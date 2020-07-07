Адвокат Романчук будет бесплатно защищать известного украинского туриста-экстремала Подрезана в деле против налоговой
Руководящий партнер EUCON Legal Group Ярослав Романчук принял решение бесплатно защищать в деле против Налоговой службы известного украинского туриста-экстремала Николая Подрезана, покорившего в инвалидном кресле десятки стран.
Об этом Романчук сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По словам Подрезана, налоговая не сообщила ему о смене своих реквизитов для оплаты и он внес необходимые платежи на старый счет. За это ему пригрозили штрафом и потребовали, чтобы он сам решил проблему - перевел деньги со старого счета налоговой на новый. Подрезан выполнил требование и несколько раз убедился, что деньги были получены налоговой. Однако вскоре он узнал, что его все-таки оштрафовали за невнесение упомянутых налоговых платежей.
"Все сверхусилия нового и старого руководства Министерство финансов Украины, Государственной налоговой службы Украины относительно попыток восстановить доверие налогоплательщиков к налоговым органам разбиваются вдребезги из-за элементарного нежелания специалистов этих служб выполнять одну из основных своих функций - функцию сервисной и консультативной службы.
Отсутствие элементарного профессионального и человеческого отношения к налогоплательщику, особенно к людям с особыми потребностями, выходит за рамки здравого смысла", - написал Романчук.
Он добавил: "Оставаться в стороне таких историй просто невозможно, поэтому я в рамках нашей программы PRO BONO буду бесплатно представлять интересы Николая Подрезана - известного украинца, который прославлял и прославляет нашу страну за ее пределами фактически на всех континентах планеты Земля!"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так что Ярослав Васильевич не имеет шансов проиграть
Но всё равно хорошо, что заступился за инвалида - тот бы сам не знал без адвоката, что с этим делать.