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Терорист Прилєпін пропонує провести референдум про включення "Л/ДНР" і Придністров'я до складу РФ

Терорист Прилєпін пропонує провести референдум про включення

Російський терорист Захар Прилєпін, який їздив на Донбас воювати проти України, пропонує росіянам вирішити на референдумі питання включення до складу Росії окупованих районів Донецької та Луганської областей України, Придністров’я, а також Абхазії та Південної Осетії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це йдеться в передвиборчій програмі партії "За правду", лідером якої є Прилєпін.

Серед іншого в ній запропоновано внести до Конституції РФ норму, що дозволяє приєднати будь-яку територію, де 75% громадян проголосують за входження до складу Росії. "Ця норма має діяти не тільки для громадян і земель колишнього СРСР або Російської Імперії, але для всіх країн, громадяни яких готові жити з нами в єдиній державі", - йдеться в документі.

У зв'язку з цим партія заявляє про "негайне визнання" самопроголошених Донецької і Луганської народних республік на сході України і Придністровської республіки в Молдові і включення їх до складу Росії за результатами референдумів. Крім того, "За правду" виступила за референдуми про приєднання на правах суб'єктів РФ Абхазії та Південної Осетії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ще від Криму нудить", "А росіян запитають?", "Просто йдіть нах#й", - реакція у російських ЗМІ на заяву Бородая про "швидке приєднання "Л/ДНР" до РФ". ФОТО

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому російський терорист Олександр Бородай заявляє, що незабаром Донецьк і Луганськ увійдуть до складу Росії.

Автор: 

окупація (6718) референдум (628) Донбас (22356) Прилєпін Захар (51)


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Топ коментарі
+11
Да уже включали б и Аляску, шоб два раза не вставать.
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07.07.2020 10:12
+8
Вата должна жить в дерьме
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07.07.2020 10:12
+8
ну кто еще не успел вскочить в уходящий вагон?поторопитесь.конго и прочие бантустаны ждут вас...

https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
Хорошие новости.
Путина с обнулением поздравил президент Конго Сассу-Нгессо.
Сассу-Нгессо правит в общей сложности уже 36 лет.
В 2015 сам обнулился, изменив Конституцию.
В 2021 будет избираться снова.
Поздравления от мирового лидера такого масштаба - новая геополитическая победа.
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07.07.2020 10:20
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Странно, что это не жирик предложил, обычно именно через него такие вбросы происходят.
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07.07.2020 10:09 Відповісти
да уж больной + кретин+ дебил+ кацап + татаро монгол+ верпс оленевод + вяликосрульный духом бесов и скрепной секты РПЦ тогда да... ЛЮБАЯ страна проголосует что Россия не должна существовать как явление как факт и как страна палка Прилепин придурковатый имеет два конца...
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07.07.2020 10:16 Відповісти
Извиеяй, но проблема не решается сугубо "пришёл, проголосовал, и настало счастье". Не тот случай.
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07.07.2020 10:18 Відповісти
Терорист Прилєпін пропонує провести референдум про включення "Л/ДНР" і Придністров'я до складу РФ - Цензор.НЕТ 6882
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07.07.2020 11:03 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovayagazeta.ru%2Farticles%2F2020%2F07%2F02%2F86114-vot-i-vsya-******%3Ffbclid%3**************************************************************&h=**********************-UFK0kZcZ2OeUXm7jbp0UQ6nvFlaeyT0uuDWIOPacNzQI1NeR9sGTfSvvqYpac-***********************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ln6HuTY_xjfRMHrz02dUcIUkbH9SBFvo6QBCIM6uEe75pVRh0CTpcvXGXBg9E8oWNDTQJmVR1wnwKM22EHsEkiiCsYExD1SJ3WOJ74BeasXkl1qW9wjUIj66qcU61oxRuGena7unm6ByTmHt1

https://static.novayagazeta.ru/storage/content/pictures/45738/content_001_____.jpg Великая сила МАТЕМАТИКИ... Мы давно привыкли к тому, что в политике по-многу врут, а пропаганде 2+2 не всегда равно 4, а столько, сколько нужно...

А вот более сложные разделы математики сеют недоверие к такой "ариХметике". Убудитесь сами.

Картинка на левой панели, - по оси X - явка, по оси Y - количество голосов «да» и «нет» на участках с такой явкой (в интервале 1%).

Тонкая серая линия - результат «нет», масштабированный так, что его начало совпадает с графиком «да».

Сначала оба графика идут пропорционально друг другу, потом, начиная с явки 50-55% - это как раз граница первого кластера в правой панели, - расходятся: «да» уходит в отрыв - разница заштрихована.

Это просто понять: там, где считали честно, явка может быть разная, но число голосов "за" будет пропорционально числу голосов "против".

