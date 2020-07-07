На границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска
В ночь на 7 июля возобновили работу пункты пропуска "Дольск" и "Вильча" на границе с Беларусью. Кроме того, еще в девяти пунктах пропуска на украинско-российском и украинско-белорусском участках восстановлена возможность пешего пересечения границы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"С 00:00 7 июля 2020 г. на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска "Дольск", что в Любешовском районе Волынской области и "Вильча", что в Полесском районе Киевской области", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом.
В ведомстве напомнили, что "Вильча" является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси. А "Дольск" - международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.
Соответствующие изменения введении в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 № 819-р. После официального опубликования документа Госпогранслужба проинформировала белорусских коллег, после чего была возобновлена работа указанных пунктов пропуска.
Также, согласно указанному решению правительства Украины, с 00:00 7 июля восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска "Меловое" (Луганская область, Меловской район), "Гоптовка" (Харьковская область, Дергачевский район) "Бачевск" (Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район). Также границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район), и границы с Беларусью в таких пунктах пропуска "Новые Ярыловичи" (Черниговская область, Репкинский район), "Выступовичи" (Житомирская область, Овручский район), "Доманово" (Волынская область, Ратновский район), "Славутич" (Черниговская область, Черниговский район).
