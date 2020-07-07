УКР
Новини
10 084 175

Хоть и с задержкой, но "Северный поток-2" будет построен, - посол Германии в РФ Гайр

Хоть и с задержкой, но

В Берлине с оптимизмом смотрят на перспективы реализации "Северного потока - 2", хоть и с задержкой, но газопровод будет построен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник посол Германии в России Геза фон Гайр.

"Идеи и конкретные действия, которые имеют место в настоящий момент в США, никак не меняют позицию немецких властей относительно "Северного потока - 2", - сказал фон Гайр в ходе видеоконференции.

"Несколько дней назад мы стали свидетелями позитивного развития, когда власти Дании дали согласие на продолжение работ по строительству трубопровода", - отметил он.

Накануне датское энергетическое агентство сообщило о своем решении разрешить применение трубоукладочных судов с якорным позиционированием (в дополнение к судам с динамическим позиционированием) на строительстве магистрали "Северный поток - 2" в датской исключительной экономической зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока-2" новым судам

"И поэтому я оптимистичен в том плане, что хоть и с задержкой, но "Северный поток - 2" будет реализован", - подчеркнул фон Гайр.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме" (MOEX: GAZP), "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

На данный момент в германском порту Мукран недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: "Академик Черский" с динамическим позиционированием и "Фортуна" - с якорным.

Германия (7661) россия (67259) Северный поток (2476)
Топ коментарі
+22
Германия надавила на Данию, скорее всего. Надеюсь, концерны Volkswagen, Daimler AG и BMW почувствуют что такое санкции на рынке США.
показати весь коментар
07.07.2020 12:21 Відповісти
+21
NIE WIEDER Хоть и с задержкой, но "Северный поток-2" будет построен, - посол Германии в РФ Гайр - Цензор.НЕТ 3031
показати весь коментар
07.07.2020 12:22 Відповісти
+14
Да не вопрос. И 120 компаний ЕС получают черную метку США и уходят с рынка.

Если Германию устраивает возвращение в 60-е годы и получение санкций в довесок к кризису, то пусть строит.
показати весь коментар
07.07.2020 12:36 Відповісти
Так по твоей логике и сейчас торгует, в чем разница торговать напрямую или через Украину? Почему США не вводили санкции раньше? Ааа ты же дворняжка, тебя беспокоит только что тебе косточки с этого не перепадет.
показати весь коментар
07.07.2020 13:08 Відповісти
Ну раньше много чего не было. Например, не было известно, что вы спонсируете талибов.
показати весь коментар
07.07.2020 13:12 Відповісти
А кто их создавал и финансировал для убийства твоих братьев в Афганистане?
показати весь коментар
07.07.2020 13:14 Відповісти
У меня нет братьев ни в Афганистане, ни на Роисе.

А финансировали США не террористов, а сопротивление российской агрессии. А вот вы платите террористам за убийства граждан США.

Если что-то не нравится, подайте на США в суд. Ну или можете укусить себя за жопу.
показати весь коментар
07.07.2020 14:59 Відповісти
Tureckije droni nanesli sokrusitelni udar po ruskim vojenam v rajone Sutra Libija.Unictozen kak minimum odin Pantcyr I 10 ruskix soldat.Turki bez zalosti bjut ruskujju armiju LIbiji
показати весь коментар
07.07.2020 17:34 Відповісти
Украина и США выражают глубокую обеспокоенность и крайнюю степень озабоченности по поводу возможных проблем в экономике Германии и призывают стороны к конструктивному диалогу.
показати весь коментар
07.07.2020 12:55 Відповісти
Саме так і треба. Заплатите в три рази дорожче за російський газ.
показати весь коментар
07.07.2020 12:56 Відповісти
Kakoj desiovy jesly on doroze amerikanskogo I norvezkogo gaza?60% norvego.25% amerika,a drugoje raska.Objasnyte takyje cifry nasix pokupok?Vet smotret na cenu.Danyje vot teperesnyje po zakubkam gaza zdes
показати весь коментар
07.07.2020 13:20 Відповісти
Я не понимаю Литовский язык.
показати весь коментар
07.07.2020 13:25 Відповісти
A ja ruski neponimaju,no ponimaju sto nasi ne duraki kto zakupajet gaz
показати весь коментар
07.07.2020 13:28 Відповісти
А ми не володіємо німецькою
показати весь коментар
07.07.2020 15:44 Відповісти
Це пишуть громадяни росії під німецьким прапором по проксі. Тому і такі коментарі.
показати весь коментар
07.07.2020 13:25 Відповісти
А покупать то кто ту продукцию будет?
Арабы? так из-за дешевой нефти спрос на немецкий автопром у них как-то упал.
Китайцы? Так у них в экономике бооольшие проблемы из-за макароновируса, не до обновления автопарка.
Русские? так они на репу переходят из-за сакций.
Неужто американцы? Так они таможенные тарифы поднимут.

