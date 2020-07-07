Хоть и с задержкой, но "Северный поток-2" будет построен, - посол Германии в РФ Гайр

В Берлине с оптимизмом смотрят на перспективы реализации "Северного потока - 2", хоть и с задержкой, но газопровод будет построен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник посол Германии в России Геза фон Гайр.

"Идеи и конкретные действия, которые имеют место в настоящий момент в США, никак не меняют позицию немецких властей относительно "Северного потока - 2", - сказал фон Гайр в ходе видеоконференции.

"Несколько дней назад мы стали свидетелями позитивного развития, когда власти Дании дали согласие на продолжение работ по строительству трубопровода", - отметил он.

Накануне датское энергетическое агентство сообщило о своем решении разрешить применение трубоукладочных судов с якорным позиционированием (в дополнение к судам с динамическим позиционированием) на строительстве магистрали "Северный поток - 2" в датской исключительной экономической зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока-2" новым судам

"И поэтому я оптимистичен в том плане, что хоть и с задержкой, но "Северный поток - 2" будет реализован", - подчеркнул фон Гайр.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме" (MOEX: GAZP), "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

На данный момент в германском порту Мукран недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: "Академик Черский" с динамическим позиционированием и "Фортуна" - с якорным.