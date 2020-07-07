Посольство США про затримання в окупованому Криму: РФ не має права переслідувати і затримувати українців на українській землі

Посольство США в Україні стурбоване останніми повідомленнями про обшуки і затримання кримських татар в окупованому РФ Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Twitter.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія має звільнити всіх українських політичних в'язнів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Криму з 4 ранку російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар у чотирьох районах півострова, затримано шістьох осіб.

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