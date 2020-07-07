УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4894 відвідувача онлайн
Новини
8 474 36

Нардеп ОПЗЖ Мамоян купив два Land Cruiser по $700 і квартири в новому ЖК уп’ятеро дешевше за ціну забудовника. ІНФОГРАФІКА

Нардеп фракції ОПЗЖ Суто Мамоян серед придбань минулого року задекларував дві квартири в Києві - площею 124,7 та 125,1 кв м. Згідно з документом, кожна з квартир коштувала нардепу 500 тис. грн (тобто на момент придбання - близько $19 тис.).

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Що купували нардепи в 2019".

Відповідно до реєстру нерухомого майна, нові квартири Мамояна розташовані в ЖК "Зарічний" на березі Дніпра, неподплік метро "Славутич".

На сьогодні на сайті забудовника зазначено, що за стовідсоткової оплати вартість одного квадратного метра в ЖК - від 20 538 тис. грн. За цією мінімальною ціною квартира площею 125 кв. м коштує 2,56 млн грн.

Нардеп ОПЗЖ Мамоян купив два Land Cruiser по $700 і квартири в новому ЖК уп’ятеро дешевше за ціну забудовника 01

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації. ІНФОГРАФІКА


Нардеп ОПЗЖ Мамоян купив два Land Cruiser по $700 і квартири в новому ЖК уп’ятеро дешевше за ціну забудовника 02

Крім того, минулого року Суто Мамоян придбав три нові автомобілі: Mercedes Benz G63 2018 року випуску за 3,9 млн грн і два автомобілі Toyota Land Cruiser 2017 і 2018 років. Згідно з декларацією, кожен з них обійшовся нардепу в 20 тис. грн - близько $770 на дату придбання.

Найдешевші Land Cruiser, які нам вдалося знайти в продажу, - автомобілі з дуже серйозними пошкодженнями, зокрема після пожежі - коштують щонайменше 500 тис. грн. Аналогічні автомобілі на ходу - від 1,5 млн грн.

Також читайте: Деякі нардепи "Слуги народу" придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову. ІНФОГРАФІКА

Нардеп ОПЗЖ Мамоян купив два Land Cruiser по $700 і квартири в новому ЖК уп’ятеро дешевше за ціну забудовника 03
Нардеп ОПЗЖ Мамоян купив два Land Cruiser по $700 і квартири в новому ЖК уп’ятеро дешевше за ціну забудовника 04

Автор: 

декларація (1423) депутат (1779) житло (1074) квартира (297) машина (35) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
Это то самое ОПЗЖ, которое на каналах Медведчука рассказывает народу, как бандеровцы Украину обокрали?
показати весь коментар
07.07.2020 13:58
+24
В одной точке со "слугами" отоваривался?
показати весь коментар
07.07.2020 13:57
+23
Во как надо, лошары...
показати весь коментар
07.07.2020 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
має сплатити податки. ДБР агов?
показати весь коментар
07.07.2020 13:57 Відповісти
ДБР, зайняте, - клістрони з ПВО зкручує. Та й Порошенко не сидить)
показати весь коментар
07.07.2020 14:04 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Мамоян купил два Land Cruiser по $700 и квартиры в новом ЖК в 5 раз дешевле цены застройщика - Цензор.НЕТ 836
показати весь коментар
07.07.2020 14:26 Відповісти
Во как надо, лошары...
показати весь коментар
07.07.2020 13:57 Відповісти
В одной точке со "слугами" отоваривался?
показати весь коментар
07.07.2020 13:57 Відповісти
Это то самое ОПЗЖ, которое на каналах Медведчука рассказывает народу, как бандеровцы Украину обокрали?
показати весь коментар
07.07.2020 13:58 Відповісти
Це так хабарі зараз дають....
показати весь коментар
07.07.2020 13:58 Відповісти
який хитрий ара! Зажопівець, а все купує за копійки, і нікого не боїться: ані НАЗК, ані НАБУ. Мабуть, родич агрохімії, той теж все по знижках бере
показати весь коментар
07.07.2020 14:00 Відповісти
Быдло выбирает, потом жалуется на хреновую жизнь. Это всю что нужно знать о мудром нариде.
показати весь коментар
07.07.2020 14:02 Відповісти
Слово заветное знает.
показати весь коментар
07.07.2020 14:02 Відповісти
А , что Вы хотели (вопрос).
В Украинском Государстве -
главные нации евреи и армяне (те же восточные ) евреи .
А как в Китае.....
Недавно в Китае за получение взятки арестован мэр города Шэньчжэнь.
Ему теперь грозит смертная казнь по обвинению в коррупции.

