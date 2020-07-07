Саме співробітники відділу в Кагарлику затримали своїх "колег", зберегли відеозаписи і чекали слідчого ДБР. Система змінилася, - шеф поліції Київщини Нєбитов
Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов переконаний, що українська поліція відходить від принципу "кругової поруки", хоча в її лавах і продовжують залишатися ті, хто знищують її репутацію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, коментуючи останні події зі зґвалтуванням дівчини поліцейськими в Кагарлику.
"Ніде Ви не прочитаєте, що потерпіла звернулась до Обухівської поліції і саме від них були першочергові дії, направлені на встановлення підозрюваних. Саме кагарлицькі поліцейські в порядку ст. 207, 209 КПК України затримали своїх "колег", а потім забезпечили охорону місця події (службових кабінетів). Зберегли відеозаписи в черговій частині і п’ять годин чекали слідчого ДБР для законного процесуального вилучення слідів і речей.
Жоден керівник навіть у думках не допускав можливість щось приховати або когось "прикрити", і це сигнал нової реформованої системи – для злочинців не існує будь-яких привілеїв. Ніякі посади, ніякі погони не врятують від відповідальності, передбаченої законом", - зазначив Нєбитов.
Він також згадав події з перестрілкою в Броварах.
"Сьогодні Броварський відділ поліції - потужний підрозділ, здатний зберігати спокій і захищати громаду. Ситуація з "броварською" перестрілкою чітко показала готовність усіх підрозділів протидіяти навіть озброєним зловмисникам. Як підсумок - 46 осіб притягуються до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини", - зазначив Нєбитов.
Глава поліції Київщини також повідомив, що новими керівниками поліції в Бориспільському та Обухівському районах призначені Олег Петренко та Максим Скидан.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.
22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.
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Пишешь служебные записки начальству, начинаешь разбирательство которые грозят увольнением или другими неприятностями коллегам?
Я не защищаю ментов, просто те кто пишут про "а раньше что не могли?",лицемерят по больше части.
По словам потерпевшей, в отделении были люди, которые все слышали и видели, но никто так и не помог. Источник: https://censor.net/n3204576
А зайти в кабинет и сказать: "Что вы творите коллеги?" Никто не захотел, видимо. И не нужно для этого никаких служебок.
я щаз заплачу
Пля, а как же"корпоративная этика"?
Я конечно люблю фантастику, но это уже даже за гранью антиутопии. ))