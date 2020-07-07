МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали ще 11 країн

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, які належать до "червоної зони" за показниками коронавірусу. До оновленого списку, зокрема, увійшли Чехія, Чорногорія, Мексика.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, за оновленою інформацією, до цього списку країн увійшли:

Казахстан,

Острови Теркс і Кайкос,

Палестина,

Киргизстан,

Сейшельські острови,

Мексика,

Чорногорія,

Сурінам,

Сальвадор,

Албанія,

Чехія.

Також читайте: Для українців відкрито на в'їзд 23 країни, у деяких з них діють певні карантинні обмеження, - Кулеба. ПЕРЕЛІК

Загалом до переліку країн "червоної зони" входять 62 країни. Серед них США, Росія, Франція, Білорусь, Єгипет, Молдова, Мальдіви, Бразилія, Ізраїль та інші.

До країн "зеленої зони" входять Румунія, Болгарія, Іран, Сербія, Польща, Італія, Туреччина, Хорватія, Греція, Індія, Нідерланди, Словенія, Норвегія, Ірландія, Данія, Литва, Угорщина, Німеччина, Ісландія, Австралія, Грузія та інші.

Зазначимо, це означає, що, якщо людина приїхала з країни "зеленої зони", то їй самоізоляція або обсервація не потрібні. Якщо ж з "червоної зони", то вищезгадані дії потрібно буде виконати.

Водночас якщо людина є громадянином країни "червоної зони", але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона перебувала в країні "зеленої зони", буде розглядатися тільки країна відправлення.

Обов’язковою умовою для іноземців є наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання на коронавірус.