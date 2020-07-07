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Новини Коронавірус і карантин
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На територію Євросоюзу можуть в'їжджати вісім категорій громадян України, - Кулеба

На територію Євросоюзу можуть в'їжджати вісім категорій громадян України, - Кулеба

В'їзд на територію Європейського Союзу дозволений для восьми категорій громадян України попри загальну заборону, запроваджену через пандемію коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 7 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наразі Україна не відповідає критеріям, які визначені ЄС для того, щоб держава потрапляла в умовний "зелений" список країн, громадяни яких можуть перетинати кордон. Але навіть з цієї заборони є вісім винятків, вісім категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію Європейського Союзу навіть попри наявну заборону", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що до них, зокрема, належать: працівники медичних закладів, медичні дослідники; спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким потрібна термінова медична допомога; прикордонники; перевізники товарів та інші представники транспортних служб з урахуванням необхідності; дипломати, службовці поліції під час виконання обов’язків, служби та команди цивільного захисту, представники міжнародних організацій та міжнародних військових контингентів; особи, які прямують транзитом; особи, які їдуть з нетуристичною метою або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес; особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.

Щодо останніх, Кулеба уточнив, що ці обставини можуть по-різному тлумачитися уповноваженими органами країни, кордон якої намагається перетнути українець.

Міністр зазначив, що МОЗ і МЗС України постійно надають ЄС оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом у країні, і запевнив, що робитимуть усе, аби Україна якнайшвидше опинилася в "зеленому" списку.

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Автор: 

карантин (18172) Євросоюз (13460) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
Зебилов бы вычеркнуть из этого списка. Им безвиз не нужен, ведь его Порошенко сделал для Украины
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07.07.2020 11:47
+8
Ну слава Богу, что 95 квартал, все "сироты" (от судьи до пвокулола) попали в этот список, как лица, которые едут с не туристической целью
или по другим рабочим вопросам,
или которые имеют другой экономический интерес...
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07.07.2020 11:59
+6
Що кацик, полуниці захотілося?Я розумію, що у вас крім ягеля нічого не росте. Полуниця вже зійшла як і малина скоро зійде.
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07.07.2020 12:33
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Зебилов бы вычеркнуть из этого списка. Им безвиз не нужен, ведь его Порошенко сделал для Украины
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07.07.2020 11:47 Відповісти
Безвіз порошенка закінчився, перемога була фейковою!
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07.07.2020 11:50 Відповісти
Обгрунтуй, бо через 10 хвилин будеш тріплом.
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07.07.2020 11:56 Відповісти
Че банан с коксом в клетку тебе работники зоопарка подкинули?
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07.07.2020 12:31 Відповісти
"Министр отметил... и уверил, что будут делать всё, чтобы Украина как можно скорее оказалась в "зеленом" списке"

Только не вся Украина, а 73%, будь ласка.
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07.07.2020 11:55 Відповісти
а что в другие страны ездят только те из 73%?))))
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07.07.2020 12:10 Відповісти
Порошенко чуть его не просрал. Безвиз был обещан Европой Украинскому народу.
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07.07.2020 12:37 Відповісти
Да конешно.
Якби не Порошенко нам би ще і досі "обіцяли" безвіз і винним у його відсутності був би Євросоюз а не наші кремлядські агенти у владі.
Щоб ви собі чітко уявляли - віддаляють нас від низки країн цивілізованого світу саме кремлядські агенти, що спеціально загоняють 40 млн країну у центрі Європи під плинтус
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07.07.2020 14:54 Відповісти
кацапькому народу також "был обещан" безвіз з ЄС.. Оно вже п"ятнадцятий рік чекають.
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07.07.2020 16:26 Відповісти
в общем, впускают всех, кроме туристов.
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07.07.2020 11:53 Відповісти
нужны только жопомои
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07.07.2020 11:58 Відповісти
Ну слава Богу, что 95 квартал, все "сироты" (от судьи до пвокулола) попали в этот список, как лица, которые едут с не туристической целью
или по другим рабочим вопросам,
или которые имеют другой экономический интерес...
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07.07.2020 11:59 Відповісти
Безвиз рассеялся как туман.
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07.07.2020 12:09 Відповісти
"специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь"
А где сборщики клубники?
Урожай, ведь, гибнет!!!
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07.07.2020 12:19 Відповісти
Що кацик, полуниці захотілося?Я розумію, що у вас крім ягеля нічого не росте. Полуниця вже зійшла як і малина скоро зійде.
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07.07.2020 12:33 Відповісти
І ще одна сакральна річ для каців - унітаз!Його ж можна сакрасть і потім щі в ньому робити.
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07.07.2020 16:01 Відповісти
))))))))))))
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07.07.2020 16:27 Відповісти
А еще больше запятых?
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07.07.2020 17:29 Відповісти
ЄЩЬО РАстут кедровиє шишкі.
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07.07.2020 21:08 Відповісти
Украина как можно скорее оказалась в "зеленом" списке. Источник: https://censor.net/n3206539 я в ауте!!куда ещё ,,ЗУЛЕНЕЕ!!" опомнитесь!!
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07.07.2020 12:33 Відповісти
"Восєм катєгорій бєзвіза"

На територію Євросоюзу можуть в'їжджати вісім категорій громадян України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1592
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07.07.2020 14:20 Відповісти
прелестно прелестно...учитывая то что все депутаты имеют дипломатические паспорта
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07.07.2020 14:57 Відповісти
хтось з порохоботів поснить звязок безвізу і карантинних норм для в'їзду в ЄС?
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07.07.2020 21:06 Відповісти
отличненько .....спасибо тем кто ходит БЕЗ масок и зелёной сопле!
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07.07.2020 19:43 Відповісти
 
 