Дуда напередодні президентських виборів хоче конституційно заборонити ЛГБТ-парам всиновлювати дітей

Президент Польщі Анжей Дуда підписав законопроєкт поправки до Конституції і передав його на розгляд у Сейм. Він хоче конституційно заборонити одностатевим парам всиновлювати дітей.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Так, у законопроєкті Дуда хоче дозволити всиновлювати дітей тільки гетеросексуальним парам (жінка і чоловік) і заборонити це робити "людям, які живуть з людиною тієї ж статі", тобто одностатевим парам.

Президент Польщі вважає, що так він "підтримує польську родину і захищає польських дітей".

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Для внесення змін до Основного закону необхідні голоси двох третин нижньої палати парламенту. Суди отримають право перевіряти пари, щоб переконатися, що вони відповідають визначенню в Основному законі.

Президент Польщі заявив, що зміни до Конституції дозволять більшою мірою реалізувати "безпеку і турботу про добробут дітей".

Як передає Wiadomosci, раніше Дуда заявляв, що в польському законодавстві шлюб означає відносини жінки і чоловіки, тому немає жодних проблем, якщо усиновити дитину хоче подружжя, оскільки вони не одностатеві. Але, за його словами, в Конституції потрібно врахувати й інші випадки і зазначити, що люди в одностатевих стосунках не можуть всиновлювати дітей.

Під час передвиборчого заходу в місті Бжег Дуда назвав ЛГБТ "ще більш руйнівною" ідеологією, ніж комуністичний режим. За його словами, в польському суспільстві неодноразово проводилися опитування, і відсоток тих, хто виступає проти усиновлення дітей одностатевими парами, завжди перевищував 70%.

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Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 12 липня. Дуда та його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковській йдуть нога в ногу в опитуваннях, деякі служби допускають перемогу опозиційного кандидата.