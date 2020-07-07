Мужчина в супермаркете Кривого Рога отказался надеть маску и избил полицейского

В Кривом Роге в супермаркете задержали нарушителя карантина, который сначала не захотел надеть маску, а после ударил в лицо полицейского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Криворожский городской отдел полиции ГУ НП в Днепропетровской области.

"В полицию поступило сообщение о нарушении карантинных норм в Саксаганском районе города. Прибыв по вызову, полицейские обнаружили мужчину, который находился в супермаркете без маски и вел себя вызывающе. 43-летний покупатель, не реагируя на замечания, ударил рукой по лицу полицейского, нанеся ему телесные повреждения", - отметили в пресс-службе.

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту следователем Саксаганского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

