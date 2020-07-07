УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4832 відвідувача онлайн
Новини
7 451 25

Нардеп із групи "Довіра" Люшняк придбав котедж площею 700 кв. м у Буковелі за $14 тис.

Згідно з останньою поданою декларацією, народний депутат Микола Люшняк із фракції "Довіра" на початку 2019 року придбав котедж у селі Поляниця (Буковель) площею 708,8 кв. м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ у матеріалі "Що купували нардепи в 2019".

У документі зазначено, що нерухомість коштувала йому 354 тис. грн - близько $14 тис. за курсом НБУ на момент придбання. Ще 33 тис. грн Люшняк заплатив за прилеглу земельну ділянку.

Найімовірніше, депутат став власником котеджу "Згарда" або однієї з аналогічних будівель поруч.

Нардеп із групи Довіра Люшняк придбав котедж площею 700 кв. м у Буковелі за $14 тис. 01

Також депутату з 2011 року належить один з будинків по сусідству, площею 415,4 кв. м. У декларації політика зазначено, що це житловий будинок - однак адреса нерухомості в реєстрі збігається з адресою в інтернеті ресторану "Гора".

Також читайте: Деякі нардепи "Слуги народу" придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову. ІНФОГРАФІКА

Нардеп із групи Довіра Люшняк придбав котедж площею 700 кв. м у Буковелі за $14 тис. 02

Автор: 

