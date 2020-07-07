Легалізація азартних ігор принесе державі приблизно 4,5 млрд грн на рік, - "слуга народу" Гетманцев
Глава Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що легалізація азартних ігор принесе державі приблизно 4,5 млрд гривень на рік. Також наповнення бюджету планується за рахунок оподаткування грального бізнесу.
Про це він розповів РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За словами Гетманцева, оподаткування грального бізнесу регулюватиметься окремим законопроєктом, над яким зараз працює профільний комітет. Тому оцінити фінансовий ефект від легалізації в профільному комітеті поки не можуть.
Топ коментарі
+4 Галина Темирова
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+4 Андерсен #450397
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+3 віктор федорович #394174
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Так вот о н и - реальные д о х о д ы !
https://censor.net/user/446255
Ось ці всі так звані правоохоронці,
якщо вони їздять на дорогих авто і мають нерухомість на яку б вони не могли заробити на свою заробітну платню,
то однозначно це коррупціонери і злочинці в пагонах на державних посадах і вони вже в принципі не можуть виконувати свої функціональні та службові обовязки, оскільки вони самі є злочинцями.
А оскільки такі правоохоронці та суді стали самі злочинцями вони не можуть служити інтересам держави і її народу. Вони перші щоб врятувати свою гнилу шкуру зраджують державу на угоду зовнішнім ворогам, а самі є внутрішніми ворогами.
Вопрос к зЕбилам, от куда оно принесёт? Где возьмёт? У простодушных лохов Украинцев, мягко говоря уворует? Клоуны блин...
Хотя с Вами, вполне согласен, на много честнее чем легализация шулеров! Янелох не боишься? Конкуренты появятся...
І ще питання? Скільки млрд Україна втратила, через "тютюновий" закон пліснявих?
Жалуются всё =(
Зараз доходи від нелегальної ігорки йдуть мусарсько-прокурворській мафії під Пєтюніним дахом.
Скажи ещё что юзик, от "Пєтюніним дахом"...
Где ты лишнюю хромосому, подхватил???
Дебилы бл#я!
принципиальной разницы за 5 метров и у стакана водки от воды не найдешь.
знаешь хотя бы одного "лотейремана"?
в лотерейную по паспорту пускают?
как ты думаешь почему именно так?
Милая моя, с таким уровнем интилекта не стоит пытаться отвечать на вопросы!
"интилехент"
и в казино доступ с 21 года и только по паспорту. а вот лотерейку - покупай, не хочу, возрастных ограничений - нет.
но, тебе, это понять на уровне невозможности. ты хочешь фундаментальных отличий.
хотя, где-то в глубине своего 1% оперируемого мозга, возможно, но я не верю, но ты догадываешься, что десятки предметных комиссиий уже обсуждали этот вопрос на многих уровнях, с привлечением и общественного мнения, и юристов разного толка.
эти выводы пачками найдешь в интернете.
"принципиальной разницы за 5 метров и у стакана водки от воды не найдешь."
По твоему характеристиками, определяющими принципиальные отличия между водой и водкой является степень их прозрачности (или по учённому - оптические свойства)?
на расстоянии в 5 метров первичными, определяющими характеристиками жидкостей в закрытых сосудах будут визуальные показатели. как без оборудования ты способен определить в каких из 10 закрытых находится: вода, водка, квас?
ты же разницы между лотереей и казино не видишь от слова совсем.
спрошу иначе, принципиальной разницы между лотереей и казино у бывшего заведующего научно-методического отдела нету?
"принципиальной разницы за 5 метров и у стакана водки от воды не найдешь." - это на каком языке?
Ну а после восьмого класса можно попытаться перейти к изучению смысла словосочетания "принципиальная разница"
"А скільки людських життів зруйнує" - розумна людина (не зебіл).