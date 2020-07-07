Дуда напередодні президентських виборів хоче конституційно заборонити ЛГБТ-парам всиновлювати дітей
Президент Польщі Анжей Дуда підписав законопроєкт поправки до Конституції і передав його на розгляд у Сейм. Він хоче конституційно заборонити одностатевим парам всиновлювати дітей.
Про це повідомляється на офіційному сайті президента Польщі, передає Цензор.НЕТ.
Так, у законопроєкті Дуда хоче дозволити всиновлювати дітей тільки гетеросексуальним парам (жінка і чоловік) і заборонити це робити "людям, які живуть з людиною тієї ж статі", тобто одностатевим парам.
Президент Польщі вважає, що так він "підтримує польську родину і захищає польських дітей".
Для внесення змін до Основного закону необхідні голоси двох третин нижньої палати парламенту. Суди отримають право перевіряти пари, щоб переконатися, що вони відповідають визначенню в Основному законі.
Президент Польщі заявив, що зміни до Конституції дозволять більшою мірою реалізувати "безпеку і турботу про добробут дітей".
Як передає Wiadomosci, раніше Дуда заявляв, що в польському законодавстві шлюб означає відносини жінки і чоловіки, тому немає жодних проблем, якщо усиновити дитину хоче подружжя, оскільки вони не одностатеві. Але, за його словами, в Конституції потрібно врахувати й інші випадки і зазначити, що люди в одностатевих стосунках не можуть всиновлювати дітей.
Під час передвиборчого заходу в місті Бжег Дуда назвав ЛГБТ "ще більш руйнівною" ідеологією, ніж комуністичний режим. За його словами, в польському суспільстві неодноразово проводилися опитування, і відсоток тих, хто виступає проти усиновлення дітей одностатевими парами, завжди перевищував 70%.
Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 12 липня. Дуда та його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковській йдуть нога в ногу в опитуваннях, деякі служби допускають перемогу опозиційного кандидата.
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Ти не "гей" - ти ********.
Але не можна допускати(заборонено законом ) використовувати для вашого задоволення дітей і звірів...
1. Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини,
доведено численними мауглі...
яку людину виховає монопара (з якими комплексами) -ось питання
https://parfentiev.ru/obshhestvo/517 Как гомосексуализм переста быть болезнью
https://parfentiev.ru/obshhestvo/99 Пропаганда под видом науки
в инстинктах всех живых существ на этой планете, может быть есть примеры из мира
животных - скажем самцы слоны живут одиночками а в стадо женщин допускаются во
время течки но это всё равно не усыновление чужих детей...........
а папа полюбил "другую"- маму естественно выгнал и тебе навстречу такой весь боро
датый дядя - иди ко мне сынок я тебя поцелую..... это я не для того что бы тебя оскор
бить а что бы ты себе представил что у тебя бы там внутри случилось ????? думаешь
у других детей по другому ???
будут и приводы бородатых "мам"... или как по твоему ??? ту разлюбил
"эту" полюбил......
https://www.wnd.com/2017/03/homosexuality-exploding-among-youth/
Багаааато. Процент подростков которые причислили себя к лгбт удвоился
А вот для ребенка что лучше: быть усыновленным однополой парой и жить в любви и заботе (в семье) или остаться в приюте? Я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Я не знаю, сколько детей в польских приютах никогда не были усыновлены и покинули стены приютов уже взрослыми.
"Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, озаботившаяся скрытой пропагандой гомосексуализма http://classic.newsru.com/russia/03jul2020/lgbticecream.html в рекламе мороженого "Радуга" , развила свою мысль и фактически приравняла изображение радуги к свастике. "У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее", - заявила она изданию https://pdmnews.ru/14204/ "Подъём" .
Поляки молодцы.
до речі: лесбійки цілком можуть через штучне запліднення. Але все одно - повинні бути мама і тато. Як два різних крила родини. Мама сердиться - тато пожаліє. Тато сердиться - мама захистить. Добрий і злий поліцейський, кнут і пряник. Два різних крила в сімьї дають рівновагу ( душевний спокій) для дитини.
Как хотите ,так имейте друг друга,но и только.
Я никого не осуждаю,но кому Богом дано иметь, тот и пусть имеет.Кому не дано,имейте с миром друг друга.
У нас все президенты были вроде натуралами, а по результату каденции - ****** ********!
А ну ка дайте ссылку на их https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk01kal-he5hzTgq0Xw9532IkXQHNoA:1594136381458&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiTzfXlvLvqAhUIJZoKHTWkA5MQBSgAegQICxAq каминг ауты или факты поттверждающие ваши секс фантазии?
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