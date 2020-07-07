МИД рекомендует приостановить продажу украинцам авиабилетов в страны, которые не пускают туристов
Министерство иностранных дел призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе. МИД просит провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
МИД обратился с письмом в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу Украины с рекомендациям провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.
"Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющим подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.)", - говорится в сообщении.
В МИД обращают внимание, что изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.
"Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники", - подчеркивают в министерстве.
Думать надо!
Вместо того, чтобы заняться своим делом и работать с ЕС над открытием границ, МИД тоже лезет своим свиным рылом и хочет "тащить и не пущать" （извините, что непломатично выразился）.
"Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющим подтверждающих документов".
Почему нельзя было написать:
"Наша цель - невозможность продажи билетов в страны, запрещающие въезд украинским туристам, тем гражданам Украины, которые не имеют подтверждающих документов" ?
А если предлагается проверять документы независимо от типа страны на предмет их соответствия цели выезда, тогда зачем вообще упоминать "страны, не позволяющие въезд украинским туристам" ?
Казуистическая эквилибристика часто используется нарочито для размытия смысла статей законов, чтобы судья мог выкрутить решение в любую сторону, но, возможно, власть просто движется к введению выездных виз.
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
http://shaov.net/texts/Chastushki-pofigushki.shtml#narod Несгибаемый народ ."
Тимур Шаов.