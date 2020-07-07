УКР
Венгрия, Турция и Франция - самые популярные страны среди украинских туристов, - Кулеба

Украинские туристы больше интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я могу назвать топ-3 страны, которые сегодня проверяют на карте. Страна номер один - это Венгрия. Мы связываем это с тем, что согласно договоренностям, через Венгрию действует транзит. Очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем. Вторая страна, которая интересует украинцев - Турция. Третья страна - Франция", - сказал глава МИД Украины.

По словам министра, граждане больше всего пересматривают 15 стран на онлайн-карте, которую запустил МИД. Среди них: Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет, Беларусь.

"Другие страны не вызывают особого интереса у украинских граждан", - отметил Кулеба.

Венгрия (2413) туризм (1572) Турция (3665) украинцы (2572) Франция (3146) Кулеба Дмитрий (3605)
+5
А прикинь, как кацапы представляют себе поля клубники...

А потом выходят на улицу, а вокруг сплошная Калуга.
07.07.2020 11:42 Відповісти
+4
Оно живет в мире где ЕС єто такая большая плантация с надсмотрщиками.
А на полях пашут за еду рабы из Украины
07.07.2020 11:47 Відповісти
+3
Потерял проксю кацапчек?
07.07.2020 11:40 Відповісти
Потерял проксю кацапчек?
07.07.2020 11:40 Відповісти
А прикинь, как кацапы представляют себе поля клубники...

А потом выходят на улицу, а вокруг сплошная Калуга.
07.07.2020 11:42 Відповісти
Оно живет в мире где ЕС єто такая большая плантация с надсмотрщиками.
А на полях пашут за еду рабы из Украины
07.07.2020 11:47 Відповісти
Да стопудово летом во Францию украинцев ездит больше, чем в Болгарию. Конечно!!!
07.07.2020 11:40 Відповісти
А в Венгрию вообще толпа в очереди на границе.... Ну что бы покупаться на море ))) Ну или в селе позагорать...
07.07.2020 12:01 Відповісти
Так и Венгрия не пускает. Речь ведь не о короне, а о том, куда больше всего ездят украинские туристы.
Оказалось, что в Ниццу и в Куршавель.
07.07.2020 14:55 Відповісти
смотреть по карте и иметь возможность поехать не всегда одно и тоже, часто желания не совпадают с возможностями
07.07.2020 11:41 Відповісти
кулебе нечем больше в этой жизни заняться, как отслеживать турпотоки???)))
07.07.2020 11:42 Відповісти
Еду в Турцию.
К слову, рассеяней не пускают пока туда. Предвкушаю восхитительный отдых без руссо туристо!
07.07.2020 11:42 Відповісти
Польша, Австрия, Словакия. Тур выходного дня в Австрию кум ездил за 30 баксов с носа.
07.07.2020 11:43 Відповісти
В эти страны нельзя! Обязательный карантин при въезде 2 недели!
показати весь коментар
Понятно что ездили до карантина)
показати весь коментар
Много он увидел из автобуса, что рассказывает?
показати весь коментар
Блин... а что такого в Венгрии? Что там делать туристу летом????
показати весь коментар
Так понимаю, едут на авто, автобусах через Венгрию дальше. На границе с Венгрией цель визита - туризм, и пошла информация в статистику прибывших в Венгрию иностранных туристов.
показати весь коментар
