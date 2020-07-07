На територію Євросоюзу можуть в'їжджати вісім категорій громадян України, - Кулеба

В'їзд на територію Європейського Союзу дозволений для восьми категорій громадян України попри загальну заборону, запроваджену через пандемію коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 7 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наразі Україна не відповідає критеріям, які визначені ЄС для того, щоб держава потрапляла в умовний "зелений" список країн, громадяни яких можуть перетинати кордон. Але навіть з цієї заборони є вісім винятків, вісім категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію Європейського Союзу навіть попри наявну заборону", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що до них, зокрема, належать: працівники медичних закладів, медичні дослідники; спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким потрібна термінова медична допомога; прикордонники; перевізники товарів та інші представники транспортних служб з урахуванням необхідності; дипломати, службовці поліції під час виконання обов’язків, служби та команди цивільного захисту, представники міжнародних організацій та міжнародних військових контингентів; особи, які прямують транзитом; особи, які їдуть з нетуристичною метою або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес; особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.

Щодо останніх, Кулеба уточнив, що ці обставини можуть по-різному тлумачитися уповноваженими органами країни, кордон якої намагається перетнути українець.

Міністр зазначив, що МОЗ і МЗС України постійно надають ЄС оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом у країні, і запевнив, що робитимуть усе, аби Україна якнайшвидше опинилася в "зеленому" списку.

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