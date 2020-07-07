"Слуга народу" Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації. ІНФОГРАФІКА

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія занизив вартість придбаного ним будинку вдесятеро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Арахамія в поданій 5 червня 2020 року декларації за 2019 рік вказав, що 27 червня 2019 року придбав будинок у Віті-Поштовій.

Згідно з декларацією політика, будинок площею 295,7 кв. м коштував йому 983 тис. грн. За курсом НБУ на дату придбання нерухомості це було близько $37 тис.

Будинок, придбаний нардепом, розташований на території садового товариства "Новіта" - тобто, в котеджному містечку Green Hills. Він розташований за 10 км від Києва по одеській трасі.

У містечку на сьогодні залишилося 11 непроданих будинків. Згідно з інформацією на сайті Green Hills, актуальні ціни на будинки площею 276-318 кв. м - від $380 тис. до $ 550 тис. залежно від проєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про заяву Смолія щодо тиску: "Це була просто емоційна промова"





Найдешевший на цей момент котедж пропонується за $180 тис., його площа - 119 кв. м, тобто більш ніж удвічі менша, ніж площа будинку Арахамії, нібито купленого за $37 тис.

Також читайте: У нас є секретна зброя проти "поправкового тероризму" щодо законопроєкту про гральний бізнес, - "слуга народу" Арахамія

Будинок "слуги народу" Арахамії на генплані котеджного містечка.

Також читайте: Найскромніший суддя Верховного Суду офіційно живе в гуртожитку, найбільш небайдужий до нерухомості - зводить п'ятий будинок