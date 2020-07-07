Члени родин загиблих в АТО героїв-захисників мають право на отримання земельних ділянок або компенсації у вигляді матдопомоги, - Кличко

Усі родини героїв-захисників, які загинули в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі, мають право на отримання земельних ділянок або компенсації у вигляді матеріальної допомоги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради у вівторок.

"У Києві сьогодні 398 родин героїв-захисників, які загинули в АТО. Члени родин мають право на отримання земельних ділянок або компенсації у вигляді матеріальної допомоги. За 2019-2020 роки в Департамент соціальної політики надійшло 25 рішень комісій. За якими трьом заявникам минулого року виплатили матеріальну допомогу на загальну суму 2,5 млн грн. Кілька справ повернули на доопрацювання. Інші проєкти рішень проходять різні етапи погодження. Сьогодні ми маємо ухвалити рішення про надання компенсації ще п'яти членам родин загиблих героїв. Розмір виплати на 1 людину становить 878 800", - наголосив Кличко

Він зазначив, що кошти на виплату цієї допомоги передбачені в міській цільовій програмі "Турбота. Назустріч киянам". На 2019-2021 роки - майже 51 млн грн.

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