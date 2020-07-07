Украина рассматривает возможность обращения в несколько судов в Гааге по делу о сбитом под Тегераном самолете МАУ, - замгенпрокурора Мамедов
Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подчеркнул, что существует несколько судебных инстанций в Гааге, в которые может обратиться Украина относительно сбитого в январе украинского самолета МАУ.
Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего речь идет о национальном суде Украины. Во-вторых, если рассматривать привлечение к ответственности в Гааге, то там есть несколько судебных инстанций. Напомню еще раз, что продолжаются два независимых друг от друга расследования обстоятельств уничтожения самолета - техническое и уголовное. Чикагская конвенция, предусматривающая расследование именно технической части, закрепляет право государства, то есть Украины, обратиться в международный суд в случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке. И таким судом может быть Международный суд ООН либо третейский суд ad hoc, то есть суд, образованный для рассмотрения конкретного спора. Такой суд, когда устанавливает ответственность данного государства, также может решить и вопрос компенсационных выплат", - отметил Мамедов.
По его словам, также возможно обращение в Международный уголовный суд.
"Что касается привлечения к уголовной ответственности конкретных лиц, то вариант передачи дела в Международный уголовный суд мы тоже рассматриваем. Для этого нам необходимо доказать наличие вооруженного конфликта. Процессуальный руководитель по производству об уничтожении украинского самолета видит также и нарушение норм протокола I к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов. В этом протоколе четко предусмотрено, что стороны, находящиеся в конфликте, должны всегда различать гражданские и военные объекты. Нападения неизбирательного характера запрещены! А те, кто планируют нападение или принимают решение о его совершении, должны принять все меры, чтобы не перепутать гражданскую цель с военной. Поэтому можем говорить о фактах нарушений статей 48, 51, 57 этого протокола", - подчеркнул он.
По словам заместителя Генпрокурора, хотя Иран не ратифицировал данный документ, его участниками являются страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а именно Украина, Великобритания, Канада и Швеция.
По словам Мамедова, экспертиза относительно сбитого в январе украинского самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" может дать ответы о причинах трагедии, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.
"Это сложный и длительный процесс, ведь экспертиза чрезвычайно сложная и одновременно интересная. Она заключается в том, чтобы детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1 и, собственно, ее влияние на падение самолета. Кроме того, анализируется информация о предыдущих рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, а также последние вылеты самолетов МАУ. Изучаются данные с космических аппаратов, которые могли зафиксировать обстоятельства катастрофы", - сказал Мамедов.
По его словам, данные, которые есть в свободном доступе, говорят о том, что ЗРК "ТОР" Иран получил из РФ.
"Действительно, данные, содержащиеся в свободном доступе, свидетельствуют, что мировым производителем "Тор" является РФ. В настоящее время мы все же ожидаем ответов от Ирана на наши четыре запроса о международной правовой помощи, которые, напомню, были направлены в первые же месяцы после трагедии. А сейчас мы фактически ведем расследование при недостатке доступа к месту совершения преступления и его последствий, без доступа к свидетелям трагедии и даже при безмолвной тишине относительно создания международной следственной группы со стороны Ирана. То есть в таких же условиях, как относительно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, при ограниченном доступе", - подчеркнул заместитель Генпрокурора.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.