Так кто же будет покупать эту столь выгодно подешевевшию немецкую продукцию?
показати весь коментар
07.07.2020 14:01 Відповісти
Купленная немецкая, это не купленая американская. Так зачем её по всей планете взад вперёд, возить?
показати весь коментар
07.07.2020 17:32 Відповісти
Уже даже все шакалы понимают, что если Акела промахнётся, то для стаи он уже будет мёртвый волк, хотя он ещё и живой. Для США, этот Северный Поток, может стать символом, как, последний бросок для старого вождя стаи, и если США не смогут остановить СП2, то гегемона пора менять.
показати весь коментар
07.07.2020 12:54 Відповісти
Так ви з росії?
показати весь коментар
07.07.2020 13:05 Відповісти
Да.
показати весь коментар
07.07.2020 13:08 Відповісти
Не спамте це.
показати весь коментар
07.07.2020 13:13 Відповісти
Те що сатана знов повстав не означає, що це триватиме вічно
показати весь коментар
07.07.2020 15:46 Відповісти
Bojus sto rosija uze I tak dolgo doktopvala cenu na gaze,a teper jest I luce variant.Bez politiki cena takze vazna,nemcy konecno zdelali promox sto nepostrojili terminali I teper budet zakupat dorogoj gaz s rosiji bez variantov.
показати весь коментар
07.07.2020 13:25 Відповісти
Да-да, мы знаем горячее желание россиян отжать немецкие ассеты.
Лично я не возражаю, если тевтонов в очередной раз АсвАбАдят и ону начнут, наконец, "гАварить пА-русски".
показати весь коментар
07.07.2020 14:04 Відповісти
если США не смогут остановить СП2, то гегемона пора менять.
Согласен, СП-2 давно перерос и экономику, и диверсификацию поставок газа итд, и даже текущую политику. Вопрос стоит: закончился период после 2МВ и распада СССР, когда Штаты решали всё за всех и повсюду или ещё нет. Изза этого и бодания, изза этого и Штаты по идиотски отталкивают от себя ест союзников - Европы, и способствуют сближению ЕС, РФ и Китая.
показати весь коментар
07.07.2020 16:32 Відповісти
Идеально сформулировал мою мысль.
показати весь коментар
07.07.2020 17:34 Відповісти
Мечтать о сближении Германии ,ЕС с РФ и Китаем,даже,идиотам НЕ ВРЕДНО!
Мечтайте,мальчики, недаром говорят :"Дурень думкой богатеет"
Вы ,явно, живёте не в Германии !!!
показати весь коментар
07.07.2020 23:33 Відповісти
Мечтать о сближении Германии ,ЕС с РФ и Китаем,даже,идиотам НЕ ВРЕДНО!
Какие у Германии даже ситуативные союзники для противостояния давлению Штатов? Напр, Штаты считают что СП-2 вреден для Германии и принимают санкции против его достройки. Кто является естественным союзником Германии в этом вопросе?
показати весь коментар
08.07.2020 14:57 Відповісти
А вы очень хотите чтобы Германия зависила от " хотелок" Парашки?
Я,живя в Германии,не хочу ,в один прекрасный зимний день, остаться в холодной квартире,потому что Парашка перекроет подачу газа, Вы в курсе как Европа мёрзла в 2009 году 2 недели.
показати весь коментар
09.07.2020 21:54 Відповісти
Да действительно, европейцы
со всех публичных медийных площадок, рассказывают, что развитие своих торговых
связей с Китаем несёт угрозу международного статуса Европы и собственной модели
