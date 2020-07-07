"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії

Щоб урятувати енергетику, необхідно повернути регулювання енергетики та формульне ціноутворення на ринку електроенергії.

Про це написала народна депутатка України, член фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер на своїй сторінці у Facebook.

"Задля запобігання краху базової галузі – енергетики та необхідності пошуку ще 50 млрд грн задля порятунку галузі треба терміново повернути регулювання в енергетиці, в т.ч. тимчасово повернутися до регулювання ціни для промисловості з використанням імпортного паритету в ціноутворенні на вугілля аналогічно до чинного ціноутворення на газ, щоб був об’єктивний та прогнозований ціновий маркер", - написала Буймістер.

Депутатка нагадала, що до запровадження ринку електроенергії рік тому діяло формульне ціноутворення (т.зв "Роттердам+"), після скасування якого енергогалузь опинилась в кризі. Зокрема енергокомпанії зазнають значних збитків, заборгованість учасників ринку сягнула десятків мільярдів, майже зупинилася вугільна галузь, а шахтарі вийшли на протести.

За її словами, формульне ціноутворення варто ввести як тимчасовий захід – на рік. Після чого запровадити повноцінний ринок електроенергії, врахувавши і виправивши допущені помилки.

"За цей час необхідно проаналізувати зроблені помилки, провести санацію фінансів енергопідприємств, відновити платіжну дисципліну, повернути прогнозованість ціни струму, щільно прищемити шпарини для корупції і потім разом із Секретаріатом Енергетичного співтовариства та міжнародними партнерами впровадити повноцінний ринок. Без різних адміністративних обмежень та відповідних викривлень", - наголосила Буймістер.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року була запровадження нова модель ринку електроенергії. Вона прийшла на зміну т.зв моделі пулу, де ціни були регульовані державою. Вартість електроенергії для промисловості розраховувалася відповідно до постанови НКРЕКП 289 від 23 березня 2016 р. Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії (т. зв. формула "Роттердам+"). Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В.Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.