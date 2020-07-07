УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Коронавирус и карантин
1 971 12

Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев

Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнение, что Европейский Союз в середине июля разрешит украинцам въезд на свою территорию учитывая ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране.

Об этом дипломат заявил в ходе онлайн-брифинга 7 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас в последние дни и в течение нескольких недель была негативная статистика прироста количества новых заболеваний, а это один из критериев, на которые обращает внимание ЕС при принятии решений, то есть не только средняя цифра больных 100 тысяч населения, но и динамика прироста за последнее время. Поэтому я не думаю, что на следующей неделе это решение (о запрещении въезда для граждан Украины в страны ЕС - ред.) будет пересмотрено. Но мы, безусловно, будем работать с европейскими коллегами, чтобы как только Украина впишется в эти нормативы, мы сразу получили этот "зеленый свет" со стороны ЕС", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На территорию Евросоюза могут въезжать восемь категорий граждан Украины, - Кулеба

В этом контексте он напомнил, что показатель заболеваемости коронавирусом в странах ЕС на прошлой неделе составил 16 больных на 100 тыс. населения.

Кулеба также отметил, что Министерство здравоохранения Украины интегрировано в соответствующие механизмы ЕС и коммуницирует эти цифры на регулярной основе

Автор: 

карантин (18172) Евросоюз (14011) Кулеба Дмитрий (3605) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев - Цензор.НЕТ 4052
показати весь коментар
07.07.2020 13:07 Відповісти
+4
Не безвиз, а вьезд. Как только восстановят вьезд, так иизаработает безвиз
показати весь коментар
07.07.2020 13:09 Відповісти
+4
Как раз делают. ЕС не дает разрешение на въезд в связи с плохой эпидемиологической ситуацией в Украине, а это целиком и полностью заслуга моносброда во главе с вiслюком.
показати весь коментар
07.07.2020 13:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев - Цензор.НЕТ 4052
показати весь коментар
07.07.2020 13:07 Відповісти
Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев - Цензор.НЕТ 4825
показати весь коментар
07.07.2020 13:18 Відповісти
маленький вирус отменил безвиз, такие шутки у Бога
показати весь коментар
07.07.2020 13:07 Відповісти
Не безвиз, а вьезд. Как только восстановят вьезд, так иизаработает безвиз
показати весь коментар
07.07.2020 13:09 Відповісти
безвиз с хорватией, сербией, черногорией, турцией работает очень даже хорошо
показати весь коментар
07.07.2020 13:16 Відповісти
Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев - Цензор.НЕТ 8657
показати весь коментар
07.07.2020 13:08 Відповісти
х-йло на днях заявиило, что ему нужен "приток новых граждан" - читай, "рабов". потерпевший вiслюк послушно исполняет волю своего хозяина, перенаправляя потоки миграции.
показати весь коментар
07.07.2020 13:20 Відповісти
сомневаюсь, что вы хоть что-то делаете, ведь, дипломаты не имеют дел с наперсточниками.
показати весь коментар
07.07.2020 13:22 Відповісти
Как раз делают. ЕС не дает разрешение на въезд в связи с плохой эпидемиологической ситуацией в Украине, а это целиком и полностью заслуга моносброда во главе с вiслюком.
показати весь коментар
07.07.2020 13:29 Відповісти
так роби що небудь для цього зелена потворо
показати весь коментар
07.07.2020 14:52 Відповісти
Що цікаво, мене мало цікавить, як і європейців, бредні наших степашок по ситуації з цією заразою у нас, дайте статистику по українцям за кордоном, кількість хворих і тд.
от там реальні показники, а судячи з того що
жодних новин на цю тему, то з'являються сумніви в бажані дати можливість рабсилі, безперешкодно, виїхати....
показати весь коментар
07.07.2020 16:10 Відповісти
 
 