Увы,- таков человек...
А что с плиткой-то сталось после наводнения? Плитка боится воды или как?
Или у них не было плитки и они хотят ее постелить за чужой счет?
Это единственное, что он понимает.
Мы столько леса в Карпатах нахрен снесли, а они нам всего 20 иысяч!