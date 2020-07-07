В Україні 564 нові випадки COVID-19, померла 21 особа, загалом - 49 607 випадків
Станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків COVID-19. За добу - 564 нові випадки. 21 особа померла від хвороби.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 564 особи. Госпіталізовано 197 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужали 490 пацієнтів", - зазначив міністр.
За весь час пандемії захворіли 49 607 осіб. Кількість осіб, які видужали, - 22 193. Водночас 1283 пацієнти померли.
"За минулу добу проведено 21 374 тестування. З них 9343 дослідження методом ПЛР, а також 12 031 - методом ІФА", - додав Степанов.
За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область — 1979 випадків;
Волинська область — 2788 випадків;
Дніпропетровська область — 1116 випадків;
Донецька область — 686 випадків;
Житомирська область — 1469 випадків;
Закарпатська область — 3458 випадків;
Запорізька область — 598 випадків;
Івано-Франківська область — 2744 випадки;
Кіровоградська область — 663 випадки;
м. Київ — 5665 випадків;
Київська область — 2809 випадків;
Львівська область — 6445 випадків;
Луганська область — 85 випадків;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1919 випадків;
Полтавська область — 325 випадків;
Рівненська область — 4228 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2108 випадків;
Харківська область — 2416 випадків;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5032 випадки;
Черкаська область — 678 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.
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медики наче постійно тестуються в інфікційних лікарнях, і ті хто за кордон їде робить тест або купує "негативну" довідку на Ковід.
у нас на всьому роблять бабки
бо це скоріше десятки,не сотні випадків..
Да речеться ім'я твоє!
Да буде вакцина твоя!
Да прийде порядок твій!
Страх наш тваринний дай нам сьогодні і відключи нам мізки наші, як і ми відключаєм дітям нашим, і подаруй нам намордники, позбавивши здорового глузду.
Апчхи!
О "секретном" протоколе.
Во-первых, никакой он не секретный, гриф на протоколе "для служебного пользования".
Во-вторых, этот протокол сплошная профанация.
Начну с того, что 24 февраля 2020 года собралась странная комиссия, причём непонятно при каком органе и кем созвана.
Комиссию возглавлял директор центра громадського здоровья МОЗ, а в составе комиссии были мелкие чиновники, директора фармакологических фирм, два СБУшника и два советника РНБО. В общем, сборная солянка ничего не решающих никому не известных пешек.
Среди этого огорода в двадцать людей, лишь двое были "в теме" - это зав.кафедры инфекционных болезней одного ВУЗа и директор института епидемиологии. К слову, подписей этих двоих под протоколом я не заметил.
Что обсуждала комиссия? А НИЧЕГО. Никаких обсуждений НЕ БЫЛО. Заседание комиссии открыли и сразу перешли к "комиссия решила". Ни слова обоснования решений, ни чьи предложения, ни кто выступал - ничего этого не происходило. Голосования, к слову, также не было. И ссылок на какие-либо материалы или документы тоже нет.
Просто собрались чуваки и нарешали чего захотели. А что же решила эта странная комиссия из непоймикого?
Ещё в конце февраля, когда в стране и близко не было даже одного подозреваемого в ковиде, не говоря уж о больном, комиссия решила что в стране уже "чрезвычайная ситуация" и поэтому постановила:
- ввести температурный скрининг в общественных местах,
- рекомендовать Кабмину закрыть границы,
- рекомендовать Минздраву всех, кто болеет пневмонией, считать больными коронавирусом (справедливости ради - решили их всё же тестировать, но тестов-то, мы помним - не было),
- взять "до уваги" информацию директора фармкомпании "Диагон", что они производят отечественные тесты на коронавирус и готовы их продавать государству,
- рекомендовать РНБО инициировать изменения в законодательство, необходимые для введения мер борьбы против коронавируса,
и... "поддержать инициативу о внесении COVID-19 в перечень особо-опасных инфекционных заболеваний".
Чья это была инициатива, в чём она состояла, какие причины и обоснования, какие критерии и оценки - этого комиссия не обсуждала. Просто тупо приняла огульное решение.
Читал этот шедевр юридического творчества и недоумевал... то ли я дурак... то ли что происходит...
В общем. На сегодняшний день в материалах судебного дела нет ни одного вменяемого обоснования того, что ковид действительно подлежал включению в перечень особо-опасных. Не представляю никакой возможности суду отклонить иск. Но... поживём-увидим.
Гейтс недоволен тем, что в США должным образом не работает контроль за поведением людей и за отслеживанием их контактов
Ранее Билл Гейтс еще до объявления пандемии потратил $ 100 млрд (!) на разработку программ за отслеживанием контактов людей и, естественно, стремится вернуть затраченные деньги за счет населения.
Так что я возвращаюсь на платформу Линукс, вероятно.
Не очень люблю я Линукс-хринукс (я на нем работала давно еще, фонт поменять тогда была проблема, мягко говоря), но я таки пишу не "свистелки/пищалки" для телефонов, чтобы без контрол пэнел обходиться.
Почему именно на 6 недель?
А потому, что федеральное правительство платит материальную помощь по макароновирусу только до сентября, и вместо больше 3 тысяч "в одни руки" будут получать по-старому 1 тысячу 200, а на эти деньги снимать жилье невозможно, не говоря уже о том, чтобы ипотеку платить. Куда будут трудоустраивать всяких визажистов-бровистов, имидмайкеров и прочих "тренеров личностного роста", я ХЗ, не я их наплодила.
Вот так вот коммунистические "зайчики" штата Виктория, во глае в глав-коммунистом, премьером Эндрюсом, привыкли хулиганить на федеральные деньги, а не на свои.
Очень хочется надеятся, чтобы всю эту самоизоляцию затянули на подольше, чтобы школьные учителя, академики и весь прочий левацкий эндрюсовский лохторат с плакатами "Денег нет, жрать давай" пришел к парламенту Виктории права качать.
В Канберру идти не получится: далеко, да и границы закрыты.
Так что жду октября со злорадством, очень хочется перформанс посмотреть.
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
👉 😞PS Поки у нас не так як в Казахстані, де розпилювали хімію з вертольотів і після почалися пневмонії ... І аби в анонсовану другу хвилю нелюдами не пішла за цим сценарієм https://youtu.be/vcWFyWCDYe0
Да речеться ім'я твоє!
Да буде вакцина твоя!
Да прийде порядок твій!
Страх наш тваринний дай нам сьогодні і відключи нам мізки наші, як і ми відключаєм дітям нашим, і подаруй нам намордники, позбавивши здорового глузду.
Апчхи!