развития. Однако факты
говорят о другом. Европейские страны все проявляют интерес к Китаю как к мировому экономическому лидеру. Например, 16 стран ЕС уже присоединились к
китайской экономической инициативе «Один пояс, один путь» который охватывает 60
стран мира, на территории которых проживает 63% населения всей планеты.
Торговый оборот Европы с Китаем непрерывно растёт. ЕС, крупнейший торговый
партнер Китая. Китай, второй крупнейший торговый партнер ЕС. А вы хотя и живёте
в Германии, но явно не знаете, что большое видится на расстоянии, что лицом к
лицу лица не видно.
показати весь коментар
11.07.2020 15:29 Відповісти
Гыыы, и кто у нас на роль нового вождя стаи?
показати весь коментар
08.07.2020 08:56 Відповісти
Германия уже пыталась обьединиться с мордором, отгребла, получив иньекцию бациллы совка. Ее обьединили, теперь она снова начала быковать с рашкой вместе. Ну ничего, покажут еще раз. Американцы вполне могут пересесть на японские автомобили и Теслу.
показати весь коментар
07.07.2020 12:57 Відповісти
Там є корейські автівки...
показати весь коментар
07.07.2020 13:02 Відповісти
Ну да. Похоже к этому всё и идёт. Глобализации конец. Все варятся в собственном соку. Главный принцип демократии, купить дешевле, продать дороже. Всё остальное демагогия.
показати весь коментар
07.07.2020 13:04 Відповісти
Американцы вполне могут пересесть на японские автомобили и Теслу.
А немцы - создать своё ЯО. Понимаете, ныне Штаты имеют ок 20% от мирового ВВП, а не 50%, как после 2МВ.
показати весь коментар
07.07.2020 16:35 Відповісти
не будут немцы создавать ЯО.
показати весь коментар
08.07.2020 10:39 Відповісти
не будут немцы создавать ЯО.
Скорее всего не будут, если очень не прижмет. Весь вопрос - сколько ещё немцы будут достаточно дипломатичны при продолжении давления Штатов?
показати весь коментар
08.07.2020 13:42 Відповісти
Какое ЯО??? Немцы закрыли свои АЭС чтобы "зеленым" угодить, тут ЯО тем более не предвидится.
показати весь коментар
08.07.2020 13:52 Відповісти
Самая низкая себестоимость транспортировки грузов, это не на кораблях, машинах, поездах, самолётах. Самый дешевый транспорт, трубопроводный.
показати весь коментар
07.07.2020 13:00 Відповісти
Якщо він не крадений, як російський газ.
показати весь коментар
07.07.2020 13:03 Відповісти
У кого краденый? Разве это не росияне жопы морозят на северах добывая, перерабатывая и транспортируя его?
показати весь коментар
07.07.2020 13:07 Відповісти
А про захоплене в Чорному морі ти не чув? Ви купуєте крадене.
показати весь коментар
07.07.2020 13:11 Відповісти
Скупка краденного карается на законодательном уровне......
Гопники за всё должны ответить!!
показати весь коментар
07.07.2020 23:36 Відповісти
Мнение кацапского бота тут ни кому не интересно. Зря рвёшь дупу, лахта
показати весь коментар
07.07.2020 13:05 Відповісти
мокши все дешевизной кацаполаптей измеряете,есть и другие критерии,увы,непонятные загадочно-подловатой русской душонке.
показати весь коментар
07.07.2020 13:47 Відповісти
есть и другие критерии

