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Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською

Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською

У вівторок під час відкритого слухання справи про конституційність положень мовного закону представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський наголосив на незмінності позиції глави держави щодо української мови як єдиної державної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не стосується російської або інших мов нацменшин, для визначення статусу цих мов може бути ухвалений окремий закон, зазначає представник президента.

Веніславський наголосив, що подання, подане до КС, певною мірою штучно прив'язане до мовного питання, оскільки регулює виключно статус української мови як державної.

"Предметом правового регулювання цього закону не є статус інших мов... Верховній Раді варто ухвалити окремий закон, який регулюватиме статус російської та інших мов нацменшин", - сказав представник президента в КС.

Тобто, за його словами, мови нацменшин "є предметом зовсім іншого правового регулювання".

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Своєю чергою постійна представниця Верховної Ради в КС Ольга Совгиря наголосила, що під час ухвалення рішення з питання конституційності положень мовного закону варто враховувати висновок Венеціанської Комісії щодо цього закону, в якому йдеться про неприпустимість диференційованого поводження з мовами нацменшин і надання привілеїв мовам ЄС.

За словами представниці парламенту, регулюючи мовне питання, не варто керуватися політичним контекстом, європейськими прагненнями України або конфліктом із РФ.

Крім того, вона вказала на порушення процедури ухвалення закону і в частині попереднього розгляду на профільному комітеті, і в частині неособистого голосування в сесійній залі під час ухвалення закону.

Совгиря додала, що Верховна Рада готова надати суду необхідну документацію.

Автор: 

КС (1427) українська мова (834) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+27
Запамятайте ім'я: ольга совгиря.
Для неї повинно бути зарезервовано окремий сміттєвий бачок при транспортуванні слуг урода до ростова.
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07.07.2020 13:46
+21
Нацменшини... Мені одному здається, що українці і є нацменшиною
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07.07.2020 13:44
+21
Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською - Цензор.НЕТ 6338
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07.07.2020 14:14
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когда это зебилы стали нац. меньшинством?
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07.07.2020 13:42 Відповісти
Віктор Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті.

