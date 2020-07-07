Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой

Руководящий партнер EUCON Legal Group Ярослав Романчук принял решение бесплатно защищать в деле против Налоговой службы известного украинского туриста-экстремала Николая Подрезана, покорившего в инвалидном кресле десятки стран.

Об этом Романчук сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Подрезана, налоговая не сообщила ему о смене своих реквизитов для оплаты и он внес необходимые платежи на старый счет. За это ему пригрозили штрафом и потребовали, чтобы он сам решил проблему - перевел деньги со старого счета налоговой на новый. Подрезан выполнил требование и несколько раз убедился, что деньги были получены налоговой. Однако вскоре он узнал, что его все-таки оштрафовали за невнесение упомянутых налоговых платежей.

Читайте также: "Слуга народа" Гетманцев о смене глав налоговой и таможни: Результаты отрицательные, такие решения вызывают очень много вопросов

"Все сверхусилия нового и старого руководства Министерство финансов Украины, Государственной налоговой службы Украины относительно попыток восстановить доверие налогоплательщиков к налоговым органам разбиваются вдребезги из-за элементарного нежелания специалистов этих служб выполнять одну из основных своих функций - функцию сервисной и консультативной службы.

Отсутствие элементарного профессионального и человеческого отношения к налогоплательщику, особенно к людям с особыми потребностями, выходит за рамки здравого смысла", - написал Романчук.

Он добавил: "Оставаться в стороне таких историй просто невозможно, поэтому я в рамках нашей программы PRO BONO буду бесплатно представлять интересы Николая Подрезана - известного украинца, который прославлял и прославляет нашу страну за ее пределами фактически на всех континентах планеты Земля!"













