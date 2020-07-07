Нардеп ОПЗЖ Мамоян купив два Land Cruiser по $700 і квартири в новому ЖК уп’ятеро дешевше за ціну забудовника. ІНФОГРАФІКА

Нардеп фракції ОПЗЖ Суто Мамоян серед придбань минулого року задекларував дві квартири в Києві - площею 124,7 та 125,1 кв м. Згідно з документом, кожна з квартир коштувала нардепу 500 тис. грн (тобто на момент придбання - близько $19 тис.).

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Що купували нардепи в 2019".

Відповідно до реєстру нерухомого майна, нові квартири Мамояна розташовані в ЖК "Зарічний" на березі Дніпра, неподплік метро "Славутич".

На сьогодні на сайті забудовника зазначено, що за стовідсоткової оплати вартість одного квадратного метра в ЖК - від 20 538 тис. грн. За цією мінімальною ціною квартира площею 125 кв. м коштує 2,56 млн грн.

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Крім того, минулого року Суто Мамоян придбав три нові автомобілі: Mercedes Benz G63 2018 року випуску за 3,9 млн грн і два автомобілі Toyota Land Cruiser 2017 і 2018 років. Згідно з декларацією, кожен з них обійшовся нардепу в 20 тис. грн - близько $770 на дату придбання.

Найдешевші Land Cruiser, які нам вдалося знайти в продажу, - автомобілі з дуже серйозними пошкодженнями, зокрема після пожежі - коштують щонайменше 500 тис. грн. Аналогічні автомобілі на ходу - від 1,5 млн грн.

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