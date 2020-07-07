УКР
Украинцы, которых не пустили в Грецию, не получат депортацию, - Кулеба

К украинцам, которых не впустили в Грецию, не будут применять процедуру депортации.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Достигнута договоренность, что депортацию они не получат. Консулы при вылете будут лично контролировать, чтобы именно так все произошло", - сообщил глава МИД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 16 задержанных украинцев провели третью ночь в изоляторе аэропорта Афин: сегодня ожидаются рейсы для возвращения в Украину. ФОТО

Применение процедуры депортации грозило бы путешественникам последующим многолетним запретом на въезд в ЕС.

Дмитрий Кулеба также призвал авиакомпании не продавать билеты людям, зная, что они не входят в категории граждан, которые имеют право въезда в страну назначения, а украинцев - тщательно проверять информацию об условиях въезда.

Автор: 

Греция (609) депортация (738) карантин (18172) украинцы (2572) Кулеба Дмитрий (3605) туристы (277) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)
+2
Я бы иск подал на месте людей на авиакомпании, моральный и материальный ущерб. Надо найти правильного адвоката. Где кто из ча что отвечает, знали ли служащие о том что без виз не действует. Думаю выйграть, раз плюнуть. По горячей линии говорят, что можно по биометрии. Люди 600 км едут и отказ. А тут решили пустить.
07.07.2020 11:06 Відповісти
+2
Та все вони прекрасно знали, що їх можуть не пропустити. Але то з категорії, скоріше всього, хАзяєв жізні, а в них наглість і колгоспна хитрожопість сильніша за всі заборони і закони. Тим більше, судячи як консули вписуються за них. Так що навіть і добре було, якби депортували, може б хоч чогось навчило. А так...
07.07.2020 11:18 Відповісти
+1
07.07.2020 11:02 Відповісти
07.07.2020 11:02 Відповісти
А отправивший их туроператор что-нибудь "получит"? Ну кроме срубленных уже денег..
07.07.2020 11:06 Відповісти
Рианэйр и виззэйр, на фиг тот оператор. На букинге не найдете где снять, а ещё проще в группе профильной по Греции
07.07.2020 11:08 Відповісти
Они как раз этими авиакомпаниями и летели))) По ходу на букинге и бронировали))))
07.07.2020 11:59 Відповісти
07.07.2020 11:06 Відповісти
Авиакомпания просто перевозит людей - ей пофигу у кого там какой запрет)) Некоторые так специально в США летят - чтобы потом получить там убежище. Или может авиакомпания еще должна по спискам интерпола проверять, и предостерегать что человека там задержат?
показати весь коментар
07.07.2020 12:15 Відповісти
Без ответственность авиакомпаний привела к такому скандалу и материальным потерям. Хорошо что дипломат правильный. Надоумил не подписывать депортацию
показати весь коментар
07.07.2020 12:22 Відповісти
еще таксисты, которые везли к аэропорту.
они тоже виновны )
07.07.2020 14:23 Відповісти
Попробуйте доказать таксисту что он виновен
07.07.2020 15:06 Відповісти
А по какому поводу греки им депортацию пытались втулить? Что они нарушили?
07.07.2020 11:06 Відповісти
Фотка в тему - насладились отдыхом
07.07.2020 11:11 Відповісти
Та все вони прекрасно знали, що їх можуть не пропустити. Але то з категорії, скоріше всього, хАзяєв жізні, а в них наглість і колгоспна хитрожопість сильніша за всі заборони і закони. Тим більше, судячи як консули вписуються за них. Так що навіть і добре було, якби депортували, може б хоч чогось навчило. А так...
07.07.2020 11:18 Відповісти
а чуваки там походу з юморком "жизнь ворам" )) Ще б написали ауе )))
07.07.2020 11:29 Відповісти
Ептыыы, нищая Греция могла б гостеприимнее с туристами обходиться. Народ едет на свой риск, везет им бабло, а греки гранит грызут, нет доходов от туризма. Будут так себя вести - потеряют многих туристов.
07.07.2020 19:20 Відповісти
 
 