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Новини
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"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії

Щоб урятувати енергетику, необхідно повернути регулювання енергетики та формульне ціноутворення на ринку електроенергії.

Про це написала народна депутатка України, член фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер на своїй сторінці у Facebook.

"Задля запобігання краху базової галузі – енергетики та необхідності пошуку ще 50 млрд грн задля порятунку галузі треба терміново повернути регулювання в енергетиці, в т.ч. тимчасово повернутися до регулювання ціни для промисловості з використанням імпортного паритету в ціноутворенні на вугілля аналогічно до чинного ціноутворення на газ, щоб був об’єктивний та прогнозований ціновий маркер", - написала Буймістер.

Депутатка нагадала, що до запровадження ринку електроенергії рік тому діяло формульне ціноутворення (т.зв "Роттердам+"), після скасування якого енергогалузь опинилась в кризі. Зокрема енергокомпанії зазнають значних збитків, заборгованість учасників ринку сягнула десятків мільярдів, майже зупинилася вугільна галузь, а шахтарі вийшли на протести.

За її словами, формульне ціноутворення варто ввести як тимчасовий захід – на рік. Після чого запровадити повноцінний ринок електроенергії, врахувавши і виправивши допущені помилки.

"За цей час необхідно проаналізувати зроблені помилки, провести санацію фінансів енергопідприємств, відновити платіжну дисципліну, повернути прогнозованість ціни струму, щільно прищемити шпарини для корупції і потім разом із Секретаріатом Енергетичного співтовариства та міжнародними партнерами впровадити повноцінний ринок. Без різних адміністративних обмежень та відповідних викривлень", - наголосила Буймістер.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року була запровадження нова модель ринку електроенергії. Вона прийшла на зміну т.зв моделі пулу, де ціни були регульовані державою. Вартість електроенергії для промисловості розраховувалася відповідно до постанови НКРЕКП 289 від 23 березня 2016 р. Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії (т. зв. формула "Роттердам+"). Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В.Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.

Автор: 

енергетика (2601) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+12
Да когда ж вы уже повыздыхаете, экономисты диванные?!
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07.07.2020 11:00
+10
Зе-бардак.
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07.07.2020 11:03
+9
Слуги наламають дров.
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07.07.2020 11:03
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Да когда ж вы уже повыздыхаете, экономисты диванные?!
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07.07.2020 11:00 Відповісти
Зе-бардак.
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07.07.2020 11:03 Відповісти
Слуги наламають дров.
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07.07.2020 11:03 Відповісти
Уже

"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 8529
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07.07.2020 11:13 Відповісти
А шо ти хотел?! ахметов-тварь в бешенстве.Из-за этой паскуды и не дают зарплаты шахтерам.
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07.07.2020 11:16 Відповісти
Точно, а если не врать? Ахметов, конечно козел, но причина то в хозяине бубочки

