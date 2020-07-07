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Сьогодні під Харківською ОДА відбудеться акція протесту проти призначення заступницею губернатора Харківщини колишньої дружини Мураєва

Сьогодні під Харківською ОДА відбудеться акція протесту проти призначення заступницею губернатора Харківщини колишньої дружини Мураєва

Сьогодні під Харківською ОДА відбудеться акція протесту проти призначення заступницею губернатора Харківщини колишньої дружини Мураєва Валерії Мураєвої.

Як раніше повідомлялося, заступницею губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії і захоплення українських територій. Сьогодні під будівлею Харківської ОДА відбудеться акція протесту проти цього призначення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, цієї середи на засіданні Кабінету Міністрів буде затверджено призначення Валерії Мураєвої на посаду першого заступника голови ХОДА. Вадим Слюсарєв - людина, яка лобіює це призначення, так само, як і намагався лобіювати призначення ватного Євгена Грицькова, але отримав поразку через протест громадськості. Тому 7 липня для Харків’ян є останній шанс висловити свою позицію з приводу цієї відверто зрадницької ситуації. 7.07.20 о 16:00 під ХОДА", - заявили організатори акції.

Також читайте: Заступником губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії та захоплення українських територій

Нагадаємо, заступницею губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії та захоплення українських територій.

Автор: 

Кабмін (14108) призначення (2290) ОДА (1629) Харків (5635) Харківщина (6054) Мураєва Валерія (5)


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Топ коментарі
+19
Кацосрань лезет из всех щелей...
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07.07.2020 13:35
+12
Сосны пошли уже б.у. но ещё рабочие.
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07.07.2020 13:37
+11
чем рускомирнее мразь тем больше вероятность получения должности при бубочке.
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07.07.2020 13:37
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Кацосрань лезет из всех щелей...
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07.07.2020 13:35 Відповісти
Она при пэтюньке очень ныкалась депутатом горсовета Харькова, так ныкалась, шо никто ее и не заметил))))
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07.07.2020 13:42 Відповісти
Ох уж этот Порошенко, доколе!?
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07.07.2020 13:44 Відповісти
А депутатом горсовета ее пэтюнька выбрал или харьковские ватодрочеры?
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07.07.2020 13:45 Відповісти
Петя их заставил, страшный человек...
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07.07.2020 13:47 Відповісти
А замом ее хернес хочет, или прямо Зеленский назначает?
А почему пэтюнька ее в 2014 не посадил за антиукраинскую деятельность?
Да и никого из рыгов не посадил
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07.07.2020 13:48 Відповісти
Авакова спроси, или Венедиктову.
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07.07.2020 13:49 Відповісти
Может для начала геннедоразумение и тогдашний главСБУшник ответит?
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07.07.2020 14:00 Відповісти
Чортами занимается Баканов.
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07.07.2020 14:26 Відповісти
Глав областных администраций назначает ЗЕЛЕНСКИЙ, а не Кернес.
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07.07.2020 14:00 Відповісти
Замов тоже?)))
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07.07.2020 14:01 Відповісти
Кернес назначает замов чиновникам, которых ЛИЧНО назначает ЗЕЛЕНСКИЙ?
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07.07.2020 14:02 Відповісти
Зеленский назначает замов?))
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07.07.2020 14:04 Відповісти
Или Зеленский, или чиновник, которого он лично назначил.
Если Зелю не устраивает кадровая политика его назначенца, он должен его уволить и назначить другого.
Он разрешит ватной мрази Мураевой работать замом главы ОГА?
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07.07.2020 14:06 Відповісти
А я откуда знаю?
У него спрашивай)))
И вообще, прочти статью, для начала.
Там говорится, что хернес ЛОББИРУЕТ, А НЕ НАЗНАЧАЕТ)))
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07.07.2020 14:15 Відповісти
Вот и увидим послушает Зю лоббиста Кернеса или нет.
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07.07.2020 14:22 Відповісти
чем рускомирнее мразь тем больше вероятность получения должности при бубочке.
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07.07.2020 13:37 Відповісти
Сосны пошли уже б.у. но ещё рабочие.
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07.07.2020 13:37 Відповісти
Да... небольшое ТО в виде пару откатов, поддуют немного и норм так будет. А там гляди еще какая *********** колода подвалит.
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07.07.2020 13:43 Відповісти
Дупла зацементировали, послужит еще...
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07.07.2020 13:48 Відповісти
Теперь считай , у мажора есть новая должность .
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07.07.2020 13:38 Відповісти
схоже, вони не розуміють, що незабаром їх будуть просто вішати
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07.07.2020 13:38 Відповісти
Хто їх буде вішати? Продажний український народішко? Ніхто їх не вішатиме, у їхніх руках всі ресурси. ВСІ. За два Майдани просрали все. 1-й просрали за Ющенка, 2-й - за Порошенка.
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07.07.2020 13:49 Відповісти
ну, по-перше, не Вам давати оцінку народові України. Дійсно, незавершені революції породили безкарність, а та у свою чергу - вседозволеність, тому помилки будуть враховані.
По-друге, історію роблять 3-5%, тому не варто чекати, що усі кинуться щось робити.
По-третє, я писав про настрої, от восени й подивимося..
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07.07.2020 13:56 Відповісти
Каким образом при Порошенко? Законы монобольшинство принимало? Пол-года Порошенко работал при Раде, депутаты которой в Кремль на поклон ездили. Кто избрал "новую" Раду в конце 2014 года? Не напомнишь её состав?
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07.07.2020 14:03 Відповісти
Боюсь скоро Харьков таки потеряется. Чего так мелочно то, бывшая жена коллоборанта всего лишь. Можно б было мунтяншу как вариант, ну или витренчиху. На худой конец и симоненко б сошел. Хотя не, тут сосна более рабочая.
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07.07.2020 13:41 Відповісти
Сьогодні під Харківською ОДА відбудеться акція протесту проти призначення заступницею губернатора Харківщини колишньої дружини Мураєва - Цензор.НЕТ 8177
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07.07.2020 13:58 Відповісти
https://censor.net/user/34570, а тебе не пора на паРашу, т.к. ты способствовал приходу к власти в Украине окацапленных?
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07.07.2020 14:04 Відповісти
У на уже ГУБЕРНИИ?
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07.07.2020 14:25 Відповісти
Долбанные междусобойчики дЖИДаи только местами меняются И дрюкают по очереди Украину и Украинцев То рыги то барыги А мы только кряхтим и иногда кричим ганьба
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07.07.2020 15:02 Відповісти
Якого в біса "ГУБЄРНАТАРА",українці що в "губєрніях" живуть?Пишіть правильно заст.голови ОДА чи заст.очільника області,тощо.Вже нудить від цієї малоросійщини((((
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07.07.2020 15:18 Відповісти
"...заместителем губернатора Харьковщины...

В Україні вже губернії?
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07.07.2020 16:13 Відповісти
 
 