УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4832 відвідувача онлайн
Новини Антитерористична операція
1 077 2

Члени родин загиблих в АТО героїв-захисників мають право на отримання земельних ділянок або компенсації у вигляді матдопомоги, - Кличко

Члени родин загиблих в АТО героїв-захисників мають право на отримання земельних ділянок або компенсації у вигляді матдопомоги, - Кличко

Усі родини героїв-захисників, які загинули в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі, мають право на отримання земельних ділянок або компенсації у вигляді матеріальної допомоги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради у вівторок.

"У Києві сьогодні 398 родин героїв-захисників, які загинули в АТО. Члени родин мають право на отримання земельних ділянок або компенсації у вигляді матеріальної допомоги. За 2019-2020 роки в Департамент соціальної політики надійшло 25 рішень комісій. За якими трьом заявникам минулого року виплатили матеріальну допомогу на загальну суму 2,5 млн грн. Кілька справ повернули на доопрацювання. Інші проєкти рішень проходять різні етапи погодження. Сьогодні ми маємо ухвалити рішення про надання компенсації ще п'яти членам родин загиблих героїв. Розмір виплати на 1 людину становить 878 800", - наголосив Кличко

Він зазначив, що кошти на виплату цієї допомоги передбачені в міській цільовій програмі "Турбота. Назустріч киянам". На 2019-2021 роки - майже 51 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - ветеранам: "Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули". ФОТО

Автор: 

Київ (19541) Кличко Віталій (3519) допомога (8375) Антитерористична операція (6637)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
педалик,право на приватизацию 3-5 (пяти) участков имеют ВСЕ граждане Украины.
в т.ч. и семьи погибших Бойцов.
АТОшники-вне очереди. так-то, пиарщик сраный.
показати весь коментар
07.07.2020 14:17 Відповісти
а дети ветеранов или погибших в АТО или пропавших без вести или томящихся в рашеских застенках наших военнопленных имеют право без экзаменов поступать (как дети из ОРДЛО) ?
показати весь коментар
07.07.2020 14:17 Відповісти
 
 