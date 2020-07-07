Деякі нардепи "Слуги народу" придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову. ІНФОГРАФІКА
У нещодавно поданих деклараціях за 2019 рік щонайменше шість депутатів фракції "Слуги народу" задекларували щойнопридбані автомобілі з пробігом, зазначена вартість яких дуже суттєво відрізняється від ринкової.
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Що купували нардепи в 2019".
Так, Оксана Дмитрієва минулого року придбала Porshe Cayenne 2011 року за - згідно з декларацією - 100 тис. грн. Рік по тому аналогічні авто пропонуються покупцям на AutoRia та інших сайтах за ціною близько 800 тис. грн
П'ятим автомобілем у сім'ї нардепа Костянтина Касая став Jaguar XJ 2010 року, придбаний нібито за 50 тис. грн (у продажу цю модель того ж року випуску ми знайшли за 719 тис.).
Дружина Володимира Козака, родича Кернеса, стала власницею Mercedes Benz GL350 CDI 2013 року за 100 тис. грн. Ринкова ціна авто на сьогодні - від 850 тис. грн.
Сам нардеп обзавівся BMW M135I, також 2013 року, за 50 тис. грн.
Микита Потураєв уже в 2020 році придбав Jeep Grand Cherokee 2017 року за 149 тис. грн (ринкова ціна - від 700 тис.).
А чоловік нардепки Вікторії Кінзбурської купив Nissan Juke 2016 року за 49 тис. грн (ринкова ціна - 350-400 тис).
Крім того, нещодавно придбаний за 250 тис. грн Jaguar F-Pace 2016 року задекларувала Галина Михайлюк. Водночас ціна аналогічних автомобілів на сьогодні стартує від 980 тис. грн.
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Сниться чоловікові страшний сон, що його дружина на базарі продає його рибацькі снасті за ціною яку він її розказував.
Теперь еще хотят иврит лагерный сделать вторым украинским .
Но они же тут строят джидайский Бенялюкс: чтобы у них всё было,
и им за это ничего не было.
Хто там за це відповідає - НАПК, САП чи ДПСУ?
Бо не "слугова" це робота, податки державі Україна платити. Для цього є мілкі фермери, ФОПи та інші, хто їх наобирав
Зелёные убийцы мелких фермеров - политолог Июль 7, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%91%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%8b-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8.html#respond Комментарии: 0
Зелёные, вы пошли полностью по тропе папаредеников. Гореть вам в аду.
Смотрите, у тварей такая же логика , как и в случае с ФОПами. Под видом, что все должны платить налоги, создают условия для тотального передела рынка.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko огласил сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Сначала приняли закон о продаже земли и кричали: «да никто у вас землю забирать не будет, все будет хорошо».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC.html «Вы не слуги народа, а позор народа!» Фермер ответил нардепу насчет продажи земли. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3.html «Батькивщина» считает наглое протягивание закона о распродаже земли коррупцией на высшем уровне - заявление. Видео
Второй шаг - вводим налоги, чтобы вся мелочь продала землю крупным баронам, как фопам ввели РРО, что пролоббировалм крупные сети через мсье Гетьманцева.
Дальше скупаем землю за бесценок, чтобы «мелочь» не выделывалась.
А потом будет третий шаг - снижение или вообще снятие этого же налога под видом «спасения производителя» после того, как земля будет сконцентрирована в руках нескольких сот человек. Вуаля.
Точно такая же логика в законе о медиа.
Вывод: Зелёные, вы пошли полностью по тропе папаредеников. Гореть вам в аду.
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Юрий Романенко также дал ссылку на сегодняшнюю новость по этому поводу.
В ней говорится, что нардепы от фракции «Слуга народа» и группы «Доверие» разработали законопроект №3131, который предусматривает введение налога для малых фермеров - ежегодного внесения 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, вне зависимости от размера дохода.
Об этом пишет https://www.dw.com/uk/zaplaty-shist-tysiach-hryven-vlada-hotuie-siurpryz-selianam/a-53919823 DW .