10 липня о 10:00 в Дарницькому районному суді Києва відбудеться засідання за позовом народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука проти журналіста та історика Вахтанга Кіпіані та українського видавництва Vivat.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Vivat.
Віктор Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті. Окрім цього, він просить стягнути з Кіпіані та видавництва Vivat витрати на сплату судового збору та визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною.
"Ми прогнозуємо, що це може бути останній суд у нашій справі в першій судовій інстанції, і вже 10 липня може бути оголошене судове рішення - своєрідний "вирок" свободі слова та науці. У разі програшу ми будемо подавати апеляцію, адже ані автор, ані видавництво Vivat не порушували закон, норми моралі та тим паче чиїсь особисті немайнові права. Довести це принципово для нас. В той час, коли Віктор Медведчук «захищає свої честь, гідність та ділову репутацію», ми захищаємо право суспільства на пошук історичної правди», - коментує генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.
"Ми впевнені: вимоги Віктора Медведчука - це неприхована спроба прямого тиску на свободу слова і друку в Україні, яскравий прояв боротьби з інакомисленням. Взагалі цей процес виглядає як другий суд над Стусом. Пан Медведчук свого часу цей процес програв. Ми маємо намір відстояти свою позицію до кінця і готові в разі потреби дійти до Європейського суду з прав людини", - додає Орлова. - https://texty.org.ua/fragments/101407/medvedchuk-hoche-zaboronyty-poshyrennya-bud-yakoyi-informaciyi-pro-knyhu-pro-stusa-ta-sumnozvisnu-rol-samoho-medvedchuka-v-represiyah-proty-poeta/?src=main
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07.07.2020 14:00 Відповісти
На кануне всякого грандиозного шухера, в Украине поднимается вопрос о языке...
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07.07.2020 13:43 Відповісти
Нацменшини... Мені одному здається, що українці і є нацменшиною
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07.07.2020 13:44 Відповісти
Та нах ти кому потрібне, чмо обісране, щоб тобі вказувати. Хоч на мігах можеш собі, хоч китайською, але якщо ти, убоге, вважаєш себе громадянином, то мусиш знати крім своєї і державну, а вона в нас українська.
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07.07.2020 14:52 Відповісти
пес ти смердячий,хоч і громадянин України.Хто ,коли,де написано,що в побуті обовязково потрібно розмовляти мовою? всім зрозуміло,що не кожен може опанувати мову "ввиду своего скудоумия" тому для талановитих дегенератів такі поблажки у законі.
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07.07.2020 14:43 Відповісти
так саме в законі і написано,не треба перекручувати.яку маєш на увазі комерцію - в магазині я хочу щоб зі мною розмовляли державною,а то прийде якийсь гагауз чи поляк ,чи румун -їх в Україні вдосталь і почне вимагати з ним спілкуватись на польській чи румунській.
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07.07.2020 14:54 Відповісти
не заважай двом 73/43%-ним зебілам один одного знищувати
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07.07.2020 14:41 Відповісти
Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською - Цензор.НЕТ 6338
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07.07.2020 14:14 Відповісти
Гнати цю Сивгорю до московії, хай там підтвенрджує свою докторську. Після цього точно визнають прийняття закону в неконстутьиційний спосіб. Це найголовніше досягнення "Слуг Бені" і "Слуг московії".
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07.07.2020 14:40 Відповісти
150% у точку!
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07.07.2020 17:26 Відповісти
тебе не здаеться оно так и есть украинцы это большинство заложников у нацменьшин.(как то так хотя можно ещё жестче интерпретировать не будь цензуры на цензоре)
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07.07.2020 14:40 Відповісти
Якщо так далі піде то скоро будемо. Нажаль.
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07.07.2020 16:20 Відповісти
Чего уже парится... вводите назад Валуевский циркуляр. Делов то...
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07.07.2020 13:46 Відповісти
Запамятайте ім'я: ольга совгиря.
Для неї повинно бути зарезервовано окремий сміттєвий бачок при транспортуванні слуг урода до ростова.
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07.07.2020 13:46 Відповісти
Правильно!
Вместе со всей Веницианской комиссией.
Развели демократию...
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07.07.2020 13:53 Відповісти
Щєй наївся? Лапті не жмуть?
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07.07.2020 14:11 Відповісти
"Ольга Совгиря подчеркнула, что при вынесении решения по вопросу конституционности положений языкового закона следует учитывать заключение Венецианской комиссии по этому закон"
Источник:https://censor.net/n3206578
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07.07.2020 14:20 Відповісти
Дай хоч один лінк, де вона в суді захищала українську мову.
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07.07.2020 14:27 Відповісти
Венеційська комісія рекомендує, її висновки не є обов'язкові до виконання.
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07.07.2020 14:28 Відповісти
Очень по-кацапски!
Браво, Ваня!
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07.07.2020 14:42 Відповісти
Ваня за уральськими горами, я Іван. Це раз. А два - йди в сраку, нульовка кацапоїдна.
В Україні - державна мова українська і крапка.
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07.07.2020 15:08 Відповісти
Эх Ваня, Ваня...
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07.07.2020 15:15 Відповісти
підтримую на 150%
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07.07.2020 17:24 Відповісти
Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською - Цензор.НЕТ 5014
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07.07.2020 14:10 Відповісти
ви сЦуки довбані все так і зробите, мерзота квартальна!
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07.07.2020 17:25 Відповісти
Совгиря представляє не Верховну Раду, а особисто українофоба Разумкова
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07.07.2020 14:44 Відповісти
Ну так.
Тепер в БТІ потрібно виготовляти окремо техпаспорт на туалет, коридор, балкон, кімнати і ванну кімнату
Цікаво чи в Трускавцю весь розум зеслугам роздали? Чи щось залишилось?
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07.07.2020 13:50 Відповісти
росія закінчується там де немає російської мови -в.в *****.
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07.07.2020 13:50 Відповісти
От як пояснити цим "суддям", що сам по собі розгляд закона про конституційність положень закону про українську мову в Україні є нонсенсом, бо іншої державної мови нашій країні не може бути?
А вони з вумним виглядом будуть зараз розглядати маячню від чергової "сосни" з клану "шлюх урода".
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07.07.2020 13:52 Відповісти
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07.07.2020 13:52 Відповісти
Вениславский в КС: Языковой закон лишь определяет статус украинского языка и не касается языков нацменьшинств, включая русский - Цензор.НЕТ 56
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07.07.2020 13:54 Відповісти
Ви це зробили, разом!
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07.07.2020 14:40 Відповісти
Я в быту могу говорить на любом языке,но Государственный ТОЛЬКО украинский,точка!!!Для тех,кто не понимает,или не желает изучать украинский-нанимайте переводчиков!!!
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07.07.2020 13:53 Відповісти
эта Совгиря даже не сосна,она просто ****.
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07.07.2020 13:58 Відповісти
Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською - Цензор.НЕТ 4236
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07.07.2020 15:29 Відповісти
-

А ось наші самі найлютіші в світі вороги, окупанти Криму і Донбасу кремлівські фашисти ...уйла вони ...уки вже так знахабніли що ще і маніакально вимагають від України навіть скасувати здачу іспиту на знання української мови при отриманні громадянства, незважаючи на те що це світова практика, і не можна навіть уявити собі, як можна отримати громадянство Німеччини чи Англії, а знати тільки козлячу кацапську - російську і при цьому не знати німецької та англійської мов, громадянство просто ніхто не дасть. Та й в самій профашистській личаковій Московії -паРаші ( з 18 століття вже замаскованої під нібито як Росії) точно така ж практика і ніхто там не видасть громадянство без володіння штучною російською мовою і готовність підтвердити це при жорсткому тестуванні -іспиті на її добре знання ..
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07.07.2020 15:42 Відповісти
Державна мова Російської Федерації в Україні - це Російська Федерація в Україні.
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07.07.2020 16:06 Відповісти
Не тільки як державна, але і як офіційна, і як регіональна. Все це загибель української України.
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07.07.2020 19:44 Відповісти
Якщо тільки признають, що закон чи не так приймався, чи щось комусь порушує - висновок конституційний суд і президент не українські!
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07.07.2020 19:06 Відповісти
 
 