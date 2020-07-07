Сьогодні під Харківською ОДА відбудеться акція протесту проти призначення заступницею губернатора Харківщини колишньої дружини Мураєва
Сьогодні під Харківською ОДА відбудеться акція протесту проти призначення заступницею губернатора Харківщини колишньої дружини Мураєва Валерії Мураєвої.
Як раніше повідомлялося, заступницею губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії і захоплення українських територій. Сьогодні під будівлею Харківської ОДА відбудеться акція протесту проти цього призначення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За нашою інформацією, цієї середи на засіданні Кабінету Міністрів буде затверджено призначення Валерії Мураєвої на посаду першого заступника голови ХОДА. Вадим Слюсарєв - людина, яка лобіює це призначення, так само, як і намагався лобіювати призначення ватного Євгена Грицькова, але отримав поразку через протест громадськості. Тому 7 липня для Харків’ян є останній шанс висловити свою позицію з приводу цієї відверто зрадницької ситуації. 7.07.20 о 16:00 під ХОДА", - заявили організатори акції.
Нагадаємо, заступницею губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії та захоплення українських територій.
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А почему пэтюнька ее в 2014 не посадил за антиукраинскую деятельность?
Да и никого из рыгов не посадил
Если Зелю не устраивает кадровая политика его назначенца, он должен его уволить и назначить другого.
Он разрешит ватной мрази Мураевой работать замом главы ОГА?
У него спрашивай)))
И вообще, прочти статью, для начала.
Там говорится, что хернес ЛОББИРУЕТ, А НЕ НАЗНАЧАЕТ)))
По-друге, історію роблять 3-5%, тому не варто чекати, що усі кинуться щось робити.
По-третє, я писав про настрої, от восени й подивимося..
В Україні вже губернії?