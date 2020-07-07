РФ перекинула на Донбас 20 вантажівок з боєприпасами і кілька колон бронетехніки, - розвідка

Росія продовжує постачати окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, з 15 червня ц.р. до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ доставлені близько 4,5 тис. пального та понад 20 вантажних автомобілів боєприпасів і майна військового призначення.

Крім того, окремими колонами була переміщена броньована техніка, відновлена на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу.

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