*****
С 2000 года в Китае расстреляны
за коррупцию около 10 тысяч чиновников,
еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.
Ждем ближайшие 25 лет изменений в Украинской политике жизни простых Граждан .
показати весь коментар
07.07.2020 14:03 Відповісти
Якось визивають мамояна у НАЗК і питають: а ви точно купували ці авто за вказаними у декларації цінами?
А той відповідає: Да!
-А чим можете довести?
-Мамой клянусь! - каже мамоян..
А, ну тоді справа закривається, питань більше немає - відповідають у НАЗК.
показати весь коментар
07.07.2020 14:04 Відповісти
Жопоблок и иже с ними уже живут при комунизьме.
показати весь коментар
07.07.2020 14:06 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Мамоян купил два Land Cruiser по $700 и квартиры в новом ЖК в 5 раз дешевле цены застройщика - Цензор.НЕТ 6779
показати весь коментар
07.07.2020 14:08 Відповісти
пандемия просто какая-то))) простой народ только никак не завирусуется...
показати весь коментар
07.07.2020 14:08 Відповісти
Папа задарил!Какое ваше собачье дело?!Идите работать,украинцы,а не чужие денъги кунем считать будут!
показати весь коментар
07.07.2020 14:13 Відповісти
та ну..таких объявлений можно нашлепать сколько хочешь....
показати весь коментар
07.07.2020 14:14 Відповісти
нет слов
показати весь коментар
07.07.2020 14:15 Відповісти
Мафия жирует!
показати весь коментар
07.07.2020 14:15 Відповісти
Чтоб вы понимали, у этого ******* даже высшего образования нет..зажопники привели в парламент натурального бандюгу..такие вот найемов и прочих подрезают на дороге, а потом им ещё и носы ломают
показати весь коментар
07.07.2020 14:16 Відповісти
Какое образование? Там и совести никогда не было, и порядочности. Они в Киеве хозяева жизни, для них нет ни правил ни законов. Мы же и виноваты, судьи, прокуроры, чиновники не с Луны прилетели, вышли из простых украинских (!) семей, такими их воспитали: все продается и все покупается.
показати весь коментар
07.07.2020 14:28 Відповісти
Но согласитесь,такой нарид грех не стричь как овец.Куй железо не отходя от кассы.Когда они батраков между собой поделят,батраки драться будут чей барин круче,такой нарид...
показати весь коментар
07.07.2020 14:33 Відповісти
Так он же порядочный, не ховается, все показал, какие к нему вопросы, Зе за этим смотрит строго, это шоколаду было по боку, сам воровал и другим давал.
показати весь коментар
07.07.2020 14:26 Відповісти
Тока ниче накопать за год не смогли
показати весь коментар
07.07.2020 15:03 Відповісти
Конечно такие будут бороться с народом Украины до нашей последней капли крови.
показати весь коментар
07.07.2020 14:29 Відповісти
Ще півтора роки тому я пишалась Україною і українцями. Мда
показати весь коментар
07.07.2020 14:34 Відповісти
Еще один баловень судьбы! Депутат Суто Мамоян! Сбросьте телефон продавца, торгующего Ленд Крузерами по 770 у.е.. Я готов забрать у него оптом автомобили на ходу по таким ценам! И за мной еще очередь будет!
показати весь коментар
07.07.2020 14:39 Відповісти
Замгенпрокурора - азер, советник преза - грузин, депутаты - армян, абхаз и другой сброд. Феноменально!
показати весь коментар
07.07.2020 15:02 Відповісти
А през - еврей. Бугагага...
показати весь коментар
07.07.2020 15:04 Відповісти
Быдлу нравятся такие депутаты. Уже 20% за такое голосовать готовы.
Тупорня средневековая.
показати весь коментар
07.07.2020 15:03 Відповісти
****, ну вот кто за вот эту вот обезьянку голосует?))))
показати весь коментар
07.07.2020 15:21 Відповісти
Бандера прийде - лад наведе.
показати весь коментар
07.07.2020 15:52 Відповісти
красафчег...
показати весь коментар
07.07.2020 16:45 Відповісти
Слюшай, ну проста павэзло,да?!
показати весь коментар
07.07.2020 16:55 Відповісти
 
 