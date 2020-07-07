Серед білого дня в Чернівцях троє невідомих побили і викрали чоловіка: поліція ввела спецоперацію
Поліцейські перевіряють інформацію про можливе викрадення людини в Чернівцях. Про факт можливого незаконного позбавлення волі в поліцію повідомив перехожий. Зараз правоохоронці опитують свідків і очевидців події та з'ясовують всі обставини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
"Сьогодні, 7 липня, о 10:00 на спецлінію "102" зателефонував буковинець і розповів, що на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях троє невідомих осіб побили чоловіка. Потім нападники силою затягнули потерпілого в багажник автомобіля "ВАЗ 2106" світлого кольору та поїхали в напрямку села Магала", - сказано в повідомленні.
Співробітники Ситуаційного відділу обласного управління Нацполіції направили на місце події слідчо-оперативну групу Чернівецького відділу поліції та орієнтували всі наряди на розшук вказаного у повідомленні автомобіля.
На території Чернівців, а також Глибоцького й Новоселицького районів введено спеціальну поліцейську операцію.
"Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація щодо зазначеної події – прохання терміново повідомити за номером спецлінії "102"", - йдеться в повідомленні.
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Мож оно и хотело бы, но откуда ж ему теперь знать, что это такое.
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