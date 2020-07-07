У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб, троє - померли, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 5665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася ще на 63 особи. Троє хворих померли", - зазначив він.

Серед захворілих 30 жінок віком від 19 до 71 років, 4 дівчинки від 3 до 17 років, 28 чоловіків віком від 21 до 77 років. І хлопчик, якому 3 роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 564 нові випадки COVID-19, померла 21 особа, загалом - 49 607 випадків

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за добу 39 осіб. Загалом коронавірус перемогли 1848 мешканців столиці.

За його словами, найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Шевченківському районі - 15, у Солом'янському - 11 та в Дніпровському районі - 10 випадків.