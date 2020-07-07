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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 564 нові випадки COVID-19, померла 21 особа, загалом - 49 607 випадків

В Україні 564 нові випадки COVID-19, померла 21 особа, загалом - 49 607 випадків

Станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків COVID-19. За добу - 564 нові випадки. 21 особа померла від хвороби.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 564 особи. Госпіталізовано 197 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужали 490 пацієнтів", - зазначив міністр.

За весь час пандемії захворіли 49 607 осіб. Кількість осіб, які видужали, - 22 193. Водночас 1283 пацієнти померли.

"За минулу добу проведено 21 374 тестування. З них 9343 дослідження методом ПЛР, а також 12 031 - методом ІФА", - додав Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 1979 випадків;
Волинська область — 2788 випадків;
Дніпропетровська область — 1116 випадків;
Донецька область — 686 випадків;
Житомирська область — 1469 випадків;
Закарпатська область — 3458 випадків;
Запорізька область — 598 випадків;
Івано-Франківська область — 2744 випадки;
Кіровоградська область — 663 випадки;
м. Київ — 5665 випадків;
Київська область — 2809 випадків;
Львівська область — 6445 випадків;
Луганська область — 85 випадків;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1919 випадків;
Полтавська область — 325 випадків;
Рівненська область — 4228 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2108 випадків;
Харківська область — 2416 випадків;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5032 випадки;
Черкаська область — 678 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

В Україні 564 нові випадки COVID-19, померла 21 особа, загалом - 49 607 випадків 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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07.07.2020 09:42
+3
Наверно потому что голод не заразный. И смерть от голода отсталых слоев населения планеты ничего не значит для человечества. А вирусы несут угрозу всей цивилизации.
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07.07.2020 10:27
+2
Именно так и выглядит Пандемия. Не трупы на улицах и по квартирах а нелепые отчеты в СМИ.
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07.07.2020 10:48
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Правила форума Рада форумчан
за 7 дней 5350, для статистики ес осталось ещё 7 дней. проходные 6700 человек. надо теперь меньше 200 в день
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07.07.2020 09:31 Відповісти
Брехуни.
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07.07.2020 09:36 Відповісти
Главный вопрос кто эти 21 тысяча кому сделали тест и результат не подтвердился, если тесты делают лишь при наличии подозрения когда все симптомы уже указывают на коронавирус и вероятность ошибки незначительная.
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07.07.2020 09:41 Відповісти
Те, кто контактировал с заболевшими и те, кто прибыл изза границы и не хочет 2 недели сидеть в изоляции.
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07.07.2020 09:58 Відповісти
Все равно 20 тыс. в день это дофига много.
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07.07.2020 10:04 Відповісти
Грубо - по 15-20 на одного выявленого. Не так и много. 1-2 -члены семьи, 2-4 - соседи, 5-7 коллеги, 3-4 друзья. А есть еще продавцы, водители маршруток и их пассажиры.
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07.07.2020 11:12 Відповісти
Анджей Дуда: я не є прихильником ніяких обов'язкових щеплень. сам ніколи не вакцинувався від грипу і вважаю, що вакцинація від коронавірусу абсолютно не повинна бути обов'язковою!
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07.07.2020 18:53 Відповісти
контактерів тестують хіба депутатів та іншої високопосадової швалі. простого смертного контактера без симптомів не будуть тестувати.
медики наче постійно тестуються в інфікційних лікарнях, і ті хто за кордон їде робить тест або купує "негативну" довідку на Ковід.
у нас на всьому роблять бабки
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07.07.2020 10:51 Відповісти
Так хтось як завжди добре наживається на коронапсихозі. На фейковій пандемії. Де ж ті падаючі хворі як нам показували зимою відосики з китаю. Отак і робиться паніка і страх - постановичними відосиками які пощирювали брехливі змі. Що коронапсихозні де падаючі від корони люди на вулицях чи ви забули як вам китай показував падаючих!? І далі будете свято вірить всьому чим вас кормлять центальні змі?
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07.07.2020 18:56 Відповісти
Безсимптомних тестують аж гай шумить.
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07.07.2020 10:38 Відповісти
ИФА тесты - это тесты для выяснения у кого уже есть антитела или нет, кронвирус они не определяют. Это необходимо для того, что бы люди сдавали плазму крови с антителами для создания лекарств.
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07.07.2020 11:38 Відповісти
Вот заболеешь увидешь. Как это!
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07.07.2020 12:26 Відповісти
Кто нибудь подщитывал какой они наносят урон бюджету когда люди на больничных из за задержки в повторном тестировании сидят неделями уже здоровыми!
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07.07.2020 09:42 Відповісти
ні не "подщітивал"..

