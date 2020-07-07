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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали ще 11 країн

МОЗ оновив перелік країн

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, які належать до "червоної зони" за показниками коронавірусу. До оновленого списку, зокрема, увійшли Чехія, Чорногорія, Мексика.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, за оновленою інформацією, до цього списку країн увійшли:

  • Казахстан,
  • Острови Теркс і Кайкос,
  • Палестина,
  • Киргизстан,
  • Сейшельські острови,
  • Мексика,
  • Чорногорія,
  • Сурінам,
  • Сальвадор,
  • Албанія,
  • Чехія.

Також читайте: Для українців відкрито на в'їзд 23 країни, у деяких з них діють певні карантинні обмеження, - Кулеба. ПЕРЕЛІК

Загалом до переліку країн "червоної зони" входять 62 країни. Серед них США, Росія, Франція, Білорусь, Єгипет, Молдова, Мальдіви, Бразилія, Ізраїль та інші.

До країн "зеленої зони" входять Румунія, Болгарія, Іран, Сербія, Польща, Італія, Туреччина, Хорватія, Греція, Індія, Нідерланди, Словенія, Норвегія, Ірландія, Данія, Литва, Угорщина, Німеччина, Ісландія, Австралія, Грузія та інші.

Зазначимо, це означає, що, якщо людина приїхала з країни "зеленої зони", то їй самоізоляція або обсервація не потрібні. Якщо ж з "червоної зони", то вищезгадані дії потрібно буде виконати.

Водночас якщо людина є громадянином країни "червоної зони", але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона перебувала в країні "зеленої зони", буде розглядатися тільки країна відправлення.

Обов’язковою умовою для іноземців є наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання на коронавірус.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) подорож (92) туризм (1563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Та ото ж. Получается из стран зеленой зоны, куда нас пускают, можно попасть на море только в Турцию и Словению.
Но в Словению нема прямых рейсов, а с пересадкой, например, в Вене нас не пустят на транзит.
Грусть-печаль.
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07.07.2020 13:01
+1
Та тут обурення про визнання Палестини країною.
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07.07.2020 12:45
+1
А він може забуває про визнання Голодомору Геноцидом та те, що амбасада Палестина дуже давно в Україні?
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07.07.2020 12:47
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> Палестина
о как!
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07.07.2020 12:36 Відповісти
А що не так? Ізраїль теж у червоній зоні.
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07.07.2020 12:43 Відповісти
Та тут обурення про визнання Палестини країною.
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07.07.2020 12:45 Відповісти
А він може забуває про визнання Голодомору Геноцидом та те, що амбасада Палестина дуже давно в Україні?
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07.07.2020 12:47 Відповісти
сіоніст=семіт(а як ашкєназі то лише на чверть семіт) не ******** семітів-палестинців
так це що "антісемітізм"?
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07.07.2020 13:39 Відповісти
"Албания"

В Албанию уже вовсю летают чартеры.
Я сам чуть было не ломанулся, но шота меня сдержало.
Таки не хочется по возвращению на самоизоляцию.
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07.07.2020 12:42 Відповісти
или ПЦР-тест за свой счет.
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07.07.2020 12:50 Відповісти
К сожалению, ПЦР-тест по возвращению не прокатит. Только самоизоляция и дружба с "Дiй вдома" на 14 суток
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07.07.2020 14:01 Відповісти
В одні країни нас пускають, але вони в червоній зоні. А в інші не пускають, які в зеленій зоні. Слава зевладі?
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07.07.2020 12:45 Відповісти
странно, ведь, Черногория была объявлена первой преодолевшей корону европейской страной.
А тут, через месяц-красная зона...
Такое впечатление, что корону откуда-то подвозят, чтоб жизнь малиной не казалась...
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07.07.2020 12:54 Відповісти
Та ото ж. Получается из стран зеленой зоны, куда нас пускают, можно попасть на море только в Турцию и Словению.
Но в Словению нема прямых рейсов, а с пересадкой, например, в Вене нас не пустят на транзит.
Грусть-печаль.
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07.07.2020 13:01 Відповісти
В страны "зеленой зоны" входят ... Иран, Сербия...

========================================
єто шутка такая?
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07.07.2020 13:00 Відповісти
Зоны рассчитываются по кол-ву активных больных на 100 000 населения.
https://moz.gov.ua/uploads/4/24844-informacia_po_aktivnih_na_100_tis_na_06_lipna_1.pdf
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07.07.2020 13:05 Відповісти
методика понятна, вопрос в том насколько можно доверять официальной статистике Ирана и Сербии?
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07.07.2020 13:26 Відповісти
а як можна довіряти статистиці Африки,де просто мало протестували?
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07.07.2020 13:42 Відповісти
отож бо... хоча, є формальні процедури, яких ми маємо дотримуватись, і якщо ВВОЗ покладається офіційну статистику, то шо ж робити... хіба ж хочу - мушу
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07.07.2020 14:28 Відповісти
Греция со вчерашнего дня закрыла въезд для Сербии. За один только день было обнаружено 26 положительных среди сербов
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07.07.2020 14:14 Відповісти
А ви поцікавтесь як ці зебіли визначають кількість хворих. Ніхто нікуди вже їздити не буде!
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07.07.2020 13:04 Відповісти
тіхо кришею шурша...
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07.07.2020 13:36 Відповісти
открилось Сомалі..
судан и Еритрея
нас ждьот Рабат
но нам туда нє надо
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07.07.2020 13:39 Відповісти
Минздрав, похоже, забыл критерии по которым сам же разделил страны на "зеленую" и "красную" зоны: "красная" - равное или большее в сравнении с Украиной кол-во активных случаев на 100 тыс населения, "зеленая" - соответственно, меньшее количество таких случаев. В Украине - 62 случая, а в "красную" включили страны с 40 случаев. Без манипуляций Степанов ни шагу. Чем провинились Чехия(40), Албания(40), Гаити(41) ... и так до ЦАР(62) ?
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07.07.2020 13:52 Відповісти
https://lb.ua/society/2020/06/14/459783_moz_obyazhet_prohodit_observatsiyu.html
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07.07.2020 14:08 Відповісти
Индия в "зелёной зоне"?!
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07.07.2020 14:33 Відповісти
 
 