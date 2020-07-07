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Новини Хабарники
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Підполковника СБУ, підозрюваного у вимаганні $250 тис., взяли під варту з альтернативою застави в 9,7 млн ​​грн, - Офіс Генпрокурора

Підполковника СБУ, підозрюваного у вимаганні $250 тис., взяли під варту з альтернативою застави в 9,7 млн ​​грн, - Офіс Генпрокурора

Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання щодо обрання заступнику начальника одного з відділів Управління СБУ в Одеській області запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України) підполковника СБУ взято під варту в залі суду та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави розміром 9,7 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, співробітник спецслужби організував та керував діяльністю злочинного угруповання у складі щонайменше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис. доларів США за можливе нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити. У разі відмови від надання коштів вони погрожували застосувати насильство над потерпілим та його близькими родичами.

Наразі вживаються заходи для встановлення всіх причетних до вчинення злочину осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, підполковника СБУ затримали 2 липня.

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Автор: 

арешт (2528) хабар (4713) СБУ (12857) Офіс Генпрокурора (3261)


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генпрокурві вже ніхто не вірить
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07.07.2020 10:53 Відповісти
Розстрілювати потрібно таких перед шикуванням всіх спіробітників СБУ......
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07.07.2020 10:57 Відповісти
лучше забивать лопатами...пуля - слишком гуманно
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07.07.2020 11:40 Відповісти
В 14-ом на Донбасі вже шикувалися
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07.07.2020 11:45 Відповісти
расценочки..на минутку....
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07.07.2020 11:06 Відповісти
Підполковник СБУ в Одесі, майор кадровик СБУ в Києві: так скоро в СБУ один лейтенант Баканов залишиться.
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07.07.2020 11:16 Відповісти
А ведь заплотит! Из нажитых непосильным трудом.
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07.07.2020 13:14 Відповісти
Ось ці всі так звані правоохоронці, якщо вони їздять на дорогих авто і мають нерухомість на яку б вони не могли заробити на свою заробітну платню, то однозначно це коррупціонери і злочинці в пагонах на державних посадах і вони вже в принципі не можуть виконувати свої функціональні та службові обовязки, оскільки вони самі є злочинцями. А оскільки такі правоохоронці та суді стали самі злочинцями вони не можуть служити інтересам держави і її народу. Вони перші щоб врятувати свою гнилу шкуру зраджують державу на угоду зовнішнім ворогам, а самі є внутрішніми ворогами.
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07.07.2020 13:59 Відповісти
 
 