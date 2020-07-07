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До складу МОЗ вводиться нова структура - департамент якості медичної допомоги, - заступниця міністра Микичак

До складу МОЗ вводиться нова структура - департамент якості медичної допомоги, - заступниця міністра Микичак

Міністерство охорони здоров'я вводить у свою структуру департамент якості медичної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час онлайн-брифінгу.

"До складу міністерства ми вводимо нову структуру - департамент якості медичної допомоги. Його структурні підрозділи займатимуться процесом управління якістю медичної допомоги. Це - відділ контролю якості надання медичної допомоги, відділ аналізу результатів та ефективності медпослуг і відділ контролю нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я", - сказала заступниця голови МОЗ.

За її словами, відновлюється робота клініко-експертної центральної комісії.

"Крім того, ми працюємо над відповідним наказом міністерства, який незабаром буде ухвалено. У цій структурі також буде підрозділ, що займається медсестринством. Ця експертна група наразі комплектується. Фактично вперше в структурі МОЗ будуть державні експерти, що займаються розвитком медсестринства", - зазначила Микичак.

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Автор: 

МОЗ (5398) Микичак Ірина (55)


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Топ коментарі
+9
Они явно хотят нас рассмешить... Блин не отдашь концы от короны, так от смеха коньки двинешь.
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07.07.2020 11:15
+7
Зебіли, більше, більше структур різноманітних! І ще, бажано, більше штабів! Як з КОВІД! Так переможемо!
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07.07.2020 11:12
+6
Чем ниже качество - тем больше "структур"? Зато - всех "трудоустроят"..
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07.07.2020 11:13
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Зебіли, більше, більше структур різноманітних! І ще, бажано, більше штабів! Як з КОВІД! Так переможемо!
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07.07.2020 11:12 Відповісти
И назвать новую контору "ОП" - офис поборов
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07.07.2020 11:30 Відповісти
За чий рахунок існуватиме цей дупартамент з новими чинушами?
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07.07.2020 11:13 Відповісти
Чем ниже качество - тем больше "структур"? Зато - всех "трудоустроят"..
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07.07.2020 11:13 Відповісти
"будут заниматься процессом управления качеством медицинской помощи",

а процессом количества качества новый патоанатомический департамент
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07.07.2020 11:14 Відповісти
Терапевт всё знает, но не ничего не умеет;. хирург всё умеет, но ничего не знает. И только патологоанатом всё знает и всё умеет, но - уже поздно..
Наша медицина - как лотерея: никогда не знаешь кому повезёт да и повезёт ли.
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07.07.2020 11:19 Відповісти
Они явно хотят нас рассмешить... Блин не отдашь концы от короны, так от смеха коньки двинешь.
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07.07.2020 11:15 Відповісти
а каковы критерии "качества медицинских услуг" и где с ними можно ознакомиться, стесняюсь спросить?
Да, и что будет с теми, кто оказывает "некачественные медуслуги"?
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07.07.2020 11:22 Відповісти
Еще одни бездельники. Лучшая оценка качества медицинской помощи - это отзывы пациентов. Которые выздоровели... Или заключение патологоанатома
До складу МОЗ вводиться нова структура - департамент якості медичної допомоги, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 2914
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07.07.2020 11:28 Відповісти
заболіла у моєї дружини спина, зробили МРТ, прийшли до сімейного лікаря, а вона каже: "спина в всіх болить, сексом можна займатися."
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07.07.2020 11:31 Відповісти
Очередной департамент тунеядцев от чиновников за счет налога людей одним словом группа очередных трутней
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07.07.2020 11:59 Відповісти
Департамент есть, а качества нет!
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07.07.2020 12:35 Відповісти
Качества чего? Медпомощи? Не смешите, ее не существует на уровне сел и поселков, а за медпомощь на уровне районных центров чиновников Минздрава судить надо.
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07.07.2020 14:09 Відповісти
Столкнулась с НИР и считаю, что их надо расстеливать! Без суда и следствия, начиная с самого.... Верха и до самого вшивого чинуши- это касается всего гос аппарата. Пусть простит меня Бог, но....
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07.07.2020 15:52 Відповісти
Гавнюки плодят дармоедов! Насоздавали всяких ведомств и прочих контор- трудоустраивают своих за наш счёт! Уродское государство, а мы стадом молча все терпим.
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07.07.2020 15:48 Відповісти
В клинике БАРИС есть множество замечательных докторов! Если их перевести на зарплату в министерство здравоохранения - клиника БАРИС сэкономит много денег для повышения заботы о бедных украинцах!
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07.07.2020 16:04 Відповісти
 
 