Законопроект включен в повестку дня. Его авторами стали 36 народных избранников.
Госгеокадастр сообщает, что сейчас самостоятельной обработкой своих земельных участков занимаются 4,7 миллионов фермеров, которые платят налог в размере до 300 гривен за гектар. Плату 18% налога на доход от продажи сельскохозяйственных продуктов осуществляют лишь единоличники, выращивающие продукцию на земле площадью более двух гектаров.
Нардепы и представители крупного агробизнеса считают, что владельцы паев или земельных участков не проводят декларирование доходов, которые получили от использования земли.
«Честные сельхозпроизводители оказываются в неравных условиях с «минимизаторами», у которых налоговая нагрузка значительно ниже», - указано в пояснительной записке к проекту закона.
По мнению авторов законопроекта, неуплата налогов частью фермеров препятствует развитию рынка сельхозпродуктов и нормальной конкуренции на нем, а также вложениям средств в аграрный сектор от инвесторов.
Однако по словам эксперта Киевской школы экономики Олега Новьевского, законопроект позволит крупным агрокомпаниям «отжимать» землю у мелких фермеров.
Специалисты подчеркивают, что новый налог формально коснется всех землевладельцев, но агрокомпании фактически не будут платить его.
https://ukrmir.info/sluga-urodiv-maryana-bezugla-trima%d1%94-nas-za-idiotiv-nedolugih/
Слуга уродів Мар'яна Безугла тримає нас за ідіотів недолугих
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2020-07-07 08:03:42 -: Віктор Станіславович
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Коментуючи "жахливі гріхи" НБУ за часів головування Смолія, "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила наступне:
"ОВДП розміщували під шалений відсоток… І гроші дружньо виводили з країни. З 1 січня 2019 року по квітень 2020 року з України вивели дивідендів на 11,6 млрд доларів". По-перше,
$11,6 млрд - це не дивіденди, а загальна сума. Тобто, нерезиденти спочатку завели свої гроші в Україну, а $11,6 млрд - це вони вивели назад свої ж гроші, але з відсотками. Наприклад, Ви поклали в банк 100 грн під 18% річних, через рік Ви забрали 118 грн, але ж ніхто в здоровому глузді не називає усі 118 грн Вашим "прибутком", бо з них 100 і так були Вашими. Але "слугам" чомусь дуже хочеться, щоб українці думали, що на нас хтось там за змовою з НБУ "заробив" аж $11,6 млрд трохи більше ніж за рік.
https://ukrmir.info/slugi-virishili-obklasti-dribnih-fermeriv-obrokom-cheka%d1%94mo-podorozhchannya-produktiv-v-razi/ Слуги вирішили обкласти дрібних фермерів оброком, чекаємо подорожчання продуктів в рази
По-друге, і це головне, левова частка цих $11,6 млрд - це цінні парери МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ, а не національного банку!
То яке відношення мають продані Мінфіном ОВДП до НБУ?!
Крім того, Мар'яна Безугла каже про період з 1 січня 2019 по квітень 2020 року, але з цих 16 місяців цілих 8 місяців Міністерство фінансів очолювали люди, які були призначені Зе-монобільшістю (до якої входить і сама Мар'яна) в новому парламенті!
Тобто, за логікою "слуги народу" виходить, що половину вказаного нею часу на українцях "наживалися" саме завдяки діям призначеного "слугами народу" керівництва міністерества фінансів! Так?!
https://ukrmir.info/dyakuyu-duzhe-dyakuyu-zelenomu-blyuvotinnyu-vashim-blt-tatusyam-togo-zh/ Дякую, дуже дякую зеленому блювотинню, вашим бл@ть татусям того ж…
Чесно, я досі не знаю, ця Мар'яна та її "однодумці" серед "слуг народу" свідомо брешуть, чи вони самі щиро вірять в цю маячню через свою некомпетентність? Але, як мені здається, обидва ці варіанти жахливі…
Подставился - получи !