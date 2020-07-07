Мужчина в супермаркете Кривого Рога отказался надеть маску и избил полицейского
В Кривом Роге в супермаркете задержали нарушителя карантина, который сначала не захотел надеть маску, а после ударил в лицо полицейского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Криворожский городской отдел полиции ГУ НП в Днепропетровской области.
"В полицию поступило сообщение о нарушении карантинных норм в Саксаганском районе города. Прибыв по вызову, полицейские обнаружили мужчину, который находился в супермаркете без маски и вел себя вызывающе. 43-летний покупатель, не реагируя на замечания, ударил рукой по лицу полицейского, нанеся ему телесные повреждения", - отметили в пресс-службе.
Мужчина был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данному факту следователем Саксаганского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
соблюдать законы, правила, постановления, уважать себя и других - ни, не чули
стыдоба
А еще никто не имеет права тебя заставлять зад подтирать и руки мыть.
СВОБОДУ САМОВЫРАЖЕНИЮ!!!
ой, я не должен тебе запрещать и притеснять, да?
тогда ешь сколько хочешь!
Родина нового Овоща.
Но согл законодательсту Украины НИКТО и полицейские в т.ч. не имели право заставлять носить маски!!!
У нас НЕТ карантина!!!! И как консультировали юристы - никто не имеет права ограничивать права человека и заставлять его что то делать!
Вы финансируете суд сборы и юристов? Если нет - не ****-те!!!
https://galinfo.com.ua/news/oskarzhennya_postanovy_uryadu_pro_obmezhennya_pid_chas_karantynu__do_sudu_vzhe_nadiyshlo_22_pozovy_342839.html
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52186556