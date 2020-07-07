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"Слуга народу" Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації. ІНФОГРАФІКА

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія занизив вартість придбаного ним будинку вдесятеро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Арахамія в поданій 5 червня 2020 року декларації за 2019 рік вказав, що 27 червня 2019 року придбав будинок у Віті-Поштовій.

Згідно з декларацією політика, будинок площею 295,7 кв. м коштував йому 983 тис. грн. За курсом НБУ на дату придбання нерухомості це було близько $37 тис.

Слуга народу Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації 01

Будинок, придбаний нардепом, розташований на території садового товариства "Новіта" - тобто, в котеджному містечку Green Hills. Він розташований за 10 км від Києва по одеській трасі.

Слуга народу Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації 02

У містечку на сьогодні залишилося 11 непроданих будинків. Згідно з інформацією на сайті Green Hills, актуальні ціни на будинки площею 276-318 кв. м - від $380 тис. до $ 550 тис. залежно від проєкту.

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Слуга народу Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації 03
Слуга народу Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації 04

Найдешевший на цей момент котедж пропонується за $180 тис., його площа - 119 кв. м, тобто більш ніж удвічі менша, ніж площа будинку Арахамії, нібито купленого за $37 тис.

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Слуга народу Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації 05

Будинок "слуги народу" Арахамії на генплані котеджного містечка.

Слуга народу Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації 06

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Автор: 

декларація (1423) житло (1074) майно (332) Арахамія Давид (1104) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+63
"Слуга народа" Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации - Цензор.НЕТ 210
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07.07.2020 12:54
+53
По 1+1 об этом нариду не расскажут. Там все еще Порошенко у нарида последнюю цыбулыну отбирает.
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07.07.2020 12:44
+46
какой прікольний пацан, да, барани?
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07.07.2020 12:44
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Я так понимаю, журналисты и тролли хотят заплатить налоги по своим купчим на квартиры в Киеве, которые любой нотариус специально по их же просьбе и занижает при покупке недвижки?
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07.07.2020 15:22 Відповісти
Я так понимаю, ты прям сейчас тут выставишь декларации этих журналистов и троллей, самолайкер? Ну, шоб уж совсем не выглядеть идиотом...
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07.07.2020 15:40 Відповісти
пришли ни с чем , уйдут с состоянием.
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07.07.2020 15:27 Відповісти
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tZE inform

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С интересом наблюдаем за общением Зеленского с депутатами "его партии". Досмотри это до конца, потом расскажем Но главное уже выкристализовалось За свою лояльность Вове, люди ставшие депутатами благодаря Вове, требуют от Вовы по 10 тысяч баксов в месяц !
Так что на прокорм этой своры в мясяц пойдет 2-2,4 млн. долларов, украденных на налоговых, таможенных и дорожных схемах. все басни Корниенко и Арахамии о единстве и верности Вове, оказались банальным враньем. Только деньги держат этот сброд вместе.
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07.07.2020 15:38 Відповісти
Янелохи добряче стрижуть лохів.
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07.07.2020 15:39 Відповісти
ГБР АУУУУУ...
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07.07.2020 16:23 Відповісти
СН при власти-сплошное жулье ..Спешут поскорее нажраться и свалить, в случае чего, куда подальше..
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07.07.2020 16:24 Відповісти
Что то слуги все больше и больше не слуги, а суки.
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07.07.2020 17:24 Відповісти
Вони ніколи Слугами народу і не були, хіба що олігархів. Українцям це, мабут,. подабається, бо рейтинги стоять. То чого ж не робити. що заманеться?.
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07.07.2020 19:51 Відповісти
Ну а что еще от Ары можно ожидать?!
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08.07.2020 00:40 Відповісти
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