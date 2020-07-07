УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9557 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 295 2

У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб, троє - померли, - Кличко

У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб, троє - померли, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 5665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася ще на 63 особи. Троє хворих померли", - зазначив він.

Серед захворілих 30 жінок віком від 19 до 71 років, 4 дівчинки від 3 до 17 років, 28 чоловіків віком від 21 до 77 років. І хлопчик, якому 3 роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 564 нові випадки COVID-19, померла 21 особа, загалом - 49 607 випадків

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за добу 39 осіб. Загалом коронавірус перемогли 1848 мешканців столиці.

За його словами, найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Шевченківському районі - 15, у Солом'янському - 11 та в Дніпровському районі - 10 випадків.

У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб, троє - померли, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19541) Кличко Віталій (3518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бывшему киллеру и вору в щаконе не верю. ТОЧКА!
показати весь коментар
07.07.2020 10:10 Відповісти
"Говорящая голова" с очередным докладом выступила.. Отдышалась , от столь невыносимо трудной для нее нагрузки и рабочий день закончился.
показати весь коментар
07.07.2020 10:15 Відповісти
 
 