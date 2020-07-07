УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8708 відвідувачів онлайн
Новини
5 266 39

Саме співробітники відділу в Кагарлику затримали своїх "колег", зберегли відеозаписи і чекали слідчого ДБР. Система змінилася, - шеф поліції Київщини Нєбитов

Саме співробітники відділу в Кагарлику затримали своїх

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов переконаний, що українська поліція відходить від принципу "кругової поруки", хоча в її лавах і продовжують залишатися ті, хто знищують її репутацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, коментуючи останні події зі зґвалтуванням дівчини поліцейськими в Кагарлику.

"Ніде Ви не прочитаєте, що потерпіла звернулась до Обухівської поліції і саме від них були першочергові дії, направлені на встановлення підозрюваних. Саме кагарлицькі поліцейські в порядку ст. 207, 209 КПК України затримали своїх "колег", а потім забезпечили охорону місця події (службових кабінетів). Зберегли відеозаписи в черговій частині і п’ять годин чекали слідчого ДБР для законного процесуального вилучення слідів і речей.

Жоден керівник навіть у думках не допускав можливість щось приховати або когось "прикрити", і це сигнал нової реформованої системи – для злочинців не існує будь-яких привілеїв. Ніякі посади, ніякі погони не врятують від відповідальності, передбаченої законом", - зазначив Нєбитов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Катування в Кагарлицькому відділенні поліції: слідчі ДБР повідомили про підозру ще двом правоохоронцям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він також згадав події з перестрілкою в Броварах.

"Сьогодні Броварський відділ поліції - потужний підрозділ, здатний зберігати спокій і захищати громаду. Ситуація з "броварською" перестрілкою чітко показала готовність усіх підрозділів протидіяти навіть озброєним зловмисникам. Як підсумок - 46 осіб притягуються до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини", - зазначив Нєбитов.

Глава поліції Київщини також повідомив, що новими керівниками поліції в Бориспільському та Обухівському районах призначені Олег Петренко та Максим Скидан.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Саме співробітники відділу в Кагарлику затримали своїх колег, зберегли відеозаписи і чекали слідчого ДБР. Система змінилася, - шеф поліції Київщини Нєбитов 01
Саме співробітники відділу в Кагарлику затримали своїх колег, зберегли відеозаписи і чекали слідчого ДБР. Система змінилася, - шеф поліції Київщини Нєбитов 02
Саме співробітники відділу в Кагарлику затримали своїх колег, зберегли відеозаписи і чекали слідчого ДБР. Система змінилася, - шеф поліції Київщини Нєбитов 03

Автор: 

Бровари (280) Київська область (4047) Нацполіція (15207) Нєбитов Андрій (190)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
От пафоса при прочтении разве что скулы не свело. Может ещё и медаль им дать?
показати весь коментар
07.07.2020 12:14
+16
Чего же эти "коллеги" не пресекли деятельность своих "коллег" прямо в участке в момент совершения преступлений? Ааааа. Ждали ДБР, наверное
показати весь коментар
07.07.2020 12:15
+13
Что тут сказать - герои.
показати весь коментар
07.07.2020 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что тут сказать - герои.
показати весь коментар
07.07.2020 12:13 Відповісти
От пафоса при прочтении разве что скулы не свело. Может ещё и медаль им дать?
показати весь коментар
07.07.2020 12:14 Відповісти
Чего же эти "коллеги" не пресекли деятельность своих "коллег" прямо в участке в момент совершения преступлений? Ааааа. Ждали ДБР, наверное
показати весь коментар
07.07.2020 12:15 Відповісти
Ты часто выступаешь против неправильных действий коллег?
показати весь коментар
07.07.2020 12:24 Відповісти
а ти?
показати весь коментар
07.07.2020 13:05 Відповісти
Всегда. Если считаю их неправильными.
показати весь коментар
07.07.2020 13:27 Відповісти
Это больше чем поговорить на повышенных в курилке?
Пишешь служебные записки начальству, начинаешь разбирательство которые грозят увольнением или другими неприятностями коллегам?
Я не защищаю ментов, просто те кто пишут про "а раньше что не могли?",лицемерят по больше части.
показати весь коментар
07.07.2020 13:40 Відповісти
"Когда Миша попросил дать показания, я думала это все на минут 15. А потом у меня забрали телефон и началось. Я и не думала, что оно такое может быть. Где-то с 7-6 вечера, и в 4:15, помню, уже я вышла. Николай, как зашел, вытащил противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Но как-то все равно вырвалась. И я не помню, или он меня так ударил, что нос разбил, или я в противогазе была. Потому как сбросил противогаз, говорит, "пошли в туалет", на низ меня повел. Я посмотрела в зеркало - вся в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он говорит "Умывайся водой". А воды не было, я рукавом вытерлась. Уже даже боли не чувствовала", - говорит она.
По словам потерпевшей, в отделении были люди, которые все слышали и видели, но никто так и не помог. Источник: https://censor.net/n3204576

