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Дуда напередодні президентських виборів хоче конституційно заборонити ЛГБТ-парам всиновлювати дітей

Дуда напередодні президентських виборів хоче конституційно заборонити ЛГБТ-парам всиновлювати дітей

Президент Польщі Анжей Дуда підписав законопроєкт поправки до Конституції і передав його на розгляд у Сейм. Він хоче конституційно заборонити одностатевим парам всиновлювати дітей.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Так, у законопроєкті Дуда хоче дозволити всиновлювати дітей тільки гетеросексуальним парам (жінка і чоловік) і заборонити це робити "людям, які живуть з людиною тієї ж статі", тобто одностатевим парам.

Президент Польщі вважає, що так він "підтримує польську родину і захищає польських дітей".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агентство "кухаря Путіна" Пригожина випустило в РФ ролик із закликом голосувати за поправки до Конституції: "Інакше дітей всиновлюватимуть геї". ВIДЕО

Для внесення змін до Основного закону необхідні голоси двох третин нижньої палати парламенту. Суди отримають право перевіряти пари, щоб переконатися, що вони відповідають визначенню в Основному законі.

Президент Польщі заявив, що зміни до Конституції дозволять більшою мірою реалізувати "безпеку і турботу про добробут дітей".

Як передає Wiadomosci, раніше Дуда заявляв, що в польському законодавстві шлюб означає відносини жінки і чоловіки, тому немає жодних проблем, якщо усиновити дитину хоче подружжя, оскільки вони не одностатеві. Але, за його словами, в Конституції потрібно врахувати й інші випадки і зазначити, що люди в одностатевих стосунках не можуть всиновлювати дітей.

Під час передвиборчого заходу в місті Бжег Дуда назвав ЛГБТ "ще більш руйнівною" ідеологією, ніж комуністичний режим. За його словами, в польському суспільстві неодноразово проводилися опитування, і відсоток тих, хто виступає проти усиновлення дітей одностатевими парами, завжди перевищував 70%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду

Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 12 липня. Дуда та його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковській йдуть нога в ногу в опитуваннях, деякі служби допускають перемогу опозиційного кандидата.

Автор: 

вибори (6704) Польща (8535) усиновлення (47) ЛГБТ-спільнота (267) Дуда Анджей (777)


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Топ коментарі
+18
О це вірно ! Некуй дітей перетворювати на псхично хворих
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07.07.2020 13:21
+12
Це дурне питання голубчику..., У дитини має бути БАТЬКО і МАТИ а не Вася і Вася чи Маня і Маня
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07.07.2020 13:41
+12
Дуда верит в здоровую Польшу, если подписал такой законопроект накануне выборов.
Поляки молодцы.
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07.07.2020 13:53
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О це вірно ! Некуй дітей перетворювати на псхично хворих
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07.07.2020 13:21 Відповісти
І багато вже перетворили?
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07.07.2020 13:33 Відповісти
Це дурне питання голубчику..., У дитини має бути БАТЬКО і МАТИ а не Вася і Вася чи Маня і Маня
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07.07.2020 13:41 Відповісти
Так і думав отвіта немає. Ви сами встановлюєте що має бути і у кого? Вже як кацапи. І я вам не голубчику.
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07.07.2020 13:46 Відповісти
Якби у твого татка за дружину бу Вася, то ти б не з'явився, голубець.
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07.07.2020 13:49 Відповісти
І то було б добре - мінус один
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07.07.2020 13:56 Відповісти
Дурень. Ще раз тобі повторюю я не гей.
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07.07.2020 14:08 Відповісти
Та мені пох хто ти
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07.07.2020 14:12 Відповісти
Дійсно,Саня може бути і "чоловіче" ім"я у лесбіянській сім"ї
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07.07.2020 16:50 Відповісти
Може бути, а може не бути.
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07.07.2020 16:56 Відповісти
Дурень - той, хто не розуміє, що сім'я буває між чоловіком та жінкою.
Ти не "гей" - ти ********.
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07.07.2020 17:46 Відповісти
Я не голубець. Причому тут мій татко? Нічого розумнішого написати ума не вистачає?
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07.07.2020 13:57 Відповісти
Це не ми встановлюємо , це закони природи та Бог і вже ж не підарам вирішувати хоче дитина нормальну родину чи хоче двох підарів батьками мати
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07.07.2020 13:54 Відповісти
Бог? Ви дурень? Так ось таки закони природи і є, вчиться і буде вам щастя.
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07.07.2020 13:59 Відповісти
Так так ! Пан Бог , бо він створив чомусь Адама та Єву а не Адама і Адама
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07.07.2020 14:02 Відповісти
Наука поперед усього робить людину людиною, а не ідоли придумані для одурманювання людини.
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07.07.2020 14:06 Відповісти
Наука каже,що задниця призначена для того щоб срати.
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07.07.2020 14:12 Відповісти
Виходе ти пісюном тільки пісяєшь?
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07.07.2020 14:17 Відповісти
Наука каже ,що пісюн можна використовувати для розмноження,але обов'язково треба два різнополих.Від двох однополих пісюнів ,або пісюна з задницею дітей не буде,можете не старатись.
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07.07.2020 14:22 Відповісти
Люди трахаються не тільки для розмноження.
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07.07.2020 14:45 Відповісти
Бач,ти вже сам підтримав Дуду.
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07.07.2020 15:46 Відповісти
якраз трахатись вам дозволяється будь-яким чином і з будь ким

