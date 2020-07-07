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Новини
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Деякі нардепи "Слуги народу" придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову. ІНФОГРАФІКА

У нещодавно поданих деклараціях за 2019 рік щонайменше шість депутатів фракції "Слуги народу" задекларували щойнопридбані автомобілі з пробігом, зазначена вартість яких дуже суттєво відрізняється від ринкової.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Що купували нардепи в 2019".

Так, Оксана Дмитрієва минулого року придбала Porshe Cayenne 2011 року за - згідно з декларацією - 100 тис. грн. Рік по тому аналогічні авто пропонуються покупцям на AutoRia та інших сайтах за ціною близько 800 тис. грн

Деякі нардепи Слуги народу придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову 01

П'ятим автомобілем у сім'ї нардепа Костянтина Касая став Jaguar XJ 2010 року, придбаний нібито за 50 тис. грн (у продажу цю модель того ж року випуску ми знайшли за 719 тис.).

Деякі нардепи Слуги народу придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову 02

Дружина Володимира Козака, родича Кернеса, стала власницею Mercedes Benz GL350 CDI 2013 року за 100 тис. грн. Ринкова ціна авто на сьогодні - від 850 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук задекларував частку в телеканалах "1+1" і "2+2", якою раніше володів Суркіс. ДОКУМЕНТ

Деякі нардепи Слуги народу придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову 03

Сам нардеп обзавівся BMW M135I, також 2013 року, за 50 тис. грн.

Деякі нардепи Слуги народу придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову 04

Микита Потураєв уже в 2020 році придбав Jeep Grand Cherokee 2017 року за 149 тис. грн (ринкова ціна - від 700 тис.).

Деякі нардепи Слуги народу придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову 05

А чоловік нардепки Вікторії Кінзбурської купив Nissan Juke 2016 року за 49 тис. грн (ринкова ціна - 350-400 тис).

Деякі нардепи Слуги народу придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову 06

Крім того, нещодавно придбаний за 250 тис. грн Jaguar F-Pace 2016 року задекларувала Галина Михайлюк. Водночас ціна аналогічних автомобілів на сьогодні стартує від 980 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації. ІНФОГРАФІКА

Деякі нардепи Слуги народу придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову 07

Автор: 

декларація (1423) машина (35) Слуга народу (2814) Потураєв Микита (146) Кінзбурська Вікторія (4) Оксана Дмитрієва (13)


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Топ коментарі
+41
Ряд нардепов "Слуги народа" приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной - Цензор.НЕТ 4777
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07.07.2020 13:26
+39
Двухлетний Чероки за 5500$? Вот уж закончилась у кого-то эпоха бедности... Рядовые зебилы, а вам слабо?
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07.07.2020 13:23
+37
Нищеброды. Украинские учителя могут себе позволить и более крутые тачки. А фули, с 4000 долярив зарплаты им это по карману.
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07.07.2020 13:23
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нагадало анекдот.
Сниться чоловікові страшний сон, що його дружина на базарі продає його рибацькі снасті за ціною яку він її розказував.
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07.07.2020 13:55 Відповісти
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07.07.2020 14:00 Відповісти
Нищеброды.
Теперь еще хотят иврит лагерный сделать вторым украинским .
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07.07.2020 13:59 Відповісти
Они думают, что если пересядут на Ягуары, то сразу превратятся в леди и джентльменов.
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07.07.2020 14:04 Відповісти
Ну в лЯдей им превращаться не надо, они ими и были.
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07.07.2020 15:26 Відповісти
Ну так гнать таких от туда надо, сразу! Вот сегодня узнали, завтра уже пошли вон!
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07.07.2020 14:06 Відповісти
В нормальных странах этот был бы скандал с отставками.
Но они же тут строят джидайский Бенялюкс: чтобы у них всё было,
и им за это ничего не было.
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07.07.2020 14:11 Відповісти
Зе-е-е-е, зе-е-е-е, то-есть не-е-е-е, не-е-е-е, это зе-е-е-ейк.., тьфу ты фейк! С коррупцией покончено, раз и на всегда! - пахан янелоху сказал!!!
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07.07.2020 14:15 Відповісти
Ну і де відкриті справи по ухиленню від податків?
Хто там за це відповідає - НАПК, САП чи ДПСУ?
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07.07.2020 14:25 Відповісти
В старые недобрые времена пиво было только членам профсоюза, а сейчас дешевые авто только членам одной партии. Партийные скидки господа присяжные и заседатели
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07.07.2020 14:35 Відповісти
Слугам ще й приплачують, за "шарові" автомобілі.
Бо не "слугова" це робота, податки державі Україна платити. Для цього є мілкі фермери, ФОПи та інші, хто їх наобирав
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07.07.2020 14:41 Відповісти
А нариду нравицца... Главное, шобы барину было хорошо...
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07.07.2020 14:42 Відповісти
Как жалок шут на троне короля,как глуп народ,который то позволил
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07.07.2020 14:45 Відповісти
Террариум единомышленников! Сироты казанские!
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07.07.2020 14:49 Відповісти
Сеанс уриноофтальмологии продолжается....
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07.07.2020 14:49 Відповісти
Пусть сбросят мне телефон этого автосалона!!!!
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07.07.2020 15:29 Відповісти
Они как красть и грабить народ не могут вот и врут везде

