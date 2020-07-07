УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8850 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 036 7

За добу в РФ зафіксовано 6,3 тис. нових випадків COVID-19, померли 198 осіб

За добу в РФ зафіксовано 6,3 тис. нових випадків COVID-19, померли 198 осіб

У Росії виявлено 6368 нових випадків коронавірусу, померли 198 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі оперативного штабу у вівторок, 7 липня.

За останню добу в Росії виявлено 6368 нових випадків коронавірусу у 82 регіонах. З них 29,9% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 198 смертей. За добу в Росії повністю видужали 9551 особа.

Всього на сьогодні в Росії виявлено 694 230 випадків коронавірусу. За весь період зафіксовано 10 494 летальні випадки, одужали 463 880 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб, троє - померли, - Кличко

Як повідомлялося раніше, станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків COVID-19. За добу - 564 нові випадки. 21 людина померла від хвороби.

Автор: 

карантин (18172) росія (65394) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пох
показати весь коментар
07.07.2020 11:04 Відповісти
Пох.уітєльниє новості
показати весь коментар
07.07.2020 11:10 Відповісти
Ну яке нам діло до їх проблем? Перекрити кордон з Імперією Зла і нехай вони там хоч перевиздихають.
показати весь коментар
07.07.2020 11:13 Відповісти
Там кожен день від алкоголю більше вмирає ніж від вірусу
показати весь коментар
07.07.2020 11:35 Відповісти
Для чого в принципі ця новина в стрічці новин???? Зовсім не потрібна. Бо пох!
показати весь коментар
07.07.2020 11:37 Відповісти
Малувато!
показати весь коментар
07.07.2020 12:38 Відповісти
Мелочь, но чего скрывать, приятная мелочь.
показати весь коментар
07.07.2020 14:18 Відповісти
 
 