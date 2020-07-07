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Новини Репресії в окупованому Криму
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Посольство США про затримання в окупованому Криму: РФ не має права переслідувати і затримувати українців на українській землі

Посольство США про затримання в окупованому Криму: РФ не має права переслідувати і затримувати українців на українській землі

Посольство США в Україні стурбоване останніми повідомленнями про обшуки і затримання кримських татар в окупованому РФ Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Twitter.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія має звільнити всіх українських політичних в'язнів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Криму з 4 ранку російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар у чотирьох районах півострова, затримано шістьох осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усіх затриманих в окупованому Криму кримських татар намагаються видати за терористів, - Джапарова. ФОТОрепортаж

Посольство США про затримання в окупованому Криму: РФ не має права переслідувати і затримувати українців на українській землі 01

Автор: 

Крим (14176) обшук (1974) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+5
вже на часі від стурбованості переходити на новий пакет санкцій, бо свинособаки розуміють тільки силу!
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07.07.2020 12:08
+5
там з самого початку про право не йшлося (окрім права сильного)
рашисти це роблять, бо можуть
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07.07.2020 12:08
+4
Пшел нах, кацапсіна.
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07.07.2020 12:10
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Пшел нах, кацапсіна.
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07.07.2020 12:10 Відповісти
Спєрдоляй, руска курва.
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07.07.2020 12:27 Відповісти
вже на часі від стурбованості переходити на новий пакет санкцій, бо свинособаки розуміють тільки силу!
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07.07.2020 12:08 Відповісти
там з самого початку про право не йшлося (окрім права сильного)
рашисти це роблять, бо можуть
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07.07.2020 12:08 Відповісти
Німеччину і Данію вже переставили цікавити права людини.
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07.07.2020 12:16 Відповісти
історична довідка- росія як окупант на захоплених територіях ніколи ніяких міжнародних конвенцій та права не дотримується.
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07.07.2020 12:18 Відповісти
скажитє ето ішаку, його голова цього не знала.
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07.07.2020 12:45 Відповісти
А що там наш МіД? А нічого там наш МіД - мовчки сопить у дві дирочки разом із віслючком!
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07.07.2020 12:48 Відповісти
Треба в ООН пiдняти питаня про Гвантаномо, де 15 рокiв без суда i слiдства, кацапи, в клiтках тримають людей
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07.07.2020 13:46 Відповісти
 
 