Але не можна допускати(заборонено законом ) використовувати для вашого задоволення дітей і звірів...
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07.07.2020 16:59 Відповісти
Дурень. Що ти верзеш? Тупий як москаль.
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07.07.2020 17:01 Відповісти
Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами

1. Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини,
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07.07.2020 17:05 Відповісти
людину людиною робить виховання..Не наука..
доведено численними мауглі...

яку людину виховає монопара (з якими комплексами) -ось питання
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07.07.2020 17:08 Відповісти
Немного истории как гомосексуализм сначала депатологизировали и нормализовали на Западе
https://parfentiev.ru/obshhestvo/517 Как гомосексуализм переста быть болезнью

https://parfentiev.ru/obshhestvo/99 Пропаганда под видом науки
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21.07.2020 09:22 Відповісти
А звідки взялись закони природи і хто цю природу створив?
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07.07.2020 15:26 Відповісти
Я навіть вже не кажу за школу , цю бідну дитину там довели б до самогубства , бо діти бувають дуже жорстокк
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07.07.2020 13:58 Відповісти
вы когда нибудь бывали в детском доме, думаю что нет, иначе вы бы понимали всю эту БОЛЬ!!! которую приносит ребёнку отсутствие семьи, конечно в приоритете должны быть традиционные семьи но на всех их не хватает, и лишать ребёнка права обрести семью, пусть даже не традиционную, это преступление сравнимое с убийством!
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07.07.2020 15:04 Відповісти
извиняюсь спросить а зачем гомогенным дети ???
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07.07.2020 14:32 Відповісти
Спитай в них, а бо подумай навіщо людям діти.
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07.07.2020 14:49 Відповісти
мне у них спытаты некак да и не зачем - дети нужны для продолжения рода это забито
в инстинктах всех живых существ на этой планете, может быть есть примеры из мира
животных - скажем самцы слоны живут одиночками а в стадо женщин допускаются во
время течки но это всё равно не усыновление чужих детей...........
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07.07.2020 15:03 Відповісти
А є ще черві гємофродиди, та й що з того? Діти для розумної людини ще щоб давати їй любов, розум та багато іншого. Толку с того що в дитини є тато і мати які бухають, палять і рухаються? Що вони можуть їй дати? І суспільству на це плювати, головне щоб не сексуальні меншинства.
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07.07.2020 15:17 Відповісти
секундочку дядя, вспомни своё детство и представь себе приходишь с улицы домой
а папа полюбил "другую"- маму естественно выгнал и тебе навстречу такой весь боро
датый дядя - иди ко мне сынок я тебя поцелую..... это я не для того что бы тебя оскор
бить а что бы ты себе представил что у тебя бы там внутри случилось ????? думаешь
у других детей по другому ???
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07.07.2020 15:27 Відповісти
Якісь приклад дуже глупий, вигнав та полюбив, ще й бородатий, напевно як Карабас барабас)?
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07.07.2020 15:56 Відповісти
Я би більш злякався, як що би він привів бородату жінку)
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07.07.2020 16:08 Відповісти
именно об этом тебе и пишу и если таки браки и семьи нормально то
будут и приводы бородатых "мам"... или как по твоему ??? ту разлюбил
"эту" полюбил......
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07.07.2020 16:36 Відповісти
Дуда же не запрещает размножаться голубым и розовым путем почкования
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07.07.2020 13:42 Відповісти
https://rossaprimavera.ru/news/6f2a9efc

