Зеленський вніс у Раду законопроєкт для отримання від Європейського інвестбанку €136 мільйонів на енергетику

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №0051 "Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст законопроєкту оприлюднено на сайті ВР.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт розроблено з метою створення правових підстав для використання позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для фінансування інвестиційного проєкту "Програма підвищення надійності підстанцій" у сумі 136 млн євро.

У межах цього проєкту передбачається здійснити реконструкцію 11-ти підстанцій напругою 330 кВ і однієї підстанції напругою 750 кВ Дніпровської електроенергетичної системи з впровадженням на підстанціях автоматизованих систем управління НЕК "Укренерго" технологічними процесами для досягнення технічного рівня можливості інтеграції української енергосистеми з енергосистемою Європи і забезпечення цілісності ОЕС України.

Гарантійна угода між Україною та ЄІБ визначає забезпечення платіжних зобов'язань за фінансовою угодою (Програма підвищення надійності підстанцій) між ЄІБ та НЕК "Укренерго" державною гарантією.

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