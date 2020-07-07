Жодного поліцейського не було покарано за свавілля за попередні 5 років. Геращенко казав про десятки, - Bihus.info

Проєкт журналістських розслідувань Bihus.info стверджує, що заступник голови МВС Антон Геращенко сказав неправду, що кілька десятків правоохоронців на рік несуть покарання за незаконне притягнення людей до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в матеріалі Дениса Мокрика, передає Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю РБК-Україна чиновника запитали - "скількох за цією статтею (про переслідування завідомо невинної особи. - Ред.) було покарано?", на що він відповів: "Гадаю, на рік це кілька десятків людей".

Розслідувачі отримали офіційну статистику з Державної судової адміністрації: за попередні п'ять років жодного поліцейського не було притягнуто за статтею 372 КК.

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У 2014 році було всього чотири обвинувальні вироки: відразу після Революції Гідності, тобто в той час, коли найбільш активно ініціювали кримінальні справи за незаконне притягнення учасників протестів. У 2019-му був один виправдувальний вирок. Статистики за поточний рік у ДСА поки немає.

У Бігуса пишуть, що на практиці це "практично мертва" стаття, - така, яка майже ніколи не призводить до обвинувальних вироків.