Ага... В мире есть только одна движущая сила - выгода. Тот кто считает по другому - многого в этом мире не добьётся.
показати весь коментар
07.07.2020 14:14 Відповісти
Ну может три. Ещё любовь и любопытство. (но СП2 это не относится)
показати весь коментар
07.07.2020 14:17 Відповісти
поднапряги мозги,еще парочку вспомниш,потом еще,потом согласишся - лайками завалиш
показати весь коментар
07.07.2020 14:21 Відповісти
Самый дешевый транспорт, трубопроводный.
Зависит от расстояния и стабильности потребления. При стабильной загрузке трубы доставка по ней дешевле до 4 т км приблизительно. При нестабильной????
показати весь коментар
07.07.2020 17:46 Відповісти
Зараза обнуленного путина уже подобралась к Германии, первые пораженные это послы Германии, но ничего, санкции потом и их вылечат))
показати весь коментар
07.07.2020 13:23 Відповісти
Ну,во-первых,это посол в Парашке и его купил Пуйло довно и "с потрохами".
ВО-вторых ,недавно было заседание экономического совета Бундестага,где Шрёдер рвал на себе не только рубаху "за СП2", Но не смог убедить народ,который всё больше сомневается в "экономической целесообразности " связываться с токсичной Парашкой!
В-третьих! Эмираты предложили поставки с отсроченным платежом А это значит- можно купить,реализовать,а потом заплатить за поставку...
показати весь коментар
07.07.2020 23:47 Відповісти
"Запад подл по определению"(с)
показати весь коментар
07.07.2020 13:28 Відповісти
А росія?
показати весь коментар
07.07.2020 13:30 Відповісти
А росия - враг Украины , по определению!
показати весь коментар
07.07.2020 13:33 Відповісти
Напиши це проксінімцям, яких тут багато.
показати весь коментар
07.07.2020 13:34 Відповісти
это влажные мечты лапекопытных.
показати весь коментар
07.07.2020 13:51 Відповісти
Прочитай те, що він вище написав про Незалежність України.
показати весь коментар
07.07.2020 13:55 Відповісти
я,наприклад, згідний по-твоєму,краще бути колонією Заходу ніж вассалом кацапстану.
показати весь коментар
07.07.2020 14:03 Відповісти
я,наприклад, згідний по-твоєму,краще бути колонією Заходу ніж вассалом кацапстану.
Эти мечты сбываются с большой скоростью, прямо на глазах.
показати весь коментар
07.07.2020 16:39 Відповісти
Alex Rozz ich habe dir schon geschrieben....... Mach seine Schnauze ZU !!!!!
Перевести?
Кстати? А чё это так тебя.... (неприличное слово)? Я о твоей реплике...
показати весь коментар
08.07.2020 00:28 Відповісти
звідки тупоВатому знати,що планує Європа? так ,аби з будки погавкати...
показати весь коментар
07.07.2020 14:06 Відповісти
Мне нравится Америка, действительно демократическая страна, свободная, это не Германия. Спасибо Вам за помощь. Навеки с американским народом.
показати весь коментар
07.07.2020 14:06 Відповісти
Да уж! Совсем уж демократичная.....
Додемократилились с неграми так,что на улицу белые боятся выйти без оружия и поодиночки,,,,,
Если немцы так будут "демократится" с фашиками вы очень быстро получите вторую гитлеровскую Германию...А пока нормальные немцы "метелят" (бывает и трубами) на дискотеках "фашиков",я спокойна за Германию и другие соседние страны.
показати весь коментар
08.07.2020 00:37 Відповісти
А как же "Европейские ценности"?Кацапский газ не пахнет вам кровью?
показати весь коментар
07.07.2020 14:25 Відповісти
Європейці завжди були продажні
показати весь коментар
07.07.2020 14:35 Відповісти
Якщо не вийде докрутити хвіст до берега, все одно пускайте газ. Буде булькати - його можна у повітряні кульки збирати і так продавати. Стоїть, наприклад, на березі Німетчини руський Ваня і торгує повітяними кульками з газом. Хтось купує, хтось торгується...
показати весь коментар
07.07.2020 14:55 Відповісти
немцам жадность мозги заплыла, неужели не понимают, что как только сЦарь из иной реальности достроит СП-2 так сразу начнет восстанавливать СССР и кидать бомбы на Украину, а если не дай Бог у него получится, то он же всё время грозится -"Можем повторить"
даже тренируется на гипсокартонных Рейстагах.
показати весь коментар
07.07.2020 15:04 Відповісти
В теме про газовый метеоризм Роиси ожидаемо возбудились русскоговорящие проксевые кацапы.

И ведь такое совпадение - в новости про высказывание посла Германии срут три сибирские обезьяны и все три с немецкой проксей.

Вот какие неравнодушные нынче на Роисе "немцы".
показати весь коментар
07.07.2020 17:26 Відповісти
развитые немцы давно не наступали на грабли
показати весь коментар
07.07.2020 19:24 Відповісти
