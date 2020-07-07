В Україні 564 нові випадки COVID-19, померла 21 особа, загалом - 49 607 випадків

Станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків COVID-19. За добу - 564 нові випадки. 21 особа померла від хвороби.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 564 особи. Госпіталізовано 197 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужали 490 пацієнтів", - зазначив міністр.

За весь час пандемії захворіли 49 607 осіб. Кількість осіб, які видужали, - 22 193. Водночас 1283 пацієнти померли.

"За минулу добу проведено 21 374 тестування. З них 9343 дослідження методом ПЛР, а також 12 031 - методом ІФА", - додав Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 1979 випадків;

Волинська область — 2788 випадків;

Дніпропетровська область — 1116 випадків;

Донецька область — 686 випадків;

Житомирська область — 1469 випадків;

Закарпатська область — 3458 випадків;

Запорізька область — 598 випадків;

Івано-Франківська область — 2744 випадки;

Кіровоградська область — 663 випадки;

м. Київ — 5665 випадків;

Київська область — 2809 випадків;

Львівська область — 6445 випадків;

Луганська область — 85 випадків;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1919 випадків;

Полтавська область — 325 випадків;

Рівненська область — 4228 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2108 випадків;

Харківська область — 2416 випадків;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5032 випадки;

Черкаська область — 678 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.

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