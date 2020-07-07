Сьогодні під Харківською ОДА відбудеться акція протесту проти призначення заступницею губернатора Харківщини колишньої дружини Мураєва Валерії Мураєвої.

Як раніше повідомлялося, заступницею губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії і захоплення українських територій. Сьогодні під будівлею Харківської ОДА відбудеться акція протесту проти цього призначення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, цієї середи на засіданні Кабінету Міністрів буде затверджено призначення Валерії Мураєвої на посаду першого заступника голови ХОДА. Вадим Слюсарєв - людина, яка лобіює це призначення, так само, як і намагався лобіювати призначення ватного Євгена Грицькова, але отримав поразку через протест громадськості. Тому 7 липня для Харків’ян є останній шанс висловити свою позицію з приводу цієї відверто зрадницької ситуації. 7.07.20 о 16:00 під ХОДА", - заявили організатори акції.

Також читайте: Заступником губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії та захоплення українських територій

Нагадаємо, заступницею губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії та захоплення українських територій.