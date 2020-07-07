УКР
Новини Коронавирус и карантин
Мужчина в супермаркете Кривого Рога отказался надеть маску и избил полицейского

В Кривом Роге в супермаркете задержали нарушителя карантина, который сначала не захотел надеть маску, а после ударил в лицо полицейского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Криворожский городской отдел полиции ГУ НП в Днепропетровской области.

"В полицию поступило сообщение о нарушении карантинных норм в Саксаганском районе города. Прибыв по вызову, полицейские обнаружили мужчину, который находился в супермаркете без маски и вел себя вызывающе. 43-летний покупатель, не реагируя на замечания, ударил рукой по лицу полицейского, нанеся ему телесные повреждения", - отметили в пресс-службе.

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту следователем Саксаганского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

карантин (18172) Кривой Рог (1395) Нацполиция (15427) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)
Топ коментарі
+23
Типичное криворожское зебильное быдло Мужчина в супермаркете Кривого Рога отказался надеть маску и избил полицейского - Цензор.НЕТ 3066
07.07.2020 14:09 Відповісти
+18
43 роки, не лох уже ж)))
07.07.2020 14:10 Відповісти
+15
Жителі Кривого Рогу по суті побили реформу Авакова.
07.07.2020 14:10 Відповісти
Теперь скоро,лет на пять,станет повежливее себя вести с не знакомыми людьми...
07.07.2020 15:46 Відповісти
Жителі Кривого Рогу по суті побили реформу Авакова.
07.07.2020 14:10 Відповісти
А была бы хрупкая полицейская,мог бы и убить ударом в лицо.
07.07.2020 15:47 Відповісти
Чому поліцай не застосував табельну зброю? А тому що замість ефективних електрошокерів Аваков купив нахер нікому непотрібні французькі вертольоти! Краще б екіпірував би своїх реформованих! Бо як завалить охрінівшого бика поліцай з макарова то з бицюри святого ідола зроблять а поліцейського в тюрягу! А шмальнув би розрядом в покидька-більше не бикував би.
07.07.2020 18:19 Відповісти
Собрать с десяток грязных масок и запхать ему в пасть!
07.07.2020 14:10 Відповісти
мусору
07.07.2020 15:36 Відповісти
43 роки, не лох уже ж)))
07.07.2020 14:10 Відповісти
друг президента?
07.07.2020 14:11 Відповісти
судя по возрасту - одноклассник ))))) бывший ...
07.07.2020 14:25 Відповісти
одноклассник был бы уже пристроен в хлебное место,а не по супермаркетам болтался
07.07.2020 16:45 Відповісти
ну тогда одноясельник...хрен знает что с него могло за это время вырасти ))))))
07.07.2020 16:48 Відповісти
Без всякой дурацкой волокиты посадите сразу на 5 лет. Покажите, наконец, что вы власть
07.07.2020 14:11 Відповісти
Нет-нет, Зеля уже признался, что они - импотентная власть, не могут ни танкер затонувший убрать, ни порядок навести в стране. Единственное, в чем мастера - по распилу бюджета. Ну и играть ***** на пианино, вы сами видели.
07.07.2020 14:31 Відповісти
на пианино судя по всему играли тоже вялым
07.07.2020 16:46 Відповісти
Папа Шмаркли??
07.07.2020 14:11 Відповісти
Пебил, считать умеешь?
07.07.2020 14:19 Відповісти
Зеб, чтобы выстрогать 42-х летнего Буратино, не надо быть старше его.
07.07.2020 15:12 Відповісти
Скорее брат
07.07.2020 14:23 Відповісти
культура льётся через … и наближается до срашки …
соблюдать законы, правила, постановления, уважать себя и других - ни, не чули
стыдоба
07.07.2020 14:12 Відповісти
Беруть приклад з сонцесяйного блазня...

Мужчина в супермаркете Кривого Рога отказался надеть маску и избил полицейского - Цензор.НЕТ 413
07.07.2020 14:25 Відповісти
На ровном месте статью заработал
07.07.2020 14:19 Відповісти
нормальные пацаны задом не сдают
07.07.2020 14:23 Відповісти
Общество возмущенно аж на 5 лет наказания и вот что, теперь аваков официально не чорт а пострадавший от действий особо опастного покупателя
07.07.2020 14:27 Відповісти
Правильно зробив. Ви барани скоро всі будете в намордніках ходити з дзвониками в носах. Раби інформаційного террору.
07.07.2020 14:29 Відповісти
толсто
07.07.2020 14:37 Відповісти
да-да, зе-тыпил!
А еще никто не имеет права тебя заставлять зад подтирать и руки мыть.
СВОБОДУ САМОВЫРАЖЕНИЮ!!!
07.07.2020 14:43 Відповісти
Ти макака лиса, завали своє тупе хлебало.
07.07.2020 14:51 Відповісти
макака волосатая? не ешь свое дерьмо!
ой, я не должен тебе запрещать и притеснять, да?
тогда ешь сколько хочешь!
07.07.2020 14:55 Відповісти
Силенко, ты - монголоид?
07.07.2020 15:01 Відповісти
Так іди набий морду зелі з його компанією, до чого тут поліцейський?
07.07.2020 17:07 Відповісти
На Цензоре полно подобных уродов, которые ношение маски в людных местах считают оскорблением.
07.07.2020 14:44 Відповісти
73%?
07.07.2020 17:29 Відповісти
Отпустят - он тоже из 95 Квартала - как и Иуда.
07.07.2020 14:59 Відповісти
Кривой Рог = Новый Донецк.

Родина нового Овоща.
07.07.2020 15:07 Відповісти
Я это не приветствую!!!
Но согл законодательсту Украины НИКТО и полицейские в т.ч. не имели право заставлять носить маски!!!
У нас НЕТ карантина!!!! И как консультировали юристы - никто не имеет права ограничивать права человека и заставлять его что то делать!
07.07.2020 15:28 Відповісти
Якщо ви консультувались з юристами так і вирішуйте ці питання в юридичній площині, подавайте до суду, вимагайте скасування постанов кабміну через суд. А то вибачаюсь ***** мозги або продавцям, яким хазяін сказав без маски не пускати, а бо ще комусь хто до цих заборон не має ніякого відношення.
07.07.2020 17:11 Відповісти
т.е. по вашей логике я должен подавать в суд на ВСЕ незаконные высеры чинушь?
Вы финансируете суд сборы и юристов? Если нет - не ****-те!!!
https://galinfo.com.ua/news/oskarzhennya_postanovy_uryadu_pro_obmezhennya_pid_chas_karantynu__do_sudu_vzhe_nadiyshlo_22_pozovy_342839.html

https://www.bbc.com/ukrainian/features-52186556
07.07.2020 18:37 Відповісти
У вас там що, в Кривому Рогу, "пороблено", чи що?!!!...
07.07.2020 16:19 Відповісти
він там не волав часом "I can't breath!" ??? побикував дурень...
07.07.2020 17:08 Відповісти
А почему полицейский не застрелил его нах?
07.07.2020 17:23 Відповісти
 
 