Зелёные убийцы мелких фермеров - политолог Июль 7, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%91%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%8b-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8.html#respond Комментарии: 0
Деякі нардепи "Слуги народу" придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову - Цензор.НЕТ 4433Зелёные, вы пошли полностью по тропе папаредеников. Гореть вам в аду.
Смотрите, у тварей такая же логика , как и в случае с ФОПами. Под видом, что все должны платить налоги, создают условия для тотального передела рынка.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko огласил сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Сначала приняли закон о продаже земли и кричали: «да никто у вас землю забирать не будет, все будет хорошо».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC.html «Вы не слуги народа, а позор народа!» Фермер ответил нардепу насчет продажи земли. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3.html «Батькивщина» считает наглое протягивание закона о распродаже земли коррупцией на высшем уровне - заявление. Видео
Второй шаг - вводим налоги, чтобы вся мелочь продала землю крупным баронам, как фопам ввели РРО, что пролоббировалм крупные сети через мсье Гетьманцева.
Дальше скупаем землю за бесценок, чтобы «мелочь» не выделывалась.
А потом будет третий шаг - снижение или вообще снятие этого же налога под видом «спасения производителя» после того, как земля будет сконцентрирована в руках нескольких сот человек. Вуаля.
Точно такая же логика в законе о медиа.
Вывод: Зелёные, вы пошли полностью по тропе папаредеников. Гореть вам в аду.
***
Юрий Романенко также дал ссылку на сегодняшнюю новость по этому поводу.
В ней говорится, что нардепы от фракции «Слуга народа» и группы «Доверие» разработали законопроект №3131, который предусматривает введение налога для малых фермеров - ежегодного внесения 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, вне зависимости от размера дохода.
Об этом пишет https://www.dw.com/uk/zaplaty-shist-tysiach-hryven-vlada-hotuie-siurpryz-selianam/a-53919823 DW .
Законопроект включен в повестку дня. Его авторами стали 36 народных избранников.
Госгеокадастр сообщает, что сейчас самостоятельной обработкой своих земельных участков занимаются 4,7 миллионов фермеров, которые платят налог в размере до 300 гривен за гектар. Плату 18% налога на доход от продажи сельскохозяйственных продуктов осуществляют лишь единоличники, выращивающие продукцию на земле площадью более двух гектаров.
Нардепы и представители крупного агробизнеса считают, что владельцы паев или земельных участков не проводят декларирование доходов, которые получили от использования земли.
«Честные сельхозпроизводители оказываются в неравных условиях с «минимизаторами», у которых налоговая нагрузка значительно ниже», - указано в пояснительной записке к проекту закона.
По мнению авторов законопроекта, неуплата налогов частью фермеров препятствует развитию рынка сельхозпродуктов и нормальной конкуренции на нем, а также вложениям средств в аграрный сектор от инвесторов.
Однако по словам эксперта Киевской школы экономики Олега Новьевского, законопроект позволит крупным агрокомпаниям «отжимать» землю у мелких фермеров.
Специалисты подчеркивают, что новый налог формально коснется всех землевладельцев, но агрокомпании фактически не будут платить его.
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07.07.2020 15:30 Відповісти
Романенко так топил за Монику на выборах. А теперь взвыл)
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07.07.2020 15:57 Відповісти
Деякі нардепи "Слуги народу" придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову - Цензор.НЕТ 6564
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07.07.2020 15:31 Відповісти
а какая разница? да зэбилы?
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07.07.2020 15:52 Відповісти
Врут как дышат а дышат постоянно вот и врут без устали
https://ukrmir.info/sluga-urodiv-maryana-bezugla-trima%d1%94-nas-za-idiotiv-nedolugih/

