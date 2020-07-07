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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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РФ перекинула на Донбас 20 вантажівок з боєприпасами і кілька колон бронетехніки, - розвідка

РФ перекинула на Донбас 20 вантажівок з боєприпасами і кілька колон бронетехніки, - розвідка

Росія продовжує постачати окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, з 15 червня ц.р. до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ доставлені близько 4,5 тис. пального та понад 20 вантажних автомобілів боєприпасів і майна військового призначення.

Крім того, окремими колонами була переміщена броньована техніка, відновлена на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу.

Також читайте: Найманці РФ збільшили кількість коректувальників вогню на Донбасі та інтенсивність застосування БПЛА, - розвідка

Автор: 

Міноборони (7413) зброя (7477) розвідка (3867) росія (65394)


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Топ коментарі
+13
Это же мир.Тот,что шмаркля увидел в глазах....
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07.07.2020 13:48
+9
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.

Общая святыня - мать-земля сыpая.

Топи да болота, степи да чащобы,

Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...

Коpотка кольчуга на спине у дpуга!

Глушь да *******, воpовство да дpаки,

Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpем с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.

Каждому Иуде - личную осину!

Каждому кумиpу возжигаем свечки,

Да гpозимся миpу встать с холодной печки:

Вот подымем знамя да пpойдем с боями,

Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!

Вытопчем доpогу к вашему поpогу,

Пусть идем не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,

Главное - чтоб верить, а во что, неважно.

Не считаем трупы, не боимся мести,

Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,

Нету с нами сладу, во нагнали страху!

Все кругом поруша, перед образами

Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,

Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.

Мы в гробу видали ихние конфетки!

Будем жить и дале в клетке, как и предки.

Нам все пеpемены - как седло коpове,

Гpязи по колено, да по пояс кpови.

Завывает вьюга, свиpипеет стужа,

Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!

По уши в навозе веруем в величье.

Кто кого замучит на лесоповале?

Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая гадость может распотешить,

В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
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07.07.2020 13:52
+8
РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка - Цензор.НЕТ 8599
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07.07.2020 13:56
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Какая разница...
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07.07.2020 13:45 Відповісти
в идеале,чтоб счет за поставку Украина оплачивала
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07.07.2020 13:47 Відповісти
Оплатит, за разрушенное москалями хозяйство и убитых людей...
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07.07.2020 13:52 Відповісти
Ну если террористических деток учиться без ВНО берут,почему бы не покупать для их родителей оружие,маразм должен быть абсолютным.
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07.07.2020 13:58 Відповісти
а вот тут спорно.
Нам нужно как раз за детей бороться. Террористические-то как едут учиться в Рашку.
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07.07.2020 14:40 Відповісти
Едут они туда где выгоднее. Бороться за свою свободу нужно самому.Мой ребенок не поступит,так как балл не доберет,а ребенок террориста какого-то или его брата, или свата,не важно-поступит, так как для него не языка знать не надо,ни истории.Это я должна за них бороться,они мне нах не нужны вместе со своим бамбасом вшивым бандюганским!
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07.07.2020 14:48 Відповісти
как евреи оплачивали Дойчебанну ЖД билет по доставке в концлагеря.
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07.07.2020 13:58 Відповісти
Это же мир.Тот,что шмаркля увидел в глазах....
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07.07.2020 13:48 Відповісти
пєнсіі кормильцам прівєзлі!
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07.07.2020 13:48 Відповісти
пУТИН-*****!!!расеяне-народ *******!!!
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07.07.2020 13:50 Відповісти
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.

Общая святыня - мать-земля сыpая.

Топи да болота, степи да чащобы,

Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...

Коpотка кольчуга на спине у дpуга!

Глушь да *******, воpовство да дpаки,

Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpем с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.

Каждому Иуде - личную осину!

Каждому кумиpу возжигаем свечки,

Да гpозимся миpу встать с холодной печки:

Вот подымем знамя да пpойдем с боями,

Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!

Вытопчем доpогу к вашему поpогу,

Пусть идем не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,

Главное - чтоб верить, а во что, неважно.

Не считаем трупы, не боимся мести,

Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,

Нету с нами сладу, во нагнали страху!

Все кругом поруша, перед образами

Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,

Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.

Мы в гробу видали ихние конфетки!

Будем жить и дале в клетке, как и предки.

Нам все пеpемены - как седло коpове,

Гpязи по колено, да по пояс кpови.

Завывает вьюга, свиpипеет стужа,

Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!

По уши в навозе веруем в величье.

Кто кого замучит на лесоповале?

Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая гадость может распотешить,

В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
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07.07.2020 13:52 Відповісти
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
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07.07.2020 14:02 Відповісти
расеюшка продала Украине с помощью герусов е/е, купила снарядов и привезла на Донбасс.
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07.07.2020 13:51 Відповісти
Та не - это еще за счет уголька, который из РФ никогда не прекращали везти.
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07.07.2020 13:53 Відповісти
и уголька тоже. РоттердАм был плохой, теперь Бене-дам хороший.
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07.07.2020 14:01 Відповісти
Вы путаете - это для вас все, что при Порошке - хорошо, что при Зеле - плохо.
А я одинаковые зашквары и оценивают одинаково.
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07.07.2020 15:16 Відповісти
РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка - Цензор.НЕТ 9206
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07.07.2020 13:55 Відповісти
РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка - Цензор.НЕТ 8599
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07.07.2020 13:56 Відповісти
новая любов по зеленому
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07.07.2020 15:42 Відповісти
Зелёный главком четыре раза прочитал секретный доклад и решил не париться!
Один раз уже проканало.....
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07.07.2020 13:56 Відповісти
А тим часом агент Кремляді Наєв кричить що все нормально. Скільки іще поразок треба щоб народ України перестав надітися на доброго барина та почав керувати країною в ручному режимі?
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07.07.2020 13:57 Відповісти
После того как ты подпишешь контракт народ перестанет надииться на доброго барина
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07.07.2020 15:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q
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07.07.2020 14:19 Відповісти
Нахрена нам эти новости Если пацаки перебросили и вы перебрасывайте Только не скулите Уже надоело нытьё наших всушников Про то как их обстрилялы из миномэтив и крупнокалибэрных кулэмэтив А мы мырни хлиборобы вогонь в ответ нэ видкрывалы
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07.07.2020 14:59 Відповісти
А чому розвідка відіграє роль статиста? Де знищені колони ворожої техніки і підірвані склади з ************ та пальним?
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07.07.2020 15:13 Відповісти
 
 