УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини
3 646 10

Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой

Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой

Руководящий партнер EUCON Legal Group Ярослав Романчук принял решение бесплатно защищать в деле против Налоговой службы известного украинского туриста-экстремала Николая Подрезана, покорившего в инвалидном кресле десятки стран.

Об этом Романчук сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Подрезана, налоговая не сообщила ему о смене своих реквизитов для оплаты и он внес необходимые платежи на старый счет. За это ему пригрозили штрафом и потребовали, чтобы он сам решил проблему - перевел деньги со старого счета налоговой на новый. Подрезан выполнил требование и несколько раз убедился, что деньги были получены налоговой. Однако вскоре он узнал, что его все-таки оштрафовали за невнесение упомянутых налоговых платежей.

Читайте также: "Слуга народа" Гетманцев о смене глав налоговой и таможни: Результаты отрицательные, такие решения вызывают очень много вопросов

"Все сверхусилия нового и старого руководства Министерство финансов Украины, Государственной налоговой службы Украины относительно попыток восстановить доверие налогоплательщиков к налоговым органам разбиваются вдребезги из-за элементарного нежелания специалистов этих служб выполнять одну из основных своих функций - функцию сервисной и консультативной службы.

Отсутствие элементарного профессионального и человеческого отношения к налогоплательщику, особенно к людям с особыми потребностями, выходит за рамки здравого смысла", - написал Романчук.

Он добавил: "Оставаться в стороне таких историй просто невозможно, поэтому я в рамках нашей программы PRO BONO буду бесплатно представлять интересы Николая Подрезана - известного украинца, который прославлял и прославляет нашу страну за ее пределами фактически на всех континентах планеты Земля!"

Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой 01

Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой 02
Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой 03
Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой 04
Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой 05
Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой 06
Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой 07
Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой 08

налоговая (717) Романчук Ярослав (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Там чёткая и уже давно практика Верховного Суда, что если деньги попали в бюджет, то ошибка в реквизитах счёта (в т.ч. указание старых реквизитов) не имеет принципиального значения, потому что штраф начисляется, если деньги в принципе не попали в бюджет (ни на какой счёт). У меня самого такие дела были - успешно.

Так что Ярослав Васильевич не имеет шансов проиграть
Но всё равно хорошо, что заступился за инвалида - тот бы сам не знал без адвоката, что с этим делать.
показати весь коментар
07.07.2020 13:14 Відповісти
+5
в податковій працює забагато дармоїдів, мають час знущатись над людьми, і придумувати порушення для імітації діяльності. Вже їх реформували і скорочували, але мало, треба ще н відсотків 90 скоротити, як і пенсійний та й всі дармоїдські державні установи.
показати весь коментар
07.07.2020 13:14 Відповісти
+4
Які ще податки з інваліда? Це жах!
показати весь коментар
07.07.2020 13:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які ще податки з інваліда? Це жах!
показати весь коментар
07.07.2020 13:05 Відповісти
Можливо, він підприємець, і скорш за все так воно і є.
показати весь коментар
07.07.2020 13:13 Відповісти
в податковій працює забагато дармоїдів, мають час знущатись над людьми, і придумувати порушення для імітації діяльності. Вже їх реформували і скорочували, але мало, треба ще н відсотків 90 скоротити, як і пенсійний та й всі дармоїдські державні установи.
показати весь коментар
07.07.2020 13:14 Відповісти
Там чёткая и уже давно практика Верховного Суда, что если деньги попали в бюджет, то ошибка в реквизитах счёта (в т.ч. указание старых реквизитов) не имеет принципиального значения, потому что штраф начисляется, если деньги в принципе не попали в бюджет (ни на какой счёт). У меня самого такие дела были - успешно.

Так что Ярослав Васильевич не имеет шансов проиграть
Но всё равно хорошо, что заступился за инвалида - тот бы сам не знал без адвоката, что с этим делать.
показати весь коментар
07.07.2020 13:14 Відповісти
Рассказываю как налоговики план выполняют приезжают к фопу кафе придорожное по пути на Азов корми их бесплатно и все равно они должны найти нарушение план у них от руководства...
показати весь коментар
07.07.2020 13:20 Відповісти
тю, а если закрывать ФОП в тот же день когда меняются налоговые правила, с очень большой вероятностью ФОП вам не закроют, и про это не скажут. Пройдет пару лет и обяжут платить налоги за все эти годы))) и никого не интересует что не по твоей вине его не закрыли.
показати весь коментар
07.07.2020 13:49 Відповісти
Неохідно в особистому кабінеті платника податків ( якщо, немає, то необхідно зареструватись с правом особистого електронного підпису) і написати відповідну заяву з проханням перерахувати кошти з старого рахунку на новий.
показати весь коментар
07.07.2020 15:53 Відповісти
Для налоговой , ментов и др чинушь мы всегда быдло, которое молча должны им башлять и помалкивать!
показати весь коментар
07.07.2020 16:24 Відповісти
Для контролю за станом розрахунків з бюджетом є можливість зареєструватися в особистому кабінеті платника податків ( на офіційному сайті ДПС) із застосуванням електронного цифрового підпису ( можна отримати через систему Приват24, або центр видачі ецп) а також за допомогою особистого кабінету отримувати адміністративні послуги без особистого звернення до центрів обслуговування платників. У разі неякісного надання послуг, хамського поводження, не можливості зв'язатися з працівниками за телефономи, що вказані на сайті та з інших питань неякісноі роботи територіальних органів ДПС можна звернутися на гарячу лінію податкового напрямку «Пульс». Не пізніше 30 денного терміну з моменту реєстрації звернення питання має бути вирішено, а заявник має отримати письмову відповідь.
показати весь коментар
07.07.2020 21:38 Відповісти
 
 