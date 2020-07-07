Венгрия, Турция и Франция - самые популярные страны среди украинских туристов, - Кулеба

Украинские туристы больше интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я могу назвать топ-3 страны, которые сегодня проверяют на карте. Страна номер один - это Венгрия. Мы связываем это с тем, что согласно договоренностям, через Венгрию действует транзит. Очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем. Вторая страна, которая интересует украинцев - Турция. Третья страна - Франция", - сказал глава МИД Украины.

По словам министра, граждане больше всего пересматривают 15 стран на онлайн-карте, которую запустил МИД. Среди них: Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет, Беларусь.

"Другие страны не вызывают особого интереса у украинских граждан", - отметил Кулеба.

Также читайте: Транзит по Венгрии возможен только через два пункта пропуска, - Госпогранслужба