Ryanair в связи с COVID-19 просит пассажиров заполнять дополнительные документы до вылета

Ирландский лоукостер Ryanair просит пассажиров перед рейсом подтвердить, что они ознакомлены с ограничениями в стране направления.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Ryanair во вторник, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время онлайн-регистрации пассажиры направляются на "страницу ограничений на путешествия во время COVID-19" Ryanair, где они должны подтвердить, что ознакомились с существующими ограничениями до получения посадочного талона", - сообщили агентству.

Кроме того, в авиакомпании уточнили, что также перед поездкой пассажиров просят заполнить и предоставить дополнительную проездную документацию.

Ryanair советует клиентам прежде чем улететь проверять самые последние ограничения на поездки и требования в конкретной стране.

Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.