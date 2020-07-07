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Новини Силовики
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Серед білого дня в Чернівцях троє невідомих побили і викрали чоловіка: поліція ввела спецоперацію

Серед білого дня в Чернівцях троє невідомих побили і викрали чоловіка: поліція ввела спецоперацію

Поліцейські перевіряють інформацію про можливе викрадення людини в Чернівцях. Про факт можливого незаконного позбавлення волі в поліцію повідомив перехожий. Зараз правоохоронці опитують свідків і очевидців події та з'ясовують всі обставини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 7 липня, о 10:00 на спецлінію "102" зателефонував буковинець і розповів, що на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях троє невідомих осіб побили чоловіка. Потім нападники силою затягнули потерпілого в багажник автомобіля "ВАЗ 2106" світлого кольору та поїхали в напрямку села Магала", - сказано в повідомленні.

Співробітники Ситуаційного відділу обласного управління Нацполіції направили на місце події слідчо-оперативну групу Чернівецького відділу поліції та орієнтували всі наряди на розшук вказаного у повідомленні автомобіля.

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На території Чернівців, а також Глибоцького й Новоселицького районів введено спеціальну поліцейську операцію.

"Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація щодо зазначеної події – прохання терміново повідомити за номером спецлінії "102"", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Нацполіція (15207) викрадення (821) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+6
І це ще він не доїхав в Чернівці!
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07.07.2020 12:48
+6
"ВАЗ -2106" - секрет кодировки:
- Владимир Александрович Зеленский
- улетает за горизонт в 21 году
- 6-й преЗедент страны....
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07.07.2020 12:57
+4
Так вот почему ЗЕ в Черновцы срочно едет...
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07.07.2020 12:46
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Так вот почему ЗЕ в Черновцы срочно едет...
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07.07.2020 12:46 Відповісти
"ВАЗ -2106" - секрет кодировки:
- Владимир Александрович Зеленский
- улетает за горизонт в 21 году
- 6-й преЗедент страны....
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07.07.2020 12:57 Відповісти
Кацап, сиру хочеш?
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07.07.2020 12:49 Відповісти
Я не розумію свинячого рохкання, кацапська свиня. Пиши загальнозрозумілою!
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07.07.2020 13:01 Відповісти
Свиня знову щось пророхкала незрозуміле. Кацап, пшел нах.
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07.07.2020 13:33 Відповісти
Для этого кацапу надо сначала как-то на пальцах объяснить разницу меду тем, что он жрет на Роисе под таким названием и настоящим сыром.

Мож оно и хотело бы, но откуда ж ему теперь знать, что это такое.
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07.07.2020 12:56 Відповісти
І це ще він не доїхав в Чернівці!
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07.07.2020 12:48 Відповісти
Кто б зелю завтра сп....л. Но так, чтобы не искали.
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07.07.2020 12:57 Відповісти
Україна все більше нагадує мені Чикаго 30 х років
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07.07.2020 13:19 Відповісти
Що з цим викраденням?
ФСБ викрала в Києві чоловіка. Чому російські спецслужби почуваються у нас як у себе вдома?

https://www.youtube.com/watch?v=K-iKhF4_x48
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07.07.2020 15:21 Відповісти
 
 