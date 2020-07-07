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Новини Коронавірус і карантин
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Усі лабораторні центри України забезпечені місячним запасом тест-систем для діагностики коронавірусу, - Степанов

Усі лабораторні центри України забезпечені місячним запасом тест-систем для діагностики коронавірусу, - Степанов

Усі лабораторні центри в Україні забезпечені місячним запасом тест-систем для діагностики COVID-19 у разі повного завантаження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Усі лабораторні центри забезпечені місячним запасом тест-систем у разі повного завантаження. Ми утримуємо цей рівень Якщо десь виникає проблема, ми оперативно доставляємо тест-системи", - повідомив глава МОЗ.

При цьому Степанов зазначив, що МОЗ продовжує розширювати лабораторні потужності в країні.

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"Останніми місяцями ми відновлюємо зруйновану раніше систему. На початку епідемії в нас було три лабораторії, які здійснювали ПЛР-тестування. Нині їх 82. Ми оновлювали обладнання, продовжуємо оснащувати лабораторні центри. Однією з проблем також був і кадровий голод у лабцентрах. За три місяці ми переучували лікарів, залучали додаткових і продовжуємо це робити. І звичайно: все, що стосується розширення наших лабораторних центрів - наш пріоритет. Ми будемо розширювати їхній штат, відновимо всю систему", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що черга на тестування COVID-19 становить щонайбільше один день.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) тестування (457) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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То есть, к примеру, по 200 тестов в день?
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07.07.2020 10:02 Відповісти
Триппер головного мозга проверь у себя, холуй "нового мирового порядка".
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07.07.2020 10:09 Відповісти
Ну слава Богу, теперь коронавирус будет побеждён, а Степанова наградим обязательно.
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07.07.2020 10:19 Відповісти
Не прошло и полгода...
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07.07.2020 10:41 Відповісти
Это каких тест систем?
Которые сначала показывают что у тебя вирус.
Потом делаешь платный частный тест - его нет.
Идешь скандалишь и "О чудо" - новый тест показывает что вируса нет?
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07.07.2020 11:58 Відповісти
не пройшло і півроку епідемії...
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07.07.2020 12:48 Відповісти
 
 