"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 2822
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07.07.2020 11:19 Відповісти
Шо ты мне с ахметовских сайтов картинки тыкаешь?
Ты еще со с рошеновских к'аналов фотки выложи.
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07.07.2020 11:23 Відповісти
"Украинская правда" ахметовская? Лечись.
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07.07.2020 11:26 Відповісти
"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 5092
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07.07.2020 11:21 Відповісти
"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 8891
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07.07.2020 11:29 Відповісти
Ещё лучше...Ты тормоз?
Почитай про эту "столицу"
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07.07.2020 11:32 Відповісти
Тебя в гугле забанили или врожденное скудоумие мешает информацию проверить? Твои проблемы
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07.07.2020 11:34 Відповісти
Ты забаненым родилось.ДС-лукойл
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07.07.2020 12:07 Відповісти
Штырит, тело? Лечись.
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07.07.2020 12:13 Відповісти
"Только на схемах с углем окружение Порошенко вынимает с "Центрэнерго" по 200 миллионов в месяц" (https://strana.ua/archive/day=2019-2-12.html 12 февраля 2019 )
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07.07.2020 11:55 Відповісти
прекращай! сайт с кремлевскими фейками рекламировать - зашквар.
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07.07.2020 12:03 Відповісти
уже наломали
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07.07.2020 11:13 Відповісти
Будеш їми топити.
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07.07.2020 11:13 Відповісти
"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 5393
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07.07.2020 11:17 Відповісти
При свынюке,шо только не сочиняли лишь бы хряк остался у корыта.
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07.07.2020 11:20 Відповісти
Что, правда о твоем зеленом убожестве глазки щиплет? Не нравится? Твои проблемы
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07.07.2020 11:27 Відповісти
А що Шмигаль робить щоб не було збитків? Шмигає туди сюди?
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07.07.2020 11:52 Відповісти
Привіт, Сруль. Слугами топитиму з задоволенням.
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07.07.2020 11:21 Відповісти
Здоров,Пятак.В крематории живешь?
Пост то был о наломаных дровах,а не слугах.
Наламаешь слуг тоді будеш їми топити.
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07.07.2020 11:27 Відповісти
"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 6791
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07.07.2020 11:14 Відповісти
містер зебіл, вам - буй!
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07.07.2020 11:04 Відповісти
"Слуга народа" Буймистер предложила вернуть на год формульное ценообразование на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 9086
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07.07.2020 11:05 Відповісти
Ничего не понял, но тарифы на всякий случай наверняка повысят.
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07.07.2020 11:06 Відповісти
цей буй-містер може виявитися ***-містером
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07.07.2020 11:08 Відповісти
ПОСЛЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, СЛУГ НАРОДА, ОПЗЖ ПРОБЛЕМЫ ИСЧЕЗНУТ САМИ СОБОЙ
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07.07.2020 11:12 Відповісти
Не исчезнут. Пока с Украины не исчезнуть - бандюки-олигархи, и вся шобла барыжная.
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07.07.2020 11:13 Відповісти
пока наркоман будет президентом, пока будут существовать СЛУГИ народа Украина будет находиться на грани утраты государственности.
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07.07.2020 11:17 Відповісти
Красный, болтовый шрифт признак ора
Какая разница кто сейчас там сидит и сидел - ворье было - ворье пришло.
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07.07.2020 12:10 Відповісти
житель кошары?
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07.07.2020 22:28 Відповісти
так шо знову барижити на ротердам + як папєрєдніки?))))
а як же так вишло
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07.07.2020 11:12 Відповісти
Эти дебилы всё решает повышением цен на тарифы о повышением зарплат себе хорошим потому что они потом размножаться не могут.
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07.07.2020 11:13 Відповісти
Боюсь, что этот кризис накрутили некоторые товарищи монополисты, теряя сверхприбыль.
Привыкли они так жить шикарно, покупая недвижимость в Лондоне, к условиям конкуренции не приспособлены совсем, надо им формула личного обогащения.
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07.07.2020 11:14 Відповісти
Оце так поворот...
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07.07.2020 11:20 Відповісти
Как это по ЗЕбильному, сначала все сломать, пото вернуть назад, бурная деятельность
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07.07.2020 11:25 Відповісти
……. действовало ценообразование (т.н. "Роттердам +" ") после отмены которого …. задолженность участников рынка составила десятки миллиардов./ При чём тут Зеленский : Предвыборный Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+". Об этом Зеленский заявил в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент", передают Українськi Новини.
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07.07.2020 11:28 Відповісти
значить зельоний погасить збиток з своїх рахунків. В чому проблема? Якщо не вистачить зебобіки скинуться по 1000 грн своєму .х..ідеру.
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07.07.2020 11:55 Відповісти
Простите, но не слуги ли урода утверждали, что Роттердам+ это коррупция и обворовывание народа? И какой такой крах энергетики, если у власти уже второй год "молодые, талантливые, умные руководители", как нам вещает организм?!
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07.07.2020 11:29 Відповісти
Є навіть судова справа.
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07.07.2020 19:55 Відповісти
зедебилы тупят, надо раза в три четыре повысить цены на электроенергию и Ахметов успокоится
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07.07.2020 11:38 Відповісти
"Спасти энергетику от бабушки". Фентезийный экшн-хоррор.
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07.07.2020 12:00 Відповісти
Вот те суммы, которые будут называться "спасителями" и были сп-жены ранее, плюс средняя прибыль, которая была за предыдущие годы.
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07.07.2020 12:03 Відповісти
Ротердам+ был таким ужасным, что теперь надо его вернуть. Потому что зеленые сопли так "дохазяйнувались", что надо уже реанимацию для энергетики
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07.07.2020 12:05 Відповісти
на кол ее!
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07.07.2020 12:07 Відповісти
Это - московская засланка. Родилась в Москве, закончила там МГИМО. Выпустила недавно видосик с иконографикой от партии ЗЕ, что Украине необходимо срочно сделать эмиссию(читай, напечатать) буквами: двести миллиардов грн. И раздать эти деньги по 3000 грн каждому. Я так понимаю, эта иканомистка не сама это придумала, а озвучивает чьи-то хотелки. Интересно, чьи?
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07.07.2020 13:12 Відповісти
Зебилам просто феерично нассали в глаза и уши, и правильно сделали, лохов нужно доить на потеху каломойскому.
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07.07.2020 16:54 Відповісти
Але страждає вая Україна.
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07.07.2020 19:57 Відповісти
Нажаль так
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07.07.2020 20:27 Відповісти
 
 