https://www.wnd.com/2017/03/homosexuality-exploding-among-youth/

Багаааато. Процент подростков которые причислили себя к лгбт удвоился
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21.07.2020 09:13 Відповісти
Это очень сложный вопрос. Я общался со многими поляками и они против усыновления детей однополыми парами, при этом, отношение этих же самых поляков к однополым парам и геям\лесби в частности - очень нейтральное. По принципу - "это их жизнь и они сами решают кого любить".
А вот для ребенка что лучше: быть усыновленным однополой парой и жить в любви и заботе (в семье) или остаться в приюте? Я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Я не знаю, сколько детей в польских приютах никогда не были усыновлены и покинули стены приютов уже взрослыми.
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07.07.2020 19:31 Відповісти
Для мене тут немає складного питання , все ясно і просто . За свое довге життя я зустрчав людей що виростали в дитбудинках і потім в них все вдалося і освіта і родина і такє інше , і навпаки зустрічав людей що виросли в добрих родинах з добрими батьками з хорошими батьками і які на певному етапі свій життя або спилися або пішли на зону, загалом поламали собі життя . Я теж нейтральний відносно секс меншинств - мене не чіпають, ну і місить один одного в дупи - ваші проблеми, але усиновлення (наприклад) хлопчика цими педікамі це свідомо катастрофа для дитини , по-перше його ще в школі, просто дістануть (!) - там швидко взнають хто де та чому, він виросте вже з комплексами (!) по друге він буде впевнений що то є нормальна родина (!?) бо діти копиюють на рівні підсвідомості далі по життю своіх батьків і вже буде ясно хто з нього вирасте
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07.07.2020 20:53 Відповісти
В Украине и России - ребенка скорее всего загнобят, тут я с тобой согласен, но разговор был про Польшу, а тут к геям и лесби вполне нормально относятся, ведь человек не виноват, что он предпочитает партнера одного с собой пола. Да и решать за ребенка где ему воспитываться - я бы не решился.
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07.07.2020 21:03 Відповісти
Я власне за Украіну кажу , мене хвилює не Польща а моя батьквщина , а що до відношення поляків , не раз чув щось такє - Co to kurwa za pedal !? - або подібне , так що не дуже вони толерантні до ціх меньшевиків
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07.07.2020 21:08 Відповісти
Статья о решении Дуды относительно Польши. Причем тут обсуждение Украины? А на счет отношения поляков к гомосексуалистам - люди всюду разные, я писал за свои личные наблюдения.
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07.07.2020 22:23 Відповісти
не по-европейски как-то.
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07.07.2020 13:37 Відповісти
Пацстулом.
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07.07.2020 13:53 Відповісти
Дві мами , або два тата - пізд...ць для маляток !!!
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07.07.2020 13:43 Відповісти
а 4 бабушки ???
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07.07.2020 14:33 Відповісти
Все те же игры с диким населением...

"Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, озаботившаяся скрытой пропагандой гомосексуализма http://classic.newsru.com/russia/03jul2020/lgbticecream.html в рекламе мороженого "Радуга" , развила свою мысль и фактически приравняла изображение радуги к свастике. "У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее", - заявила она изданию https://pdmnews.ru/14204/ "Подъём" .
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07.07.2020 13:43 Відповісти
Звезда вообще символ Вельзевула.
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07.07.2020 13:51 Відповісти
Если рассуждать объективно то оно так и есть. Все эти отбросы испоганили все!
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07.07.2020 14:04 Відповісти
Радуга - символ удачи. Даже в компьютерных играх удачу обозначают ею. По моему, слишком жирно будет из за ЛГБТ запрещать радугу. Разве что флаг с нею.
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07.07.2020 17:10 Відповісти
Дуда верит в здоровую Польшу, если подписал такой законопроект накануне выборов.
Поляки молодцы.
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07.07.2020 13:53 Відповісти
Все правильно. Нехрен пирдерастам ломать психику детей. ********** - болезнь. Люди, в которых есть такие отклонения от нормы, в этом не виновны, но пропагандировать другим свои отклонения - в корне неверно.
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07.07.2020 13:59 Відповісти
власне дозвіл пропаганди "не таких" привів до наростання протестного руху проти "не таких"..
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07.07.2020 17:01 Відповісти
Ты - идиот. И скорее всего заразился идиотизмом от пропаганды синдрома Дауна.
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21.07.2020 09:59 Відповісти
А что скажет товарисч Третьякова о качестве таких детей?
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07.07.2020 14:02 Відповісти
Її так затюкали, шо вона помовчить. але подумає: хай одностатеві самі собі народжують
до речі: лесбійки цілком можуть через штучне запліднення. Але все одно - повинні бути мама і тато. Як два різних крила родини. Мама сердиться - тато пожаліє. Тато сердиться - мама захистить. Добрий і злий поліцейський, кнут і пряник. Два різних крила в сімьї дають рівновагу ( душевний спокій) для дитини.
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07.07.2020 16:51 Відповісти
Ну и что теперь, рожать будут через женский пол или просто покупать?
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07.07.2020 14:03 Відповісти
Дети -это наше будущее,а не игрушка какая-то.
Как хотите ,так имейте друг друга,но и только.
Я никого не осуждаю,но кому Богом дано иметь, тот и пусть имеет.Кому не дано,имейте с миром друг друга.
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07.07.2020 14:50 Відповісти
Ну це логічно!!! У дитини повинні бути ТАТО + МАМА!!! Так Богом встановлено!!!
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07.07.2020 15:00 Відповісти
Правильно сделал. Ребёнок должен иметь мать и отца и видеть естественную семью, а не извращения. У ребёнка тоже есть на это право.
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07.07.2020 15:24 Відповісти
Давно заметил, если презикам перед выборами нечем похвастаться , то начинают выдумывать всякую ху-ню типа языка, почую кожного, проблема ЛГБТ, веры, и т.п. Секс ориентация НИКАК не влияет какой ты человек и каким будешь чиновником!
У нас все президенты были вроде натуралами, а по результату каденции - ****** ********!
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07.07.2020 15:33 Відповісти
не надо нам серьожа лапшить лапшу. Вроді натуралами? Із свічкою стояв коло президентів? Один - сидів не раз, в тім числі за попитку як кажуть. Інший - наркоман кончений. І можливо із жиру чи аби попасти в їх коло мав пасивний секс скажімо з масляковим. А тепер сидить на крючку у пуйла з якимось компроматом. Який може бути настільки сильний компромат?
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07.07.2020 16:57 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!!
А ну ка дайте ссылку на их https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk01kal-he5hzTgq0Xw9532IkXQHNoA:1594136381458&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiTzfXlvLvqAhUIJZoKHTWkA5MQBSgAegQICxAq каминг ауты или факты поттверждающие ваши секс фантазии?
Или вы балабол?
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07.07.2020 18:40 Відповісти
от балабола чую - дай.те зсилку на їх традиційність. Чи відсутність наркозалежності. Шо - слабо?
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08.07.2020 00:00 Відповісти
Брехло конч-е!!!!
Открой википедию и посмотри на ком они женаты!!!!
Ну ты и ИДИОТ!!!!!
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08.07.2020 12:38 Відповісти
шо сірьожа? абідно за вовіка, да? А як вовік змішував з гімном у своїх виступах діючих президентів, премьєрів і інших представників тодішньої влади, то йому можна було? До речі: ні Ющенка, ні Тимошенко, ні Януковича, ні Порошенко я не поважаю за різні вчинки і з різних причин. Але більше десяти років тому все ж було гірко дивитися, як принижують нашу (хай недолугу) але ж все ж українську владу. І хто? - людина яка побоялася пройти тест на наркозалежність. ти теж певно залежний? інакше чого б тобі волосся в окремих місцях за таких рвати?
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08.07.2020 15:07 Відповісти
Сколько слов, а фактов 0!!!!!!
Шо балаболка, сказать нечего?
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08.07.2020 15:46 Відповісти
Запитується -якого ..уя Цензор наголощує на цих пропозиціях Дуди,але взагалі не висвітив основний скандал перед другим туром -"Дискусія кандидатів" у різних місцях...
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07.07.2020 16:54 Відповісти
У Бутусова є сторінка у фейсбуку, от і спитай.те
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07.07.2020 16:58 Відповісти
це риторичне запитання
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07.07.2020 17:02 Відповісти
Суди отримають право перевіряти пари, щоб переконатися, що вони відповідають визначенню в Основному законі..

ось це цікаво...
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07.07.2020 17:14 Відповісти
https://litvinizmy.home.blog/litviny/hender/
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11.07.2020 13:30 Відповісти
Два тарана европейского союза - этот Дуда и этот, венгерский, как его - Осборн? Олуш?
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21.07.2020 10:01 Відповісти
 
 