бо це скоріше десятки,не сотні випадків..
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07.07.2020 09:54 Відповісти
Какой урон бюджету? Заболевших 50 тыс. на всю страну. Это меньше чем микрорайон в Киеве. Даже если все они сидели неделю и ждали результата то это копейки даже в бюджете города. А для страны это вообще ничего не значит.
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07.07.2020 10:02 Відповісти
Ковіде наш, що єси у голові!
Да речеться ім'я твоє!
Да буде вакцина твоя!
Да прийде порядок твій!
Страх наш тваринний дай нам сьогодні і відключи нам мізки наші, як і ми відключаєм дітям нашим, і подаруй нам намордники, позбавивши здорового глузду.
Апчхи!
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07.07.2020 13:02 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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07.07.2020 09:42 Відповісти
https://youtu.be/Siu_d73mIwY - видео Дел Біг Трі. Ношение маски - лицемерие или слабоумие. Или, и то и другое?
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07.07.2020 21:00 Відповісти
почему не объявлена пандемия голода? в день умирает от голода 24 тыс человек, а от вируса 4 тыс. Не будет пандемии голода, потому что от него одно лекарство еда, а от вируса распил, запугичание, нищета, всё по плану Бельведерского клуба
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07.07.2020 10:15 Відповісти
Наверно потому что голод не заразный. И смерть от голода отсталых слоев населения планеты ничего не значит для человечества. А вирусы несут угрозу всей цивилизации.
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07.07.2020 10:27 Відповісти
Именно так и выглядит Пандемия. Не трупы на улицах и по квартирах а нелепые отчеты в СМИ.
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07.07.2020 10:48 Відповісти
Олександр Гуміров

О "секретном" протоколе.

Во-первых, никакой он не секретный, гриф на протоколе "для служебного пользования".
Во-вторых, этот протокол сплошная профанация.

Начну с того, что 24 февраля 2020 года собралась странная комиссия, причём непонятно при каком органе и кем созвана.

Комиссию возглавлял директор центра громадського здоровья МОЗ, а в составе комиссии были мелкие чиновники, директора фармакологических фирм, два СБУшника и два советника РНБО. В общем, сборная солянка ничего не решающих никому не известных пешек.

Среди этого огорода в двадцать людей, лишь двое были "в теме" - это зав.кафедры инфекционных болезней одного ВУЗа и директор института епидемиологии. К слову, подписей этих двоих под протоколом я не заметил.

Что обсуждала комиссия? А НИЧЕГО. Никаких обсуждений НЕ БЫЛО. Заседание комиссии открыли и сразу перешли к "комиссия решила". Ни слова обоснования решений, ни чьи предложения, ни кто выступал - ничего этого не происходило. Голосования, к слову, также не было. И ссылок на какие-либо материалы или документы тоже нет.

Просто собрались чуваки и нарешали чего захотели. А что же решила эта странная комиссия из непоймикого?

Ещё в конце февраля, когда в стране и близко не было даже одного подозреваемого в ковиде, не говоря уж о больном, комиссия решила что в стране уже "чрезвычайная ситуация" и поэтому постановила:

- ввести температурный скрининг в общественных местах,
- рекомендовать Кабмину закрыть границы,
- рекомендовать Минздраву всех, кто болеет пневмонией, считать больными коронавирусом (справедливости ради - решили их всё же тестировать, но тестов-то, мы помним - не было),
- взять "до уваги" информацию директора фармкомпании "Диагон", что они производят отечественные тесты на коронавирус и готовы их продавать государству,
- рекомендовать РНБО инициировать изменения в законодательство, необходимые для введения мер борьбы против коронавируса,

и... "поддержать инициативу о внесении COVID-19 в перечень особо-опасных инфекционных заболеваний".

Чья это была инициатива, в чём она состояла, какие причины и обоснования, какие критерии и оценки - этого комиссия не обсуждала. Просто тупо приняла огульное решение.

Читал этот шедевр юридического творчества и недоумевал... то ли я дурак... то ли что происходит...

В общем. На сегодняшний день в материалах судебного дела нет ни одного вменяемого обоснования того, что ковид действительно подлежал включению в перечень особо-опасных. Не представляю никакой возможности суду отклонить иск. Но... поживём-увидим.
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07.07.2020 13:03 Відповісти
Билл Гейтс недоволен тем, что люди перестали бояться вируса и эпидемии
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07.07.2020 10:48 Відповісти
Выступая в эфире на канале CNN Билл Гейтс посетовал на безрадостность с ситуацией по Covid-19 как в глобальном, так и в национальном масштабах.

Гейтс недоволен тем, что в США должным образом не работает контроль за поведением людей и за отслеживанием их контактов
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07.07.2020 10:49 Відповісти
Дело и в том, что американцы стали равнодушны к соблюдению правил карантина, дистанцирования и ношения масок, - добавил Гейтс.
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07.07.2020 10:49 Відповісти
Он не доволен и позицией Всемирной организацией здравоохранения, которая призналась в том, что научных доказательств эффективности ношения масок не существует. Более того, ношение масок увеличивает риск заражения.
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07.07.2020 10:57 Відповісти
Таким образом становится очевидным, что оба персонажа, что Билл Гейтс, что Энтони Фаучи ни коем образом не озабочены здоровьем людей, а только преследуют установление тотального контроля за населением и его поголовной вакцинацией.
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07.07.2020 10:50 Відповісти
По его мнению людей надо запугать. Только тогда они будут добровольно соблюдать самые жесткие ограничения, включая использование различных программ за собственным контролем.

