За добу в районі проведення ООС ліквідовано 8 найманців РФ, ще одного - поранено, - штаб

Учора в районі проведення операції Об'єднаних сил українські воїни ліквідували вісьмох окупантів, ще одного найманця РФ поранено.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ОС, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти несуть суттєві втрати. Вчора під час обстрілу позицій захисників України дії ворога несли загрозу життю та здоров’ю наших воїнів. У відповідь незаконним збройним формуванням Російської Федерації військовослужбовці Об’єднаних сил відкрили вогонь із дозволеного Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 8 найманців РФ ліквідовано, ще одного - поранено.

Также благодаря умелым и решительным действиям украинских воинов был уничтожен один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки оккупантов, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

Також завдяки вмілим і рішучим діям наших воїнів було знищено один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки загарбників, які розташовувалися на вогневих позиціях противника із суттєвим порушенням лінії відведення згідно з Меморандумом та Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей.

"Агресія супротивника була подавлена, моральний дух зломлений - в підрозділах окупаційних військ РФ морально-психологічний стан різко погіршився. Після навіяння на них страху, окупанти почуваються розгубленими", - зазначили в штабі ОС.

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