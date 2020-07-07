Підполковника СБУ, підозрюваного у вимаганні $250 тис., взяли під варту з альтернативою застави в 9,7 млн ​​грн, - Офіс Генпрокурора

Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання щодо обрання заступнику начальника одного з відділів Управління СБУ в Одеській області запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України) підполковника СБУ взято під варту в залі суду та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави розміром 9,7 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, співробітник спецслужби організував та керував діяльністю злочинного угруповання у складі щонайменше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис. доларів США за можливе нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити. У разі відмови від надання коштів вони погрожували застосувати насильство над потерпілим та його близькими родичами.

Наразі вживаються заходи для встановлення всіх причетних до вчинення злочину осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.



Нагадаємо, підполковника СБУ затримали 2 липня.

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