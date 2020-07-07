"Слуга народу" Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації. ІНФОГРАФІКА
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія занизив вартість придбаного ним будинку вдесятеро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Арахамія в поданій 5 червня 2020 року декларації за 2019 рік вказав, що 27 червня 2019 року придбав будинок у Віті-Поштовій.
Згідно з декларацією політика, будинок площею 295,7 кв. м коштував йому 983 тис. грн. За курсом НБУ на дату придбання нерухомості це було близько $37 тис.
Будинок, придбаний нардепом, розташований на території садового товариства "Новіта" - тобто, в котеджному містечку Green Hills. Він розташований за 10 км від Києва по одеській трасі.
У містечку на сьогодні залишилося 11 непроданих будинків. Згідно з інформацією на сайті Green Hills, актуальні ціни на будинки площею 276-318 кв. м - від $380 тис. до $ 550 тис. залежно від проєкту.
Найдешевший на цей момент котедж пропонується за $180 тис., його площа - 119 кв. м, тобто більш ніж удвічі менша, ніж площа будинку Арахамії, нібито купленого за $37 тис.
Будинок "слуги народу" Арахамії на генплані котеджного містечка.
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С интересом наблюдаем за общением Зеленского с депутатами "его партии". Досмотри это до конца, потом расскажем Но главное уже выкристализовалось За свою лояльность Вове, люди ставшие депутатами благодаря Вове, требуют от Вовы по 10 тысяч баксов в месяц !
Так что на прокорм этой своры в мясяц пойдет 2-2,4 млн. долларов, украденных на налоговых, таможенных и дорожных схемах. все басни Корниенко и Арахамии о единстве и верности Вове, оказались банальным враньем. Только деньги держат этот сброд вместе.