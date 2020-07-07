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Новини
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Для українців відкрито на в'їзд 23 країни, у деяких з них діють певні карантинні обмеження, - Кулеба. ПЕРЕЛІК

Для українців відкрито на в'їзд 23 країни, у деяких з них діють певні карантинні обмеження, - Кулеба. ПЕРЕЛІК

На сьогодні українці можуть в'їхати у 23 країни, серед них ті, в які потрібна віза.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Країни, які відкриті для українців, їх всього 23. Ці 23 країни охоплюють ті держави, в які потрібна віза. Тобто в'їхати можна, але з візою. Також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватися деяких правил", - зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, до списку цих країн входять Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, республіка Корея.

"Це найпопулярніші напрямки. Решта країн не менш привабливі країни, але менш привабливі для українських мандрівників. Ми не спостерігаємо масового потоку людей туди, але вони також є. Це Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Сейшельські острови", - додав він.

Читайте також: 10 країн відкрили в'їзд для українців, але краще не їхати без необхідності, - МЗС

Автор: 

МЗС (4141) туризм (1563) Кулеба Дмитро (3604)


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И хоть сейчас лети до Ашхабада
Открыты Киев, Харьков, Кишинев
И Львов открыт, - но мне туда не надо(С)
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07.07.2020 10:34 Відповісти
Нехрен шастать. сидити дома, лягущки путишественницы, ведь потом аппаратов ИВЛ на всех не хватит
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07.07.2020 10:35 Відповісти
Сидя взаперти с "гениями", которыми густо населена Украина, вероятность оказаться под аппаратом ИВЛ куда выше, чем в цивилизованной стране.
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07.07.2020 11:08 Відповісти
От коли нормально інформацію навчить Юра подавати своїх редакторів???
Які обмеження? Чи треба знаходитися на карантині та на який термін як що треба?
Наприклад Британія вимогала 14 днів самоізоляції , чи залишилось так?
Нащо недороблену новину розміщати.....
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07.07.2020 11:24 Відповісти
 
 