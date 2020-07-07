УКР
Новини Коронавирус и карантин
357 0

За сутки в ВСУ 6 новых случаев COVID-19, всего болеют 168 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 7 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Военнослужащие (Киевская область - 5 человек и Ривненская- 1) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 383 человека, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 305 человек.

армия (3791) карантин (18172) ВСУ (7848) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)
