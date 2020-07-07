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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін вивчає практики подолання коронавірусу в інших країнах і досвід підготовки до нового навчального року, - нарада в Зеленського

Кабмін вивчає практики подолання коронавірусу в інших країнах і досвід підготовки до нового навчального року, - нарада в Зеленського

Уряд ретельно вивчає практики подолання коронавірусу за кордоном, а також досвід інших країн з підготовки до початку нового навчального року 1 вересня. Особливо важливий цей навчальний рік для першокласників.

Про це повідомили Президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді, що відбулася під його головуванням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 000 населення. Однак така велика цифра виникла через спалахи в окремих регіонах, як-от Вінниччина, Закарпаття, а також у місті Києві.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення кількості людей, у яких фіксується пневмонія, та наголосив, що всі, хто помер цієї доби від наслідків COVID-19 – а це 21 людина, – мали серйозні супутні захворювання та були в зоні ризику.

Також МОЗ розбереться із ситуацією, що склалася в Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні, яка стала осередком соціальної напруги через брак місць для хворих на COVID-19 та нестачу лікарів.

На нараді Президент наголосив, що очікує якнайшвидшого відкриття відділень лікарні "Охматдит", яке перенеслося з 1 червня на кінець липня у зв’язку з епідемією коронавірусу.

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"Так, було складно завершити все з розвитком коронавірусної пандемії. Але ми зараз достатньо стабілізували ситуацію й економічно, й у сфері охорони здоров’я. Тому треба пришвидшити відкриття для лікування українських дітей у найкращій нашій дитячій лікарні "Охматдит", – зазначив Володимир Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) карантин (18172) МОЗ (5398) Охматдит (248) Харків (5635) Степанов Максим (2196) Шмигаль Денис (4608) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
зеленую мразь нужно гнать в шею - иначе нарид будет опять стонать и плакать
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07.07.2020 13:56
+3
Цікаво, досівід яких країн вони там вивчають - Штатів з Бразилією, Швеції з Білоруссю, чи Китаю з Південною Кореєю?
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07.07.2020 14:08
+1
У німців можна багато чому навчитися. але надзвичайними санепідемічними успіхами вони похвалитися не можуть, а для дистанційного навчання потрібні не лише "маньоври", а й комп'ютерна техніка та доступ до широкополосного інтернету. Мобіла комп'ютера (чи, хоча б, планшета) не замінить, а користуватися комп'ютерною технікою повинні вміти не лише учні, а й вчителі.

Кабмін вивчає практики подолання коронавірусу в інших країнах і досвід підготовки до нового навчального року, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 7947
* В Україні у сільській місцевості середню освіту отримує 1,2 млн учнів.
Це майже третина всіх учнів у країні (3,8 млн 2015 року).
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07.07.2020 15:50
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зеленую мразь нужно гнать в шею - иначе нарид будет опять стонать и плакать
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07.07.2020 13:56 Відповісти
ЗЕко-манд-ир на пресухе еще в мае сказал что они со шмигалём мастера спорта по борьбе с коронавирусом!
Хотят стать заслуженными?
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07.07.2020 14:21 Відповісти
Цікаво, досівід яких країн вони там вивчають - Штатів з Бразилією, Швеції з Білоруссю, чи Китаю з Південною Кореєю?
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07.07.2020 14:08 Відповісти
У Німеччині класи поділили на дві групи, одна вчиться дистанційно тиждень, інша в школі, потім навпаки. Дуже корисний досвід самостійного навчання.
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07.07.2020 15:27 Відповісти
Чим молодше школяр, тим більше його присутність у школі повинна бути. В Україні з класами під 40 голів очне навчання не можливе. Треба ділити на менші групи, а це значит потрібні класи, їх немає.тому у шахматному порядку. У той час, коли німці ділять на дві групи, українцям прийдеться ділити на три точно, якби не на чотири.
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07.07.2020 15:34 Відповісти
У німців можна багато чому навчитися. але надзвичайними санепідемічними успіхами вони похвалитися не можуть, а для дистанційного навчання потрібні не лише "маньоври", а й комп'ютерна техніка та доступ до широкополосного інтернету. Мобіла комп'ютера (чи, хоча б, планшета) не замінить, а користуватися комп'ютерною технікою повинні вміти не лише учні, а й вчителі.

Кабмін вивчає практики подолання коронавірусу в інших країнах і досвід підготовки до нового навчального року, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 7947
* В Україні у сільській місцевості середню освіту отримує 1,2 млн учнів.
Це майже третина всіх учнів у країні (3,8 млн 2015 року).
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07.07.2020 15:50 Відповісти
Усе, що потрібно отой школі на фотці: ******* вчительку, їй комп і їй заряджерий принтер.
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07.07.2020 21:54 Відповісти
Усе залежить від підходу.
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07.07.2020 21:56 Відповісти
довбонутий на всю голову степанов, який ні разу не працював лікарем (хоча й лікарі показали себе в історії з ковід19 не з кращого боку), розповідає всім про рівень захворюваності як високий. Тоді як небезпека вимірюється виключно показниками летальності і смертності. Так от: летальність ковід 19 - 2,6%. І то цей показник завищений, бо більшість випадків перенесення ковід на ногах не зафіксовано зовсім. А смертність - 0,006%. Що ставить ковід 19 в ряд звичайних інфекцій і повністю спростовує наявність епідемії в Україні ( у світі приблизно те саме). Але коли інформаційна атака на розум обивателя настілька потужна, то обиватель звісно ж лякається.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/29542-mi-fse-umrom/

Гугл не бажає відкривати цю сторінку. Але Вогнелис відкриває залюбки. Чому так? Догадайтеся самі.
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07.07.2020 16:36 Відповісти
Не всі занесені як померлі від ковід від нього померли.лікарі як мухлювали, так і мухлюють.
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07.07.2020 21:58 Відповісти
 
 