МИД рекомендует приостановить продажу украинцам авиабилетов в страны, которые не пускают туристов

МИД рекомендует приостановить продажу украинцам авиабилетов в страны, которые не пускают туристов

Министерство иностранных дел призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе. МИД просит провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

МИД обратился с письмом в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу Украины с рекомендациям провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

"Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющим подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.)", - говорится в сообщении.

В МИД обращают внимание, что изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.

"Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники", - подчеркивают в министерстве.

Ідіотське рішення! Так, в ЄС не пускають туристів, але ці обмеження НЕ ДІЮТЬ на бізнес-поїздки чи поїздки у сімейних справах до родичів! І як тепер у відрядження летіти???
07.07.2020 10:30 Відповісти
Внимательно перечитать третий абзац снизу и лететь.
07.07.2020 10:58 Відповісти
А якщо у людини ПМП? Думати треба.
07.07.2020 10:31 Відповісти
А как авиакомпания узнает можно или нельзя （пускать или не пускать）при покупке билетов он-лайн?
Думать надо!
Вместо того, чтобы заняться своим делом и работать с ЕС над открытием границ, МИД тоже лезет своим свиным рылом и хочет "тащить и не пущать" （извините, что непломатично выразился）.
07.07.2020 11:12 Відповісти
Меня как программиста раздражают юридические формулировки, использующие "и/или":

"Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющим подтверждающих документов".

Почему нельзя было написать:

"Наша цель - невозможность продажи билетов в страны, запрещающие въезд украинским туристам, тем гражданам Украины, которые не имеют подтверждающих документов" ?

А если предлагается проверять документы независимо от типа страны на предмет их соответствия цели выезда, тогда зачем вообще упоминать "страны, не позволяющие въезд украинским туристам" ?

Казуистическая эквилибристика часто используется нарочито для размытия смысла статей законов, чтобы судья мог выкрутить решение в любую сторону, но, возможно, власть просто движется к введению выездных виз.
07.07.2020 11:18 Відповісти
"«http://shaov.net/texts/Chastushki-pofigushki.shtml#mudila Не влезай, убьёт , мудила!» -
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
http://shaov.net/texts/Chastushki-pofigushki.shtml#narod Несгибаемый народ ."

Тимур Шаов.
07.07.2020 11:20 Відповісти
 
 