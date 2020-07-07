МИД рекомендует приостановить продажу украинцам авиабилетов в страны, которые не пускают туристов

Министерство иностранных дел призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе. МИД просит провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

МИД обратился с письмом в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу Украины с рекомендациям провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

"Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющим подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.)", - говорится в сообщении.

В МИД обращают внимание, что изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.

"Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники", - подчеркивают в министерстве.