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Новини
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Жодного поліцейського не було покарано за свавілля за попередні 5 років. Геращенко казав про десятки, - Bihus.info

Жодного поліцейського не було покарано за свавілля за попередні 5 років. Геращенко казав про десятки, - Bihus.info

Проєкт журналістських розслідувань Bihus.info стверджує, що заступник голови МВС Антон Геращенко сказав неправду, що кілька десятків правоохоронців на рік несуть покарання за незаконне притягнення людей до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в матеріалі Дениса Мокрика, передає Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю РБК-Україна чиновника запитали - "скількох за цією статтею (про переслідування завідомо невинної особи. - Ред.) було покарано?", на що він відповів: "Гадаю, на рік це кілька десятків людей".

Розслідувачі отримали офіційну статистику з Державної судової адміністрації: за попередні п'ять років жодного поліцейського не було притягнуто за статтею 372 КК.

Жодного поліцейського не було покарано за свавілля за попередні 5 років. Геращенко казав про десятки, - Bihus.info 01

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У 2014 році було всього чотири обвинувальні вироки: відразу після Революції Гідності, тобто в той час, коли найбільш активно ініціювали кримінальні справи за незаконне притягнення учасників протестів. У 2019-му був один виправдувальний вирок. Статистики за поточний рік у ДСА поки немає.

У Бігуса пишуть, що на практиці це "практично мертва" стаття, - така, яка майже ніколи не призводить до обвинувальних вироків.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Нацполіція (15207) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+13
А где новость про расследование Бигуса о "Зелёной энергетике"? Там показано, как Пэтя с Ахметкой хорошо подогрелись и засунули энергетику Украины в задницу.
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07.07.2020 09:50
+10
Верить Геращенко - себя не уважать.
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07.07.2020 09:44
+9
Ни один полицейский не был наказан за произвол за предыдущие 5 лет. Геращенко говорил о десятках, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 958
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07.07.2020 09:44
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Кто-то брешет. Вопрос кто...Я так понимаю, что все.
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07.07.2020 09:40 Відповісти
Зрада! Зеленский, *****, ну шо ж ты делаешь то?!!Ни один полицейский не был наказан за произвол за предыдущие 5 лет. Геращенко говорил о десятках, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6695
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07.07.2020 09:40 Відповісти
Нічіво він не робить.
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07.07.2020 09:46 Відповісти
Действительно, а что делает Зеленский вместе с новым министром мвд? Уже полтора года как эпоха бедности закончилась... а зебилы до сих пор в угаре.
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07.07.2020 10:07 Відповісти
А что поизошло полтора года назад, то есть - 7 января 2019 года?
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07.07.2020 10:20 Відповісти
И так все предыдущие пять лет, как сказано в статье. Во гад!
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07.07.2020 10:17 Відповісти
мусора онижыдети - очьеньважьно.
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07.07.2020 09:41 Відповісти
Верить Геращенко - себя не уважать.
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07.07.2020 09:44 Відповісти
лож это второе имя антоши.. тоже мне америку открыли
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07.07.2020 09:44 Відповісти
Ни один полицейский не был наказан за произвол за предыдущие 5 лет. Геращенко говорил о десятках, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 958
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07.07.2020 09:44 Відповісти
Провалившие реформу МВД должны уйти. Желательно, сами, без провокации новой революции.
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07.07.2020 09:45 Відповісти
Херащщенко як і усі порохоботи це сатанистские кубло, цинічна і нагла брехня їхнє життєве кредо
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07.07.2020 09:50 Відповісти
А где новость про расследование Бигуса о "Зелёной энергетике"? Там показано, как Пэтя с Ахметкой хорошо подогрелись и засунули энергетику Украины в задницу.
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07.07.2020 09:50 Відповісти
то был мыролюбный реформизм, и патужная реформа, карманов граждан Украины.
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07.07.2020 10:00 Відповісти
Так бачив, Треба розповсюджувати відео і тут і на інших ресурсах
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07.07.2020 10:54 Відповісти
На этом "новостном сайте" это делать бесполезно. В лучшем случае пойдет в спам, а в худшем - бан.
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07.07.2020 11:27 Відповісти
все прекрасно знают что антонина лижет зад и не только, собакову. )))))

поэтому блеяние этой шмоньки можно не слушать.там правды нет.
мусарня была и есть опг крышуемое госудврством, как это опг не назови)))
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07.07.2020 10:00 Відповісти
Херащенко в любую дырку, любого начальника залезет без мыла
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07.07.2020 10:01 Відповісти
Жодного поліцейського не було покарано за свавілля за попередні 5 років. Геращенко казав про десятки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 392
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07.07.2020 10:11 Відповісти
Наш мир спасет не красота,
Не доброта, не знаний сила,
А взятый в руки дробовик
И грамотный отстрел дебилов!
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07.07.2020 10:28 Відповісти
Никто из властьимущих при Пётр не был наказан, можно смело обобщить.
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07.07.2020 10:42 Відповісти
Несут наказание?
Да!
Догана, зауваження!
А то что недостаточно квалифицирующих признаков - так антоше про это не известно))
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07.07.2020 10:47 Відповісти
Этот толстый лизун авакяна врет что дышит!
Его столько раз уже ловили на БРЕХНЕ, что можно сказать 99% его бла бла - изначально ложь!
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07.07.2020 12:00 Відповісти
забрехался антин. когда то выплывет все дерьмо с аваковым - куда там яныку будет
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07.07.2020 12:20 Відповісти
 
 