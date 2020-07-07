Нардеп із групи "Довіра" Люшняк придбав котедж площею 700 кв. м у Буковелі за $14 тис.

Згідно з останньою поданою декларацією, народний депутат Микола Люшняк із фракції "Довіра" на початку 2019 року придбав котедж у селі Поляниця (Буковель) площею 708,8 кв. м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ у матеріалі "Що купували нардепи в 2019".

У документі зазначено, що нерухомість коштувала йому 354 тис. грн - близько $14 тис. за курсом НБУ на момент придбання. Ще 33 тис. грн Люшняк заплатив за прилеглу земельну ділянку.

Найімовірніше, депутат став власником котеджу "Згарда" або однієї з аналогічних будівель поруч.

Також депутату з 2011 року належить один з будинків по сусідству, площею 415,4 кв. м. У декларації політика зазначено, що це житловий будинок - однак адреса нерухомості в реєстрі збігається з адресою в інтернеті ресторану "Гора".

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