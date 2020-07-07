Кабмін вивчає практики подолання коронавірусу в інших країнах і досвід підготовки до нового навчального року, - нарада в Зеленського
Уряд ретельно вивчає практики подолання коронавірусу за кордоном, а також досвід інших країн з підготовки до початку нового навчального року 1 вересня. Особливо важливий цей навчальний рік для першокласників.
Про це повідомили Президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді, що відбулася під його головуванням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 000 населення. Однак така велика цифра виникла через спалахи в окремих регіонах, як-от Вінниччина, Закарпаття, а також у місті Києві.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення кількості людей, у яких фіксується пневмонія, та наголосив, що всі, хто помер цієї доби від наслідків COVID-19 – а це 21 людина, – мали серйозні супутні захворювання та були в зоні ризику.
Також МОЗ розбереться із ситуацією, що склалася в Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні, яка стала осередком соціальної напруги через брак місць для хворих на COVID-19 та нестачу лікарів.
На нараді Президент наголосив, що очікує якнайшвидшого відкриття відділень лікарні "Охматдит", яке перенеслося з 1 червня на кінець липня у зв’язку з епідемією коронавірусу.
"Так, було складно завершити все з розвитком коронавірусної пандемії. Але ми зараз достатньо стабілізували ситуацію й економічно, й у сфері охорони здоров’я. Тому треба пришвидшити відкриття для лікування українських дітей у найкращій нашій дитячій лікарні "Охматдит", – зазначив Володимир Зеленський.
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