Правая половина графика красиво украшена пиками на явках кратных 5%. - пилообразие, - это последствия добрасывания голосов. https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/02/86114-vot-i-vsya-******
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07.07.2020 10:10 Відповісти
Приднестровье уже неоднократно проводило подобный референдум и там было подавляющее количество голосов за вступление в РФ.. Только не для того она создавалась что бы этим все закончилось. РФ нужны не эти огрызки ( или коровьи лепешки) а вся Украина, Молдавия, Грузия ( или полный контроль над ними).
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07.07.2020 10:11 Відповісти
Мало того что референдумы в России ничего не стоят,....нарисуют, все что хотят в Кремле, так на основании каких международных норм? Так В Украине тоже надо провести референдум о присоединении Кубани
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07.07.2020 10:11 Відповісти
Вата должна жить в дерьме
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07.07.2020 10:12 Відповісти
Да уже включали б и Аляску, шоб два раза не вставать.
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07.07.2020 10:12 Відповісти
Дырка ж не железная)
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07.07.2020 10:20 Відповісти
Кудаж ты дурик попередь "батько" в пекло- готовся ....
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07.07.2020 10:13 Відповісти
та нехай референдят. там уже Крымом обожрались.
особенно прикольно про Приднестровье. новый Калининград.
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07.07.2020 10:13 Відповісти
да вы на хрен рашке не нужны, корми вас, ублюдков
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07.07.2020 10:17 Відповісти
Вкусивших кровь собак- только отстреливают...
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07.07.2020 10:19 Відповісти
ну кто еще не успел вскочить в уходящий вагон?поторопитесь.конго и прочие бантустаны ждут вас...

https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
Хорошие новости.
Путина с обнулением поздравил президент Конго Сассу-Нгессо.
Сассу-Нгессо правит в общей сложности уже 36 лет.
В 2015 сам обнулился, изменив Конституцию.
В 2021 будет избираться снова.
Поздравления от мирового лидера такого масштаба - новая геополитическая победа.
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07.07.2020 10:20 Відповісти
Давайте, скоты! Сделайте это снова!!
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07.07.2020 10:23 Відповісти
А по включению федерального округа Колумбия референдум случайно не предлагается?
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07.07.2020 10:23 Відповісти
Чому терористи так поспішають? Хочуть "забрати пайку *****" у слуг???
Террорист Прилепин предлагает провести референдум о включении "Л/ДНР" и Приднестровья в состав РФ - Цензор.НЕТ 1640
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07.07.2020 10:25 Відповісти
А по поводу присоединения "Брайтон Бич" к РФ, они там референдить ещё не собираются?
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07.07.2020 10:33 Відповісти
Я тільки ЗА! Включайте ці помийні ями в состав росіі.
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07.07.2020 10:38 Відповісти
Не, не. НасІлЕнІЄ- нахрін. Земля- наша!
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07.07.2020 10:48 Відповісти
Как в старом фильме: "...что это ты казёнными землями разбрасываешься, так никаких волостей не напасёшся...". Пусть забирают вату, орущую : Путен-введи!!!
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07.07.2020 10:54 Відповісти
Що там Резніков сьогодні казав?
"Ні вінаВАТАї оні. Мокшанскиє паспорта, на "остраждалих" жителей ордло, самі напалі".
Ага, бачимо
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07.07.2020 10:47 Відповісти
Любимый национальный спорт восточных славян - прыжки по граблям! У этих вот - увеличение контролируемой территории. То Кемска волост, то абхазия... Ни хрена за 500 лет не поменялось..
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07.07.2020 10:54 Відповісти
Москалі в більшості не слов'яни.
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07.07.2020 11:27 Відповісти
Есть такое. Но суть от этого не сильно меняется.
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07.07.2020 16:16 Відповісти
Ой, скорее бы! Шесть миллионов ватных пенсионеров - отличный подарок для Расии!
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07.07.2020 11:26 Відповісти
Та нема ні 6, ні 3 млн пенсіонерів, там взагалі 2,5 млн населення лишилось.
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07.07.2020 11:28 Відповісти
Читай внимателоьней!
"вопрос включения в состав России оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Преднистровья, а также Абхазии и Южной Осетии Источник: https://censor.net/n3206501

Плюс Крым
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07.07.2020 11:53 Відповісти
Нужно правильно ставить вопрос на референдуме: готовы ли лишнехромосомные кроме Крыма кормить еще и голожопый Донбасс, и голожопое Приднестровье? Готовы или они платить дополнительные налоги "на Донбасс" и "на Приднестровье"?
Хотя какая разница? Мнение лишнехромосомных их царя давно не интересует. Какие нужно результаты референдума, такие и объявят.
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07.07.2020 12:24 Відповісти
а кто готов кормить еще и голожопый Донбасс?
пенсии украина давно там не платит?
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07.07.2020 14:34 Відповісти
Этой лысой зал.упе уже давно пора на концерт к кобзону.
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07.07.2020 13:57 Відповісти
 
 