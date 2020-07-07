Зеленський вніс у Раду законопроєкт для отримання від Європейського інвестбанку €136 мільйонів на енергетику
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №0051 "Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.
Як інформує Цензор.НЕТ, текст законопроєкту оприлюднено на сайті ВР.
Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт розроблено з метою створення правових підстав для використання позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для фінансування інвестиційного проєкту "Програма підвищення надійності підстанцій" у сумі 136 млн євро.
У межах цього проєкту передбачається здійснити реконструкцію 11-ти підстанцій напругою 330 кВ і однієї підстанції напругою 750 кВ Дніпровської електроенергетичної системи з впровадженням на підстанціях автоматизованих систем управління НЕК "Укренерго" технологічними процесами для досягнення технічного рівня можливості інтеграції української енергосистеми з енергосистемою Європи і забезпечення цілісності ОЕС України.
Гарантійна угода між Україною та ЄІБ визначає забезпечення платіжних зобов'язань за фінансовою угодою (Програма підвищення надійності підстанцій) між ЄІБ та НЕК "Укренерго" державною гарантією.
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Украине необходимо вернуть регулирование энергетики и формульное ценообразование в энергетике.
Об этом написала народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.
"Для предотвращения краха базовой отрасли - энергетики и необходимости поиска еще 50 млрд грн для спасения отрасли надо срочно вернуть регулирование в энергетике, в т.ч. временно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета в ценообразовании на уголь аналогично действующего ценообразования на газ, чтобы был объективный и прогнозируемый ценовой маркер", - написала Буймистер.
"За это время необходимо проанализировать сделанные ошибки, провести санацию финансов энергопредприятий, восстановить платежную дисциплину, вернуть прогнозируемость цены тока, плотно прищемить лазейки для коррупции и затем вместе с Секретариатом Энергетического сообщества и международными партнерами внедрить полноценный рынок. Без разных административных ограничений и соответствующих искажений" , - отметила Буймистер.
Отметим, с 1 июля 2019 года была введена новая модель рынка электроэнергии. Она пришла на смену так называемой модели пула, где цены были регулируемые государством. Стоимость электроэнергии для промышленности рассчитывалась в соответствии с постановлением НКРЭКУ 289 от 23 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" (т. н. формула "Роттердам +"). Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.
Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписанный президентом Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам +". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.