До складу МОЗ вводиться нова структура - департамент якості медичної допомоги, - заступниця міністра Микичак

Міністерство охорони здоров'я вводить у свою структуру департамент якості медичної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час онлайн-брифінгу.

"До складу міністерства ми вводимо нову структуру - департамент якості медичної допомоги. Його структурні підрозділи займатимуться процесом управління якістю медичної допомоги. Це - відділ контролю якості надання медичної допомоги, відділ аналізу результатів та ефективності медпослуг і відділ контролю нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я", - сказала заступниця голови МОЗ.

За її словами, відновлюється робота клініко-експертної центральної комісії.

"Крім того, ми працюємо над відповідним наказом міністерства, який незабаром буде ухвалено. У цій структурі також буде підрозділ, що займається медсестринством. Ця експертна група наразі комплектується. Фактично вперше в структурі МОЗ будуть державні експерти, що займаються розвитком медсестринства", - зазначила Микичак.

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