Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською
У вівторок під час відкритого слухання справи про конституційність положень мовного закону представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський наголосив на незмінності позиції глави держави щодо української мови як єдиної державної.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не стосується російської або інших мов нацменшин, для визначення статусу цих мов може бути ухвалений окремий закон, зазначає представник президента.
Веніславський наголосив, що подання, подане до КС, певною мірою штучно прив'язане до мовного питання, оскільки регулює виключно статус української мови як державної.
"Предметом правового регулювання цього закону не є статус інших мов... Верховній Раді варто ухвалити окремий закон, який регулюватиме статус російської та інших мов нацменшин", - сказав представник президента в КС.
Тобто, за його словами, мови нацменшин "є предметом зовсім іншого правового регулювання".
Своєю чергою постійна представниця Верховної Ради в КС Ольга Совгиря наголосила, що під час ухвалення рішення з питання конституційності положень мовного закону варто враховувати висновок Венеціанської Комісії щодо цього закону, в якому йдеться про неприпустимість диференційованого поводження з мовами нацменшин і надання привілеїв мовам ЄС.
За словами представниці парламенту, регулюючи мовне питання, не варто керуватися політичним контекстом, європейськими прагненнями України або конфліктом із РФ.
Крім того, вона вказала на порушення процедури ухвалення закону і в частині попереднього розгляду на профільному комітеті, і в частині неособистого голосування в сесійній залі під час ухвалення закону.
Совгиря додала, що Верховна Рада готова надати суду необхідну документацію.
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10 липня о 10:00 в Дарницькому районному суді Києва відбудеться засідання за позовом народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука проти журналіста та історика Вахтанга Кіпіані та українського видавництва Vivat.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Vivat.
Віктор Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті. Окрім цього, він просить стягнути з Кіпіані та видавництва Vivat витрати на сплату судового збору та визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною.
"Ми прогнозуємо, що це може бути останній суд у нашій справі в першій судовій інстанції, і вже 10 липня може бути оголошене судове рішення - своєрідний "вирок" свободі слова та науці. У разі програшу ми будемо подавати апеляцію, адже ані автор, ані видавництво Vivat не порушували закон, норми моралі та тим паче чиїсь особисті немайнові права. Довести це принципово для нас. В той час, коли Віктор Медведчук «захищає свої честь, гідність та ділову репутацію», ми захищаємо право суспільства на пошук історичної правди», - коментує генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.
"Ми впевнені: вимоги Віктора Медведчука - це неприхована спроба прямого тиску на свободу слова і друку в Україні, яскравий прояв боротьби з інакомисленням. Взагалі цей процес виглядає як другий суд над Стусом. Пан Медведчук свого часу цей процес програв. Ми маємо намір відстояти свою позицію до кінця і готові в разі потреби дійти до Європейського суду з прав людини", - додає Орлова. - https://texty.org.ua/fragments/101407/medvedchuk-hoche-zaboronyty-poshyrennya-bud-yakoyi-informaciyi-pro-knyhu-pro-stusa-ta-sumnozvisnu-rol-samoho-medvedchuka-v-represiyah-proty-poeta/?src=main
Для неї повинно бути зарезервовано окремий сміттєвий бачок при транспортуванні слуг урода до ростова.
Вместе со всей Веницианской комиссией.
Развели демократию...
Источник:https://censor.net/n3206578
Браво, Ваня!
В Україні - державна мова українська і крапка.
Тепер в БТІ потрібно виготовляти окремо техпаспорт на туалет, коридор, балкон, кімнати і ванну кімнату
Цікаво чи в Трускавцю весь розум зеслугам роздали? Чи щось залишилось?
А вони з вумним виглядом будуть зараз розглядати маячню від чергової "сосни" з клану "шлюх урода".
А ось наші самі найлютіші в світі вороги, окупанти Криму і Донбасу кремлівські фашисти ...уйла вони ...уки вже так знахабніли що ще і маніакально вимагають від України навіть скасувати здачу іспиту на знання української мови при отриманні громадянства, незважаючи на те що це світова практика, і не можна навіть уявити собі, як можна отримати громадянство Німеччини чи Англії, а знати тільки козлячу кацапську - російську і при цьому не знати німецької та англійської мов, громадянство просто ніхто не дасть. Та й в самій профашистській личаковій Московії -паРаші ( з 18 століття вже замаскованої під нібито як Росії) точно така ж практика і ніхто там не видасть громадянство без володіння штучною російською мовою і готовність підтвердити це при жорсткому тестуванні -іспиті на її добре знання ..