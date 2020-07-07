Для українців відкрито на в'їзд 23 країни, у деяких з них діють певні карантинні обмеження, - Кулеба. ПЕРЕЛІК

На сьогодні українці можуть в'їхати у 23 країни, серед них ті, в які потрібна віза.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Країни, які відкриті для українців, їх всього 23. Ці 23 країни охоплюють ті держави, в які потрібна віза. Тобто в'їхати можна, але з візою. Також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватися деяких правил", - зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, до списку цих країн входять Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, республіка Корея.

"Це найпопулярніші напрямки. Решта країн не менш привабливі країни, але менш привабливі для українських мандрівників. Ми не спостерігаємо масового потоку людей туди, але вони також є. Це Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Сейшельські острови", - додав він.

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