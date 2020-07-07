Контактный телефон партии Кернеса фигурировал в уголовном производстве об угрозах убийством и вымогательстве средств, - Харьковский антикоррупционный центр

Контактный телефон партии городского головы Харькова Геннадия Кернеса "Блок Кернеса - Успешный Харьков" фигурировал в уголовном производстве об угрозах убийством и вымогательстве денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение члена Харьковского антикоррупционного центра Владимира Рысенко и данные самого антикоррупционного центра.

"Обожаю такие совпадения. Берешь контактный телефон партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" и пробиваешь в судебном реестре. И, внезапно, оказывается, что этот телефон фигурировал в уголовном производстве с прекрасным букетом уголовных статей - умышленное убийство, затем переквалифицировано в угрозу убийством, незаконное обращение с оружием и вымогательство. Вымогательство знаете чего? Возвращение двух миллионов долларов, которые ивано-франковский бизнесмен взял в кредит у харьковского банка "Золотые ворота". У того самого банка, к которому тоже имел отношение успешный мэр Харькова. А долг потом тоже на харьковскую фирму перевели", - рассказал Рысенко.

"И фабула дела тоже не скучная - должнику и гранату показывали, и под мерседес ее бросали, и из гранатомета по дому стреляли. Целая ГПУ дело расследовала, расследовала и тихонечко перестала. Потому что в Украине успешные дела то не те, по которым приговор вынесен, а какие в суд так и не дошли", - добавил он.

Как отмечает Харьковский антикоррупционный центр, городской голова Харькова Геннадий Кернес собирается баллотироваться осенью 2020 году на должность городского головы от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков".





