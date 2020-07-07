Терорист Прилєпін пропонує провести референдум про включення "Л/ДНР" і Придністров'я до складу РФ
Російський терорист Захар Прилєпін, який їздив на Донбас воювати проти України, пропонує росіянам вирішити на референдумі питання включення до складу Росії окупованих районів Донецької та Луганської областей України, Придністров’я, а також Абхазії та Південної Осетії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це йдеться в передвиборчій програмі партії "За правду", лідером якої є Прилєпін.
Серед іншого в ній запропоновано внести до Конституції РФ норму, що дозволяє приєднати будь-яку територію, де 75% громадян проголосують за входження до складу Росії. "Ця норма має діяти не тільки для громадян і земель колишнього СРСР або Російської Імперії, але для всіх країн, громадяни яких готові жити з нами в єдиній державі", - йдеться в документі.
У зв'язку з цим партія заявляє про "негайне визнання" самопроголошених Донецької і Луганської народних республік на сході України і Придністровської республіки в Молдові і включення їх до складу Росії за результатами референдумів. Крім того, "За правду" виступила за референдуми про приєднання на правах суб'єктів РФ Абхазії та Південної Осетії.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому російський терорист Олександр Бородай заявляє, що незабаром Донецьк і Луганськ увійдуть до складу Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://static.novayagazeta.ru/storage/content/pictures/45738/content_001_____.jpg Великая сила МАТЕМАТИКИ... Мы давно привыкли к тому, что в политике по-многу врут, а пропаганде 2+2 не всегда равно 4, а столько, сколько нужно...
А вот более сложные разделы математики сеют недоверие к такой "ариХметике". Убудитесь сами.
Картинка на левой панели, - по оси X - явка, по оси Y - количество голосов «да» и «нет» на участках с такой явкой (в интервале 1%).
Тонкая серая линия - результат «нет», масштабированный так, что его начало совпадает с графиком «да».
Сначала оба графика идут пропорционально друг другу, потом, начиная с явки 50-55% - это как раз граница первого кластера в правой панели, - расходятся: «да» уходит в отрыв - разница заштрихована.
Это просто понять: там, где считали честно, явка может быть разная, но число голосов "за" будет пропорционально числу голосов "против".
Правая половина графика красиво украшена пиками на явках кратных 5%. - пилообразие, - это последствия добрасывания голосов. https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/02/86114-vot-i-vsya-******
особенно прикольно про Приднестровье. новый Калининград.
https://twitter.com/prof_preobr
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
Хорошие новости.
Путина с обнулением поздравил президент Конго Сассу-Нгессо.
Сассу-Нгессо правит в общей сложности уже 36 лет.
В 2015 сам обнулился, изменив Конституцию.
В 2021 будет избираться снова.
Поздравления от мирового лидера такого масштаба - новая геополитическая победа.
"Ні вінаВАТАї оні. Мокшанскиє паспорта, на "остраждалих" жителей ордло, самі напалі".
Ага, бачимо
"вопрос включения в состав России оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Преднистровья, а также Абхазии и Южной Осетии Источник: https://censor.net/n3206501
Плюс Крым
Хотя какая разница? Мнение лишнехромосомных их царя давно не интересует. Какие нужно результаты референдума, такие и объявят.
пенсии украина давно там не платит?