Ранее Билл Гейтс еще до объявления пандемии потратил $ 100 млрд (!) на разработку программ за отслеживанием контактов людей и, естественно, стремится вернуть затраченные деньги за счет населения.
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07.07.2020 11:00 Відповісти
По-слухам, в новой версии Виндоус не будет контрол пэнел.
Так что я возвращаюсь на платформу Линукс, вероятно.
Не очень люблю я Линукс-хринукс (я на нем работала давно еще, фонт поменять тогда была проблема, мягко говоря), но я таки пишу не "свистелки/пищалки" для телефонов, чтобы без контрол пэнел обходиться.
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07.07.2020 11:58 Відповісти
На 6 недель в штате Виктория, Австралия, закрывают все и вся по-новой из-за макароновируса.
Почему именно на 6 недель?
А потому, что федеральное правительство платит материальную помощь по макароновирусу только до сентября, и вместо больше 3 тысяч "в одни руки" будут получать по-старому 1 тысячу 200, а на эти деньги снимать жилье невозможно, не говоря уже о том, чтобы ипотеку платить. Куда будут трудоустраивать всяких визажистов-бровистов, имидмайкеров и прочих "тренеров личностного роста", я ХЗ, не я их наплодила.

Вот так вот коммунистические "зайчики" штата Виктория, во глае в глав-коммунистом, премьером Эндрюсом, привыкли хулиганить на федеральные деньги, а не на свои.

Очень хочется надеятся, чтобы всю эту самоизоляцию затянули на подольше, чтобы школьные учителя, академики и весь прочий левацкий эндрюсовский лохторат с плакатами "Денег нет, жрать давай" пришел к парламенту Виктории права качать.
В Канберру идти не получится: далеко, да и границы закрыты.

Так что жду октября со злорадством, очень хочется перформанс посмотреть.
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07.07.2020 11:55 Відповісти
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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07.07.2020 12:08 Відповісти
За час пандемії першої хвилі ми могли помітити що цей вірус вибагливий і вибірковий. Якщо ви китаєць то ви будете при зараженні падати на вулиці, якщо ви білорус або швед то він вас може взагалі не чіпати. Якщо ви відома особа то він не перейде у вас у важку форму, і ви будете здорові через пару днів, і при цьому ваші близькі та коло знайомих від вас не заразиться. Якщо ви одна з 1 млрд. людина які живуть в маленьких трущобах без каналізації, води, електрики, ви можете прожити все своє життя так і не дізнавшись з телевізора якого у вас немає, що ви жили як "безсимптомний носій". а навколо пандемія. Якщо ви афроамериканець і берете участь в мітингах і демонстраціях, то знайте вірус боїться чорношкірих і цих заходів. Він не хоче селитися в банкірів, касирів з продуктових маркетів, але ненавидить продавців торгових центрів, спортсменів, офіціантів. Так само вірус запросто може селитися не тільки в людині, а й козі, папайї, і машинному маслі. Якщо ви носите маску і не міняєте її ніколи, то в вас можуть оселитися бактерії, може розвинутися гіпоксія, але вірус хоч і набагато менше бактерій, але вас не зачепить. Вірус дуже не любить тих хворих, у кого є смартфони з камерами і інтернетом, а так само соціальні мережі. Ковід інфекція дуже егоїстична і не допустить конкуренції у хворих хвороб грипу, ГРВІ і не сарс2 пневмоній. Вона постійно мімікрують змінюючи свою симптоматику маскуючись під будь-які сезонні інфекційні захворювання. Цей вірус підступний в своїй винахідливості і страшний у своєму безсимптомному прояві, тому що він як би є, але як це передається від одного до іншого, і проявляється ніхто не знає.

👉 😞PS Поки у нас не так як в Казахстані, де розпилювали хімію з вертольотів і після почалися пневмонії ... І аби в анонсовану другу хвилю нелюдами не пішла за цим сценарієм https://youtu.be/vcWFyWCDYe0
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07.07.2020 12:54 Відповісти
Ковіде наш, що єси у голові!
Да речеться ім'я твоє!
Да буде вакцина твоя!
Да прийде порядок твій!
Страх наш тваринний дай нам сьогодні і відключи нам мізки наші, як і ми відключаєм дітям нашим, і подаруй нам намордники, позбавивши здорового глузду.
Апчхи!
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07.07.2020 12:59 Відповісти
Боты - ноу неймы на ветке не хило так возбудились ))))
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07.07.2020 14:01 Відповісти
Думаю що в МОЗ вже можуть на основі майже 50 тисяч хворих опубликувати статистику хто із хворих найбільше а хто найменше хворіє.В Китаї наприклад звідки поширився вірус виявилося що із 150 хворих в палаті всього виявилось 2 курці.А в Китаї курить кожен другий.
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07.07.2020 21:57 Відповісти
P.S.Або чому не хворіють цигане які живуть в таборах у повній антисанітарії та без всяких захисних засобіа а хворіють тільки ті у кого вищий соціальний статус в їхньому середовищі і живуть в особняках та в достатку?
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07.07.2020 22:04 Відповісти
 
 