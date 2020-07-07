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Новини Агресія Росії проти України
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За добу в районі проведення ООС ліквідовано 8 найманців РФ, ще одного - поранено, - штаб

За добу в районі проведення ООС ліквідовано 8 найманців РФ, ще одного - поранено, - штаб

Учора в районі проведення операції Об'єднаних сил українські воїни ліквідували вісьмох окупантів, ще одного найманця РФ поранено.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ОС, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти несуть суттєві втрати. Вчора під час обстрілу позицій захисників України дії ворога несли загрозу життю та здоров’ю наших воїнів. У відповідь незаконним збройним формуванням Російської Федерації військовослужбовці Об’єднаних сил відкрили вогонь із дозволеного Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 8 найманців РФ ліквідовано, ще одного - поранено.

Также благодаря умелым и решительным действиям украинских воинов был уничтожен один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки оккупантов, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

Також завдяки вмілим і рішучим діям наших воїнів було знищено один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки загарбників, які розташовувалися на вогневих позиціях противника із суттєвим порушенням лінії відведення згідно з Меморандумом та Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей. 

"Агресія супротивника була подавлена, моральний дух зломлений - в підрозділах окупаційних військ РФ морально-психологічний стан різко погіршився. Після навіяння на них страху, окупанти почуваються розгубленими", - зазначили в штабі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применил 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 7 обстрелов, - штаб

Автор: 

ліквідація (3987) Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Героям Слава! Хлопцi, так тримати!
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07.07.2020 12:02
+8
Це - правда. Особливо радію новині про дві "Гвоздики", які можна здавати на металобрухт..
Слава Україні!
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07.07.2020 12:00
+7
Хороші новини
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07.07.2020 11:50
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"Перестали стрелять", - правда, петики?
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07.07.2020 11:50 Відповісти
угу, пруфов то нету нифига. Это как с ковидом, можна брать результаты от потолка
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07.07.2020 11:56 Відповісти
А ты отжопься от дивана и на Донбасс! Здесь напруфят досхочу!
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07.07.2020 11:59 Відповісти
да это два адепта помойной ямы рамблера
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07.07.2020 12:32 Відповісти
чуєш, подивись вчорашню свободу слова з Порошенком.
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07.07.2020 11:57 Відповісти
Спамтьте, петики, что еще остается? Шо-то вы несильно рады этой новости. Чьих будете, холопы?
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07.07.2020 12:08 Відповісти
кабысдох иди разучивай фуги членом на рояле
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07.07.2020 12:34 Відповісти
Хороші новини
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07.07.2020 11:50 Відповісти
дай бох всем здоровья погибшим за наваросею
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07.07.2020 11:53 Відповісти
і мирної землі над їхніми головами
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07.07.2020 11:54 Відповісти
Этим уже дал!
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07.07.2020 11:57 Відповісти
Очень хотелось верить, что это правда
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07.07.2020 11:58 Відповісти
Так ылита никому не верит. Кроме Пети, конечно.
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07.07.2020 12:09 Відповісти
Це - правда. Особливо радію новині про дві "Гвоздики", які можна здавати на металобрухт..
Слава Україні!
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07.07.2020 12:00 Відповісти
Героям Слава! Хлопцi, так тримати!
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07.07.2020 12:02 Відповісти
Я так розумію стугна і джавеліни в дії!!! Добра новина!!! Слава Україні!!!
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07.07.2020 12:11 Відповісти
Могут же порадовать ,сукины дети! Надо тока чаще и больше.
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07.07.2020 12:19 Відповісти
У руських горят пердаки.
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07.07.2020 12:27 Відповісти
В чате...
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07.07.2020 12:28 Відповісти
они потом из зализывают друг другу на выгребной яме рамблера
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07.07.2020 12:36 Відповісти
У петиков тоже. Странно, правда?
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07.07.2020 12:34 Відповісти
Оккупанты чувствуют себя подавлеными,петеряными и разбитыми
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07.07.2020 12:43 Відповісти
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів . Особливо радує , що рашистських нелюдів знищили із не забороненої , для знищення цих виродків зброї . Все справедливо , згідно домовленностей , чітко і за законом . Все по правилах .
СЛАВА ГЕРОЯМ !!! Бережіть себе , хай Бог помагає .
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07.07.2020 13:00 Відповісти
Замалим не просльозився.
Героям слава!
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07.07.2020 14:16 Відповісти
Судя по "сводкам" Цензора, там уже не должно остаться сепаратюг. А они есть . То-ли мы желаеемое выдаем за действительнось, то-ли - тамошние женщины с роддомом не выходят.
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07.07.2020 15:31 Відповісти
 
 