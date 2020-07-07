Саме співробітники відділу в Кагарлику затримали своїх "колег", зберегли відеозаписи і чекали слідчого ДБР. Система змінилася, - шеф поліції Київщини Нєбитов

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов переконаний, що українська поліція відходить від принципу "кругової поруки", хоча в її лавах і продовжують залишатися ті, хто знищують її репутацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, коментуючи останні події зі зґвалтуванням дівчини поліцейськими в Кагарлику.

"Ніде Ви не прочитаєте, що потерпіла звернулась до Обухівської поліції і саме від них були першочергові дії, направлені на встановлення підозрюваних. Саме кагарлицькі поліцейські в порядку ст. 207, 209 КПК України затримали своїх "колег", а потім забезпечили охорону місця події (службових кабінетів). Зберегли відеозаписи в черговій частині і п’ять годин чекали слідчого ДБР для законного процесуального вилучення слідів і речей.

Жоден керівник навіть у думках не допускав можливість щось приховати або когось "прикрити", і це сигнал нової реформованої системи – для злочинців не існує будь-яких привілеїв. Ніякі посади, ніякі погони не врятують від відповідальності, передбаченої законом", - зазначив Нєбитов.

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Він також згадав події з перестрілкою в Броварах.

"Сьогодні Броварський відділ поліції - потужний підрозділ, здатний зберігати спокій і захищати громаду. Ситуація з "броварською" перестрілкою чітко показала готовність усіх підрозділів протидіяти навіть озброєним зловмисникам. Як підсумок - 46 осіб притягуються до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини", - зазначив Нєбитов.

Глава поліції Київщини також повідомив, що новими керівниками поліції в Бориспільському та Обухівському районах призначені Олег Петренко та Максим Скидан.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.





