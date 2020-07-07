Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнение, что Европейский Союз в середине июля разрешит украинцам въезд на свою территорию учитывая ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране.

Об этом дипломат заявил в ходе онлайн-брифинга 7 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас в последние дни и в течение нескольких недель была негативная статистика прироста количества новых заболеваний, а это один из критериев, на которые обращает внимание ЕС при принятии решений, то есть не только средняя цифра больных 100 тысяч населения, но и динамика прироста за последнее время. Поэтому я не думаю, что на следующей неделе это решение (о запрещении въезда для граждан Украины в страны ЕС - ред.) будет пересмотрено. Но мы, безусловно, будем работать с европейскими коллегами, чтобы как только Украина впишется в эти нормативы, мы сразу получили этот "зеленый свет" со стороны ЕС", - сказал Кулеба.

В этом контексте он напомнил, что показатель заболеваемости коронавирусом в странах ЕС на прошлой неделе составил 16 больных на 100 тыс. населения.

Кулеба также отметил, что Министерство здравоохранения Украины интегрировано в соответствующие механизмы ЕС и коммуницирует эти цифры на регулярной основе