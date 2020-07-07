Терорист Прилєпін пропонує провести референдум про включення "Л/ДНР" і Придністров'я до складу РФ

Російський терорист Захар Прилєпін, який їздив на Донбас воювати проти України, пропонує росіянам вирішити на референдумі питання включення до складу Росії окупованих районів Донецької та Луганської областей України, Придністров’я, а також Абхазії та Південної Осетії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це йдеться в передвиборчій програмі партії "За правду", лідером якої є Прилєпін.

Серед іншого в ній запропоновано внести до Конституції РФ норму, що дозволяє приєднати будь-яку територію, де 75% громадян проголосують за входження до складу Росії. "Ця норма має діяти не тільки для громадян і земель колишнього СРСР або Російської Імперії, але для всіх країн, громадяни яких готові жити з нами в єдиній державі", - йдеться в документі.

У зв'язку з цим партія заявляє про "негайне визнання" самопроголошених Донецької і Луганської народних республік на сході України і Придністровської республіки в Молдові і включення їх до складу Росії за результатами референдумів. Крім того, "За правду" виступила за референдуми про приєднання на правах суб'єктів РФ Абхазії та Південної Осетії.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому російський терорист Олександр Бородай заявляє, що незабаром Донецьк і Луганськ увійдуть до складу Росії.