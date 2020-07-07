За добу в РФ зафіксовано 6,3 тис. нових випадків COVID-19, померли 198 осіб

У Росії виявлено 6368 нових випадків коронавірусу, померли 198 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі оперативного штабу у вівторок, 7 липня.

За останню добу в Росії виявлено 6368 нових випадків коронавірусу у 82 регіонах. З них 29,9% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 198 смертей. За добу в Росії повністю видужали 9551 особа.

Всього на сьогодні в Росії виявлено 694 230 випадків коронавірусу. За весь період зафіксовано 10 494 летальні випадки, одужали 463 880 осіб.

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Як повідомлялося раніше, станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків COVID-19. За добу - 564 нові випадки. 21 людина померла від хвороби.