Буковель (73) декларація (1423) депутат (1779) житло (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Выкуплю за 28 штук...не глядя...хоть завтра...😃
Двойной подьем...подумай коленька...второго такого щедрого предложегия может и не быть...
показати весь коментар
07.07.2020 14:38
+13
Слуги уроды.
показати весь коментар
07.07.2020 14:30
+9
Тихо сорвал джекпот. Быть парламентарием - выгодно!
показати весь коментар
07.07.2020 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fpolitics%2Fdo-zhiteliv-ordlo-i-krimu-z-rosijskimi-pasportami-pretenzij-nemae-reznikov.htm%3Ffbclid%3DIwAR23xm9uIM03MZ6HBJAPcSqdwnbhUoFHv0uZO_IbRvwyS56Q272hrz3B5lA&h=AT3NBQQThTugoizbdI5xudnB2ZgQvia2DBdRYcd0cc73JC_OWhBFPjWFuXqrFddda6E-a3lQZr2NcwrOwDfqeD8IqnVCfNbIzf3HVAFtdEWTdN7FDNH6SP2lkLkm-kIkJtDn&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2Al-kxIIG-Ah5vTVry1MRY6yY9n1tuMgd8XGI8r0fB_nXMU9gG2Vy-_Xyg-JSlja-GW-uMOM8BOSf0UIAqcPz_iQy6C0bH3dl_z4f-h8hryuC6k7xYA0QgFQeQAgDI9BXZG3fgFmT-EUA8HAt3U0kv2xwimqF0laAz_PTvcVEfDHzLxksUybNmlYFC03Pti736Rwqc9XH2TLp9hDda47P8XMI До жителів ОРДЛО і Криму з російськими паспортами претензій немає, - Резніков пояснює це тим, що "це їх спосіб виживання"...Цікаво, а Україна таким людям виплачує пенсії теж без претензій? https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fpolitics%2Fdo-zhiteliv-ordlo-i-krimu-z-rosijskimi-pasportami-pretenzij-nemae-reznikov.htm%3Ffbclid%3DIwAR1JgmJ3eAyhfqXjFhgB8SkhQ1Lr9hq68F2ff_9nV8KNctMB2t0vBzjwxhk&h=AT3NBQQThTugoizbdI5xudnB2ZgQvia2DBdRYcd0cc73JC_OWhBFPjWFuXqrFddda6E-a3lQZr2NcwrOwDfqeD8IqnVCfNbIzf3HVAFtdEWTdN7FDNH6SP2lkLkm-kIkJtDn&__tn__=H-R&c[0]=AT2Al-kxIIG-Ah5vTVry1MRY6yY9n1tuMgd8XGI8r0fB_nXMU9gG2Vy-_Xyg-JSlja-GW-uMOM8BOSf0UIAqcPz_iQy6C0bH3dl_z4f-h8hryuC6k7xYA0QgFQeQAgDI9BXZG3fgFmT-EUA8HAt3U0kv2xwimqF0laAz_PTvcVEfDHzLxksUybNmlYFC03Pti736Rwqc9XH2TLp9hDda47P8XMI Нынешняя власть ждёт Россию. Нардеп из группы "Довіра" Люшняк приобрел котедж площадью 700 кв. м. в Буковеле за $14 тыс. - Цензор.НЕТ 1561
показати весь коментар
07.07.2020 14:30 Відповісти
Слуги уроды.
показати весь коментар
07.07.2020 14:30 Відповісти
Тихо сорвал джекпот. Быть парламентарием - выгодно!
показати весь коментар
07.07.2020 14:32 Відповісти
ну и шо? кому-то срочно нужно продать- докажите , и свинярчуки со свыней ничего не крали и опять - докажите и так круговерть в природе воровства
показати весь коментар
07.07.2020 14:32 Відповісти
По Свинарчукам ДБР с Портянкой уже год пижится и ничего. Когда будут расследования по Соснам Народа?
показати весь коментар
07.07.2020 15:38 Відповісти
щось не дуже вiриться...
показати весь коментар
07.07.2020 14:32 Відповісти
Выкуплю за 28 штук...не глядя...хоть завтра...😃
Двойной подьем...подумай коленька...второго такого щедрого предложегия может и не быть...
показати весь коментар
07.07.2020 14:38 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2020 14:51 Відповісти
Зебуины, рот не болит, собаки?
показати весь коментар
07.07.2020 14:39 Відповісти
Лишние буквы в названии коттеджа на фото, должно быть зрада.
показати весь коментар
07.07.2020 14:42 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/promise/25563.html Люшняк инициирует введение народного вето Завершено 10 месяцев назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/25566.html Люшняк обещает ликвидировать государственные администрации Завершено 11 месяцев назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/43840.html Люшняк пообещал завершить земельную реформу Завершено 11 месяцев назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/44721.html Люшняк инициирует введение народного вотума недоверия Завершено 1 год назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/25569.html Люшняк обещает введение на законодательном уровне социального взноса для агропредприятий Завершено 2 года назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/25560.html Люшняк обещает исключить государственные компенсации для аграрных компаний Завершено 2 года назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/25557.html Люшняк пообещал ввести проверку государственных служащих на детекторе лжи Завершено 4 года назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/25561.html Люшняк инициирует народную законодательную инициативу Завершено 4 года назад НЕ ВЫПОЛНЕНО
показати весь коментар
07.07.2020 14:47 Відповісти
повезло ,хозяин лох оказался
показати весь коментар
07.07.2020 14:48 Відповісти
Чудо, Чудо!!!
показати весь коментар
07.07.2020 14:59 Відповісти
Воры на марше
показати весь коментар
07.07.2020 14:50 Відповісти
а Лошняк то, оказывается и не такой уж лошняк!
показати весь коментар
07.07.2020 14:55 Відповісти
ДБР ПВОшными клистронами занято, некогда им по всяким мелочам распыляться...
показати весь коментар
07.07.2020 15:00 Відповісти
То треба вилучати на користь Держави з компенсацією згідно заявленої вартості і з послідовною реалізацією на відкритих торгах! (А отримману різницю направляти на зміцнення обороноздатності ВСУ)
показати весь коментар
07.07.2020 15:01 Відповісти
Предлагаю группу "Довіра" переименовать в "Вірте нам, лохи"
показати весь коментар
07.07.2020 15:03 Відповісти
сразу нужно проверку послать, и начать нужно с оценьщиков, потом натариус, потом проверить налогооблажение
показати весь коментар
07.07.2020 15:14 Відповісти
на те він і Люшняк бо отара Лошари...
показати весь коментар
07.07.2020 15:14 Відповісти
Перекуплю,даю 15,буде мати тисячу навару.🙂Подивився ОЛХ так там за такий будинок якраз 14 мільйонів гривень і вийде, а може й ні.Тих грошей, на які він пидбав земельну діляку,вистачить хіба що на місце під авто,і те десь за селом.ДБР вже напевно повним обсягом проводить розслідування.
показати весь коментар
07.07.2020 15:23 Відповісти
Какаяразніца? - Вибольшєроботайтєнєзавідуйтєіувасбудєт!
показати весь коментар
07.07.2020 15:31 Відповісти
"...В документе указано, что недвижимость обошлась ему в 354 тыс. грн - около $14 тыс..."

Конфіскувати, а йому заплатити по собівартості.
показати весь коментар
07.07.2020 15:54 Відповісти
Не питайте чому немає грошей в бюджеті, коли ви вибрали кидал у владу.
Що там з ДБР, ГПУ, САП, зависли? Чи то нарідні свинарчуки, ім можна?
показати весь коментар
07.07.2020 15:57 Відповісти
Дайте два!
показати весь коментар
07.07.2020 16:50 Відповісти
 
 