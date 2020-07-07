Усі лабораторні центри України забезпечені місячним запасом тест-систем для діагностики коронавірусу, - Степанов

Усі лабораторні центри в Україні забезпечені місячним запасом тест-систем для діагностики COVID-19 у разі повного завантаження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Усі лабораторні центри забезпечені місячним запасом тест-систем у разі повного завантаження. Ми утримуємо цей рівень Якщо десь виникає проблема, ми оперативно доставляємо тест-системи", - повідомив глава МОЗ.

При цьому Степанов зазначив, що МОЗ продовжує розширювати лабораторні потужності в країні.

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"Останніми місяцями ми відновлюємо зруйновану раніше систему. На початку епідемії в нас було три лабораторії, які здійснювали ПЛР-тестування. Нині їх 82. Ми оновлювали обладнання, продовжуємо оснащувати лабораторні центри. Однією з проблем також був і кадровий голод у лабцентрах. За три місяці ми переучували лікарів, залучали додаткових і продовжуємо це робити. І звичайно: все, що стосується розширення наших лабораторних центрів - наш пріоритет. Ми будемо розширювати їхній штат, відновимо всю систему", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що черга на тестування COVID-19 становить щонайбільше один день.