А зайти в кабинет и сказать: "Что вы творите коллеги?" Никто не захотел, видимо. И не нужно для этого никаких служебок.
показати весь коментар
07.07.2020 13:55 Відповісти
они баялись шо их тоже будут насиловать..
показати весь коментар
07.07.2020 13:16 Відповісти
Они колег подсидели.
показати весь коментар
07.07.2020 13:45 Відповісти
Как уже писал, всё в чем вы изменились - это осилили искусство пиара.
показати весь коментар
07.07.2020 12:15 Відповісти
а де ж вони були коли ці ж утирки гвалтували?
показати весь коментар
07.07.2020 12:15 Відповісти
сдали, чтоб себя отбелить, отребье, как сказала терентьева- люди низкого качества- это точно о них
показати весь коментар
07.07.2020 12:16 Відповісти
действительно жалкие личности - надо было всем до конца отрицать и покрывать преступников. Так по твоему?
показати весь коментар
07.07.2020 12:27 Відповісти
а почему РАНЬШЕ никто ничего не видел? а тут раз и сдали и привели
показати весь коментар
07.07.2020 12:31 Відповісти
То есть задерживать не надо было потому что РАНЬШЕ тоже не задерживали? И не "раз сдали и привели", а было заявление потерпевшей.
показати весь коментар
07.07.2020 12:37 Відповісти
Пошла отмазка сверху. А вы тут посостязайтесь в остроумии.
показати весь коментар
07.07.2020 13:26 Відповісти
Или патриоты, или растерялись, или зассали (как в фильме: последнее самое верное)
показати весь коментар
07.07.2020 12:17 Відповісти
действительно каждый кто задерживает тех кто совершил преступление просто трусы
показати весь коментар
07.07.2020 12:29 Відповісти
дівчьонки, які ж вони лапочки!
я щаз заплачу
показати весь коментар
07.07.2020 12:17 Відповісти
За преступления совершенные правоохранителями ,включая судейскими, наказание должно быть максимально строгим .Те кто присягу нарушил -клятвопреступники ! Высшая мера!
показати весь коментар
07.07.2020 12:33 Відповісти
сотруднікі отдєла в Кагарликє дуже хотєлі повишенія.
показати весь коментар
07.07.2020 12:43 Відповісти
Кому Ви пане, іздите по вухах? То виходить що свої бачили і чули, що роблять ті співробібники і документували? То не документували, то звичайні співучасники. Вони мали НЕГАЙНО зупинити злочин!
показати весь коментар
07.07.2020 12:49 Відповісти
Этим выступленипм, небитый только всех убедил, что мусорня осталась, как и была аваковской.
показати весь коментар
07.07.2020 12:54 Відповісти
П#здежь ментовская! Девушка обратилась к врачам, врачи всё зафиксировали и остальным ссыкливым ментам просто пришлось спасать свои шкуры, сливая коллег. Вот и весь #yй до копейки.
показати весь коментар
07.07.2020 12:57 Відповісти
В мого знайомого в голосіївському райноі в поліцяїв магічно зникла медична довідка. Добре що в нього все було зафіксовано не тільки там.
показати весь коментар
07.07.2020 15:05 Відповісти
ментам верить -себя наимпать.
показати весь коментар
07.07.2020 13:17 Відповісти
а ещё через месяц услышим что то была спецоперация, а пострадавшая оказалась мужик и и не "её" гасиловали , а он изгасиловал ментов...
показати весь коментар
07.07.2020 13:21 Відповісти
У мусорни сработал рефлекс самосохранения. Не больше. Ибо дошло что лучше слить этих двоих, чем потом начнут выворачивать всех. Тогда б пришлось на самих себя надевать наручники и звонить что б их так же повязали. По этому делаю вывод, что этот небытов такой же п...дор как и его коллеги из Кагарлыка.
показати весь коментар
07.07.2020 13:33 Відповісти
З чого почалося.Дівчина звернулась до лікарів по допомогу,ті підтвердили факт згвалтування і доповіли на верх своїм,а ті поліції.З верху пригрозили начальнику відділку,що піде етапом разом з цими покидьками якщо зникне хоч один доказ.Так і було,а не з людських якостей співробітників.
показати весь коментар
07.07.2020 13:38 Відповісти
Саме так і треба робити - спочатку по лікарям, по швидкої, збирати довідки і міцно їх тримати і надавати лише копіїї. Оригінали - при собі.
показати весь коментар
07.07.2020 15:06 Відповісти
Коли гвалтували і катували, "сотруднікі" мовчки мастурбували. Коли усе закінчилося, "задєржалі своіх коллєг". Ппц...
показати весь коментар
07.07.2020 13:39 Відповісти
Ви хочете сказати, що вони просто непросто дрочили? По любому, коли йде мова про ЦЕ, так Ківа-рукоблуднік в тємі
показати весь коментар
04.09.2020 17:34 Відповісти
фууу противно читать, получается когда насилували - они документировали? еще раз подтверждает деградацию и тупость мусоров
показати весь коментар
07.07.2020 13:52 Відповісти
"Нигде Вы не прочитаете, что потерпевшая обратилась в Обуховскую полицию и именно от них были первоочередные действия, направленные на установление подозреваемых. Именно Кагарлыкские полицейские в порядке ст. 207, 209 УПК Украины задержали своих "коллег", а затем обеспечили охрану места происшествия (служебных кабинетов). Сохранили видеозаписи в дежурной части и 5 часов ждали следователя ГБР для законного процессуального изъятия следов и вещей".

Пля, а как же"корпоративная этика"?
Я конечно люблю фантастику, но это уже даже за гранью антиутопии. ))
показати весь коментар
07.07.2020 14:06 Відповісти
Вот Молодець ! Ну що ще казати , просто мо-ло-де-ць! На підвищення його, невідкладно !!! Але чомусь враження , що практично вся поліція кончені педики, не покидає думки !?
показати весь коментар
07.07.2020 14:07 Відповісти
Молодцы конечно, но вопрос в другом, как такое могли допустить?
показати весь коментар
07.07.2020 14:19 Відповісти
Нравилось, поди, коллегам насильников созерцать сам интимпроцесс,а уж опосля, ...можно и стукануть..
показати весь коментар
07.07.2020 16:36 Відповісти
 
 