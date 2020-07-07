Легалізація азартних ігор принесе державі приблизно 4,5 млрд грн на рік, - "слуга народу" Гетманцев

Глава Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що легалізація азартних ігор принесе державі приблизно 4,5 млрд гривень на рік. Також наповнення бюджету планується за рахунок оподаткування грального бізнесу.

Про це він розповів РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гетманцева, оподаткування грального бізнесу регулюватиметься окремим законопроєктом, над яким зараз працює профільний комітет. Тому оцінити фінансовий ефект від легалізації в профільному комітеті поки не можуть.

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