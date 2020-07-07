Деякі нардепи "Слуги народу" придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову. ІНФОГРАФІКА

У нещодавно поданих деклараціях за 2019 рік щонайменше шість депутатів фракції "Слуги народу" задекларували щойнопридбані автомобілі з пробігом, зазначена вартість яких дуже суттєво відрізняється від ринкової.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Що купували нардепи в 2019".

Так, Оксана Дмитрієва минулого року придбала Porshe Cayenne 2011 року за - згідно з декларацією - 100 тис. грн. Рік по тому аналогічні авто пропонуються покупцям на AutoRia та інших сайтах за ціною близько 800 тис. грн

П'ятим автомобілем у сім'ї нардепа Костянтина Касая став Jaguar XJ 2010 року, придбаний нібито за 50 тис. грн (у продажу цю модель того ж року випуску ми знайшли за 719 тис.).

Дружина Володимира Козака, родича Кернеса, стала власницею Mercedes Benz GL350 CDI 2013 року за 100 тис. грн. Ринкова ціна авто на сьогодні - від 850 тис. грн.

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Сам нардеп обзавівся BMW M135I, також 2013 року, за 50 тис. грн.

Микита Потураєв уже в 2020 році придбав Jeep Grand Cherokee 2017 року за 149 тис. грн (ринкова ціна - від 700 тис.).

А чоловік нардепки Вікторії Кінзбурської купив Nissan Juke 2016 року за 49 тис. грн (ринкова ціна - 350-400 тис).

Крім того, нещодавно придбаний за 250 тис. грн Jaguar F-Pace 2016 року задекларувала Галина Михайлюк. Водночас ціна аналогічних автомобілів на сьогодні стартує від 980 тис. грн.

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