Слуга уродів Мар'яна Безугла тримає нас за ідіотів недолугих
409
2020-07-07 08:03:42 -: Віктор Станіславович

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62

6

Коментуючи "жахливі гріхи" НБУ за часів головування Смолія, "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила наступне:
"ОВДП розміщували під шалений відсоток… І гроші дружньо виводили з країни. З 1 січня 2019 року по квітень 2020 року з України вивели дивідендів на 11,6 млрд доларів". По-перше,
$11,6 млрд - це не дивіденди, а загальна сума. Тобто, нерезиденти спочатку завели свої гроші в Україну, а $11,6 млрд - це вони вивели назад свої ж гроші, але з відсотками. Наприклад, Ви поклали в банк 100 грн під 18% річних, через рік Ви забрали 118 грн, але ж ніхто в здоровому глузді не називає усі 118 грн Вашим "прибутком", бо з них 100 і так були Вашими. Але "слугам" чомусь дуже хочеться, щоб українці думали, що на нас хтось там за змовою з НБУ "заробив" аж $11,6 млрд трохи більше ніж за рік.
https://ukrmir.info/slugi-virishili-obklasti-dribnih-fermeriv-obrokom-cheka%d1%94mo-podorozhchannya-produktiv-v-razi/ Слуги вирішили обкласти дрібних фермерів оброком, чекаємо подорожчання продуктів в рази
По-друге, і це головне, левова частка цих $11,6 млрд - це цінні парери МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ, а не національного банку!
То яке відношення мають продані Мінфіном ОВДП до НБУ?!
Крім того, Мар'яна Безугла каже про період з 1 січня 2019 по квітень 2020 року, але з цих 16 місяців цілих 8 місяців Міністерство фінансів очолювали люди, які були призначені Зе-монобільшістю (до якої входить і сама Мар'яна) в новому парламенті!
Тобто, за логікою "слуги народу" виходить, що половину вказаного нею часу на українцях "наживалися" саме завдяки діям призначеного "слугами народу" керівництва міністерества фінансів! Так?!
https://ukrmir.info/dyakuyu-duzhe-dyakuyu-zelenomu-blyuvotinnyu-vashim-blt-tatusyam-togo-zh/ Дякую, дуже дякую зеленому блювотинню, вашим бл@ть татусям того ж…
Чесно, я досі не знаю, ця Мар'яна та її "однодумці" серед "слуг народу" свідомо брешуть, чи вони самі щиро вірять в цю маячню через свою некомпетентність? Але, як мені здається, обидва ці варіанти жахливі…
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07.07.2020 16:13 Відповісти
Даруйте, але єдине , що приходить на думку, 73% баранів привели до влади зелене брехливе бидло
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07.07.2020 16:22 Відповісти
ОПЯТЬ СЛУГИ..
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07.07.2020 17:26 Відповісти
Таких цен даже на амерских автосвалках нет))
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07.07.2020 17:39 Відповісти
Теперь Потураева надо тыкать жирной мордякой в эту покупку при каждом случае.
Подставился - получи !
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07.07.2020 17:41 Відповісти
Це і є кінець епохи бідності для служок, а для лохторату епоха виживання. Вас зробили разом!
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07.07.2020 22:37 Відповісти
Сиротки, что с них взять
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07.07.2020 23:13 Відповісти
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